IND vs NZ: निर्णायक सामन्यात कोण उडवणार विजयी 'पतंग'; मोबाईलवर कशी पाहायची मॅच?

भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील वनडे मालिकेतील दुसरा सामना राजकोटमध्ये खेळला जाणार आहे. टीम इंडिया सध्या मालिकेत 1-0 नं आघाडीवर आहे.

IND vs NZ 2nd ODI
निर्णायक सामन्यात कोण उडवणार विजयी 'पतंग' (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 14, 2026 at 9:16 AM IST

2 Min Read
राजकोट IND vs NZ 2nd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा वनडे सामना आज 14 जानेवारी रोजी राजकोट इथं खेळला जाणार आहे. टीम इंडियानं मालिकेची सुरुवात विजयानं केली. वडोदरा इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतीय संघाची कामगिरी प्रभावी होती. दुसरीकडे, न्यूझीलंडनं पहिल्या सामन्यात भारताला जोरदार टक्कर दिली आणि आता हा सामना जिंकत ते मालिकेत बरोबरी साधण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरतील.

पहिल्या सामन्यात भारताचा विजय : तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेत भारतीय संघ 1-0 नं आघाडीवर आहे. वडोदरा इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या वनडे सामन्यात टीम इंडियाची कामगिरी दमदार होती. टीम इंडियानं न्यूझीलंडनं दिलेलं 301 धावांचं लक्ष्य चार विकेट हातात असताना आणि एक षटक शिल्लक असताना गाठलं. विराटचं शतक हुकलं, परंतु त्यानं 91 चेंडूत 93 धावांची दमदार खेळी केली. कॅप्टन गिलनंही 56 धावा केल्या. शेवटच्या षटकांमध्ये, केएल राहुलनं संघाच्या विजयात महत्त्वाची भूमिका बजावली, त्यानं 21 चेंडूत नाबाद 29 धावा केल्या.

राजकोटची खेळपट्टी कशी असेल : राजकोटच्या निरंजन शाह स्टेडियमवरील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येतो, ज्यामुळं फलंदाजांना शॉट्स खेळणं सोपं होतं. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना थोडीशी सीम हालचाल जाणवू शकते, परंतु सामना जसजसा पुढं सरकतो तसतसं खेळपट्टीवर फलंदाजी करणं सोपं होतं. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं या मैदानावर अनेकदा उच्च धावसंख्या नोंदवली आहे. फिरकी गोलंदाजांना इथं फारशी मदत मिळत नाही. मात्र, ते मधल्या षटकांमध्ये धावगती नियंत्रित करु शकतात. दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान चाहत्यांना उच्च धावसंख्या असलेल्या सामन्याची अपेक्षा आहे.

मैदानावरील आकडेवारी कशी : राजकोटमधील या मैदानावर आतापर्यंत एकूण सात वनडे सामने झाले आहेत. यापैकी सहा सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत. फक्त एक सामना पाठलाग करणाऱ्या संघाला विजय मिळवून देण्यात आला आहे. हे स्पष्ट आहे की नाणेफेक जिंकणं आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणं फायदेशीर आहे. भारत आणि न्यूझीलंडमधील दुसऱ्या वनडे सामन्यात दव महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. मात्र, विक्रम लक्षात घेता, कर्णधार नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

वनडे सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : भारत आणि न्यूझीलंडनं आतापर्यंत 121 वनडे सामने खेळले आहेत. यापैकी भारतानं 63 सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडनं 50 सामने जिंकले आहेत. सात सामने निकालाशिवाय संपले आणि एक बरोबरीत सुटला. मात्र, अलीकडील विक्रम भारताच्या बाजूनं आहे, कारण भारतीय संघानं न्यूझीलंडविरुद्धच्या शेवटच्या पाचही वनडे सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे.

लाईव्ह सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : भारत आणि न्यूझीलंडमधील वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, 11 जानेवारी रोजी खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक दुपारी 1 वाजता होईल. या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही ब्रॉडकास्टर पाहण्यासाठी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कला भेट देऊ शकता.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), रवींद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, हर्षित राणा, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव, ऋषभ पंत, नितीश कुमार रेड्डी, अर्शदीप सिंग, यशस्वी जैस्वाल, आयुष बडोनी.

न्यूझीलंड : मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), आदित्य अशोक, ख्रिश्चन क्लार्क, जोश क्लार्कसन, डेव्हॉन कॉनवे, जॅक फॉल्क्स, मिच हे, काइल जेमिसन, निक केली, जेडेन लेनोक्स, डॅरिल मिचेल, हेन्री निकोल्स, ग्लेन फिलिप्स, मायकेल रे, विल यंग.

संपादकांची शिफारस

