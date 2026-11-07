IND vs NZ 2nd ODI : ...आणि पावसाने भारताला तारले! कमी धावसंख्येच्या थरारक सामन्यात टीम इंडियाची बाजी
वेलिंग्टन येथे झालेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारताने डकवर्थ-लुईस (DLS) नियमाच्या आधारे न्यूझीलंडवर 4 धावांनी थरारक विजय मिळवत मालिकेत 2-0 अशी मजबूत आघाडी घेतली आहे.
Published : November 7, 2026 at 8:22 PM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 2nd ODI : भारत आणि न्यूझीलंड दरम्यान खेळवल्या गेलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय संघाने डकवर्थ-लुईस (DLS) नियमाच्या आधारे यजमान न्यूझीलंडवर 4 धावांनी थरारक विजय मिळवला. वेलिंग्टनच्या हेन्री स्टेडियमवर झालेल्या या पावसामुळे बाधित सामन्यात विजय मिळवून भारतानं 5 सामन्यांच्या या एकदिवसीय मालिकेत 2-0 अशी मजबूत आघाडी घेतली आहे. कमी धावसंख्येच्या या सामन्यात चाहत्यांना कमालीची उत्सुकता अनुभवायला मिळाली.
Winning in Wellington, captured in frames! 📸 #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/vsr2Ajf7rB— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडचा डाव अवघ्या 134 धावांवर गडगडला. भारताचा युवा गोलंदाज गुरनूर ब्रार याने कारकिर्दीतील सर्वोत्तम कामगिरी करत 30 धावांत 4 बळी घेतले. त्याच्या या भेदक माऱ्यासमोर न्यूझीलंडची फलंदाजी पत्त्यांसारखी कोलमडली. डॅरिल मिचेलने (55 धावा) एका बाजूने लढा दिला, मात्र त्याला इतर फलंदाजांची साथ लाभली नाही.
विराटचा विश्वविक्रम!
135 धावांच्या माफक आव्हानाचा पाठलाग करताना भारतीय संघाची सुरुवातही अत्यंत खराब झाली. सलामीवीर शुबमन गिल शून्यावर बाद झाला, तर अनुभवी फलंदाज विराट कोहली अवघ्या 7 धावा करून बाद झाला. मात्र, या 7 धावांच्या खेळीदरम्यान विराट कोहलीने एकदिवसीय क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध सर्वाधिक धावा करणारा फलंदाज बनण्याचा मान मिळवला. यात त्याने रिकी पाँटिंगला मागे टाकले.
Four wickets, a match-winning spell, and a well-deserved POTM 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/pxZRYf6dYV #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/jVFaKU6V2W— BCCI (@BCCI) November 7, 2026
यानंतर के. एल. राहुलने संयमी फलंदाजी करत डाव सावरला आणि नाबाद 26 धावा केल्या. भारताची धावसंख्या 26 षटकांत 7 बाद 113 असताना मुसळधार पाऊस सुरू झाला. खेळ पुन्हा सुरू न झाल्याने डकवर्थ-लुईस नियमाचा आधार घेण्यात आला. या नियमानुसार भारत गरजेच्या धावसंख्येपेक्षा 4 धावांनी पुढे असल्याने भारताला विजयी घोषित करण्यात आले. गुरनूर ब्रारला सामनावीर पुरस्काराने गौरवण्यात आले. आता मालिकेतील तिसरा सामना 10 नोव्हेंबर रोजी हॅमिल्टन येथे खेळवला जाईल.