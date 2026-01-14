ETV Bharat / sports

IND vs NZ 2nd ODI LIVE: दुसऱ्या सामन्यात टीम इंडियाची पहिली बॅटिंग; पहिला वनडे जिंकूनही संघात बदल

भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना आज (14 जानेवारी) होत आहे.

IND vs NZ 2nd ODI LIVE
टीम इंडिया (IANS Photo)
Published : January 14, 2026 at 1:07 PM IST

Updated : January 14, 2026 at 1:13 PM IST

राजकोट IND vs NZ 2nd ODI LIVE : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना आज (14 जानेवारी) होत आहे. या सामन्यात पाहुण्या न्यूझीलंड संघानं नाणेफेक जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या सामन्यासाठी दोन्ही संघात एक बदल करण्यात आला आहे.

सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :

भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंग, मोहम्मद सिराज

न्यूझीलंड : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, ​​डॅरिल मिचेल, मिचेल हे (यष्टीरक्षक), ग्लेन फिलिप्स, मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, जॅक फोक्स, जेडेन लेनोक्स

पहिल्या सामन्यात भारताचा विजय : तत्पुर्वी रविवारी झालेल्या पहिल्या वनडेत न्यूझीलंडनं भारतासमोर 301 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं, जे भारतानं 49 षटकांत पूर्ण केलं. पाहुण्या संघाकडून डॅरिल मिशेलनं सर्वाधिक 84 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, कोहलीच्या 93, गिलच्या 56 आणि श्रेयस अय्यरच्या 49 धावांच्या जोरावर भारतीय संघानं धावांचा यशस्वी पाठलाग केला. पहिल्या सामन्यात विराट कोहली आणि डॅरिल मिशेल दोघंही शतकांच्या जवळ पोहोचले होते.

राजकोटची खेळपट्टी कशी असेल : राजकोटच्या निरंजन शाह स्टेडियमवरील खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल मानली जाते. चेंडू बॅटवर चांगल्या प्रकारे येतो, ज्यामुळं फलंदाजांना शॉट्स खेळणं सोपं होतं. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना थोडीशी सीम हालचाल जाणवू शकते, परंतु सामना जसजसा पुढं सरकतो तसतसं खेळपट्टीवर फलंदाजी करणं सोपं होतं. प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं या मैदानावर अनेकदा उच्च धावसंख्या नोंदवली आहे. फिरकी गोलंदाजांना इथं फारशी मदत मिळत नाही. मात्र, ते मधल्या षटकांमध्ये धावगती नियंत्रित करु शकतात. दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान चाहत्यांना उच्च धावसंख्या असलेल्या सामन्याची अपेक्षा आहे.

मैदानावरील आकडेवारी कशी : राजकोटमधील या मैदानावर आतापर्यंत एकूण सात वनडे सामने झाले आहेत. यापैकी सहा सामने प्रथम फलंदाजी करणाऱ्या संघानं जिंकले आहेत. फक्त एक सामना पाठलाग करणाऱ्या संघाला विजय मिळवून देण्यात आला आहे. हे स्पष्ट आहे की नाणेफेक जिंकणं आणि प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेणं फायदेशीर आहे. भारत आणि न्यूझीलंडमधील दुसऱ्या वनडे सामन्यात दव महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. मात्र, विक्रम लक्षात घेता, कर्णधार नाणेफेक जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतात.

वनडे सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : भारत आणि न्यूझीलंडनं आतापर्यंत 121 वनडे सामने खेळले आहेत. यापैकी भारतानं 63 सामने जिंकले आहेत, तर न्यूझीलंडनं 50 सामने जिंकले आहेत. सात सामने निकालाशिवाय संपले आणि एक बरोबरीत सुटला. मात्र, अलीकडील विक्रम भारताच्या बाजूनं आहे, कारण भारतीय संघानं न्यूझीलंडविरुद्धच्या शेवटच्या पाचही वनडे सामन्यांमध्ये विजय मिळवला आहे.

