शेवटच्या 5 षटकांत बाजी पलटली, तिलक-नीतीशच्या जोडीने भारताला तारलं; न्यूझीलंडच्या तोंडचा घास हिरावला!
ख्राइस्टचर्च इथं खेळल्या गेलेल्या सामन्यात भारतानं 181 धावांचं आव्हान 19.5 षटकांत 6 विकेट्स गमावून पूर्ण केलं.
Published : October 24, 2026 at 5:35 PM IST
ख्राइस्टचर्च (न्यूझीलंड) : तिलक वर्मा अन् नीतीश रेड्डी यांच्या शानदार फलंदाजीच्या जोरावर भारतीय संघानं दुसऱ्या टी-20 सामन्यात न्यूझीलंडवर 4 विकेट्सनी रोमांचक विजय मिळवला. शनिवारी (24 ऑक्टोबर) ख्राइस्टचर्च इथं खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात भारतानं 181 धावांचं आव्हान 19.5 षटकांत 6 विकेट्स गमावून पूर्ण केलं. या विजयासह भारतीय संघाने मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे.
न्यूझीलंडनं दिलेल्या आव्हानाचा पाठलाग करताना भारतीय संघाला सुरुवातीला प्रत्येक धावेसाठी संघर्ष करावा लागला. मात्र, तिलक वर्मा आणि नीतीश रेड्डी यांनी शानदार फलंदाजी करत संघाच्या विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या. दोघांनीही दबावाखाली संयम राखत आक्रमक फटकेबाजी केली आणि न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर प्रतिहल्ला चढवला. त्यांच्या फलंदाजीमुळे भारताला विजयाच्या उंबरठ्यावर पोहोचता आलं.
न्यूझीलंडने 180 धावा उभारल्या :
तत्पूर्वी, नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या न्यूझीलंडची सुरुवात अडखळत झाली. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीला दबाव निर्माण केल्यानं यजमान संघ अडचणीत सापडला होता. मात्र, ग्लेन फिलिप्स आणि बेवन जेकब्स यांनी शानदार फलंदाजी करत डावाला आकार दिला. दोघांनी शतकी भागीदारी करत न्यूझीलंडला सावरलं आणि मोठ्या धावसंख्येच्या दिशेनं नेलं. फिलिप्स आणि जेकब्स यांच्या भागीदारीमुळे न्यूझीलंडने निर्धारित 20 षटकांत 5 विकेट्सच्या मोबदल्यात 180 धावा उभारल्या. त्यामुळे भारतीय संघासमोर विजयासाठी 181 धावांचं आव्हान होतं.
या आव्हानाचा पाठलाग करताना भारतीय फलंदाजांनी जिद्द आणि आक्रमकतेच्या जोरावर सामन्यात पुनरागमन केलं. अखेर 19.5 षटकांत भारतानं 6 विकेट्स गमावत लक्ष्य गाठलं आणि 4 विकेट्सनी विजय मिळवला. या विजयासह भारतानं मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेत न्यूझीलंडसमोर आव्हान उभं केलं आहे.
तिलक-नीतीशने भारताच्या विजयाच्या आशा जिवंत ठेवल्या :
181 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानात उतरलेल्या भारतीय संघाला संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा यांनी सावध सुरुवात करून दिली. दोघांनी पहिल्या विकेटसाठी 4.4 षटकांत 40 धावांची भागीदारी केली. मात्र, संजू सॅमसन 17 चेंडूंत 14 धावा करून बाद झाला, तर अभिषेक शर्माने 21 चेंडूंत 27 धावा केल्या. त्यानंतर वैभव सूर्यवंशीही 8 चेंडूंत 4 धावा करून माघारी परतला.
कर्णधार श्रेयस अय्यरलाही मोठी खेळी करता आली नाही. तो 11 चेंडूंत 7 धावा करून मिचेल सँटनरच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. अक्षर पटेलही 11 धावा करून बाद झाला. दुसरीकडे, नमन धीरने आक्रमक फलंदाजी करत 17 चेंडूंत 31 धावा केल्या. मात्र, भारतीय संघाच्या विकेट्स नियमित अंतरानं पडत राहिल्यानं सामना न्यूझीलंडच्या बाजूनं झुकताना दिसत होता.
15 षटकांनंतर भारताची अवस्था 6 बाद 113 अशी होती. विजयासाठी शेवटच्या 5 षटकांत 68 धावांची गरज होती. अशा कठीण परिस्थितीत तिलक वर्मा आणि नीतीश कुमार रेड्डी यांनी संघाची जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली. दोघांनी आक्रमक फलंदाजी करत न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांवर दबाव निर्माण केला आणि भारताच्या विजयाच्या आशा पुन्हा जिवंत ठेवल्या.
तिलकचं झंझावाती अर्धशतक, नीतीशचीही फटकेबाजी :
तिलक वर्माने एका बाजूनं किल्ला लढवत आधी डावाला आकार दिला आणि त्यानंतर आक्रमक फटकेबाजी करत धावांचा वेग वाढवला. त्यानं अवघ्या 26 चेंडूंत 6 चौकार आणि एका षटकाराच्या मदतीनं नाबाद 51 धावांची खेळी केली. विशेष म्हणजे, तिलकने अवघ्या 25 चेंडूंत आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं.
तर दुसरीकडे, नीतीश कुमार रेड्डीने मैदानात उतरताच आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यानं अवघ्या 13 चेंडूंत नाबाद 26 धावा ठोकत भारताच्या विजयात मोलाची भूमिका बजावली. तिलक आणि नीतीश यांनी सातव्या विकेटसाठी अवघ्या 30 चेंडूंत नाबाद 69 धावांची भागीदारी केली. या भागीदारीमुळे सामन्याचं चित्रच पालटलं आणि न्यूझीलंडच्या गोलंदाजांचे प्रयत्न अपुरे ठरले.
भारताने अखेरच्या षटकात लक्ष्य गाठत 4 विकेट्सनी रोमांचक विजय मिळवला. न्यूझीलंडकडून मिचेल सँटनरने शानदार गोलंदाजी करत चार षटकांत अवघ्या 21 धावा देत 4 विकेट्स घेतल्या. मात्र, त्याची ही प्रभावी कामगिरी न्यूझीलंडला विजय मिळवून देऊ शकली नाही.
न्यूझीलंडचा डाव, फिलिप्स-जेकब्सची शतकी भागीदारी :
तत्पूर्वी, नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजीसाठी उतरलेल्या न्यूझीलंडची सुरुवात निराशाजनक झाली. टीम सेफर्ट 7 धावा करून बाद झाला, तर डॅरिल मिचेलला अवघ्या 6 धावाच करता आल्या. फिन ॲलनने 14 चेंडूंत 16 धावा करत डाव सावरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रिन्स यादवच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाल्यानं त्यालाही माघारी परतावे लागलं.
सुरुवातीच्या धक्क्यांमुळे अडचणीत सापडलेल्या न्यूझीलंडचा डाव ग्लेन फिलिप्स आणि बेवन जेकब्स यांनी सावरला. दोघांनी भारतीय गोलंदाजांचा समर्थपणे सामना करत चौथ्या विकेटसाठी अवघ्या 76 चेंडूंत 116 धावांची शानदार भागीदारी केली. या भागीदारीमुळे न्यूझीलंडला मोठी धावसंख्या उभारण्याची संधी मिळाली.
बेवन जेकब्सने 46 चेंडूंत 58 धावांची संयमी खेळी केली, तर ग्लेन फिलिप्सनं आक्रमक फलंदाजी करत 43 चेंडूंत 70 धावा ठोकल्या. दोघांच्या दमदार खेळीच्या जोरावर न्यूझीलंडनं निर्धारित 20 षटकांत 5 विकेट्स गमावत 180 धावा केल्या आणि भारतासमोर विजयासाठी 181 धावांचे आव्हान ठेवलं. भारताकडून अर्शदीप सिंगने सर्वाधिक 2 विकेट्स घेतल्या. भुवनेश्वर कुमार, प्रिन्स यादव आणि नीतीश कुमार रेड्डी यांनी प्रत्येकी एक विकेट मिळवली.
भारताची 2-0 ने आघाडी :
दुसऱ्या टी-20 सामन्यात भारतीय संघानं दबावाखाली शानदार पुनरागमन करत अखेरच्या चेंडूपर्यंत सामन्याचा निकाल बदलू शकतो, हे दाखवून दिलं. न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्स आणि बेवन जेकब्स यांनी दमदार खेळी केली. मात्र, त्यांच्या प्रयत्नांना विजयाचे रूप देता आलं नाही. दुसरीकडे, तिलक वर्मा आणि नीतीश कुमार रेड्डी यांच्या आक्रमक फलंदाजीने भारताला संस्मरणीय विजय मिळवून दिला.
या विजयासह भारतीय संघाने 5 सामन्यांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिकेत 2-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आता मालिकेतील आव्हान कायम ठेवण्यासाठी न्यूझीलंडला पुढील सामन्यात विजय मिळवणं आवश्यक असेल. तर भारतीय संघाचे लक्ष्य पुढील सामना जिंकून मालिकेतील आघाडी आणखी भक्कम करण्यावर असेल.