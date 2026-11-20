जैस्वाल-राहुलच्या 130 धावा! भारताचा 32 वर्षांचा दुष्काळ संपला
भारतीय सलामीवीर जोडी यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी कीवी गोलंदाजांविरुद्ध जबरदस्त फलंदाजी करत एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक विक्रम रचला.
Published : November 20, 2026 at 12:41 PM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test Day 2 : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीच्या पहिल्या डावात, भारतीय सलामीवीर जोडी यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल यांनी कीवी गोलंदाजांविरुद्ध जबरदस्त फलंदाजी करत एक महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक विक्रम रचला. या दोन फलंदाजांनी पहिल्या विकेटसाठी शानदार 130 धावांची सलामीची भागीदारी रचली आणि न्यूझीलंडच्या भूमीवर कसोटी क्रिकेटमध्ये भारतीय सलामीवीर जोडीच्या शतकी भागीदारीची 32 वर्षांची प्रतीक्षा संपवली. या 130 धावांच्या भागीदारीत यशस्वी जैस्वालनं आक्रमक 85 धावांचं योगदान दिलं, तर अनुभवी केएल राहुलनं संयमी फलंदाजी करत 42 धावा जोडल्या.
Yashasvi Jaiswal and KL Rahul become only the fourth Indian opening pair with a Test century stand in New Zealand, and the first since 1994 😮 https://t.co/5tOkIQg6dK— Cricinfo (@cricinfo) November 20, 2026
1994 नंतर पहिल्यांदाच घडलं : भारतीय सलामीवीरांना न्यूझीलंडच्या स्विंग होणाऱ्या आणि उसळणाऱ्या खेळपट्ट्यांवर नेहमीच कठीण आव्हानाला सामोरं जावं लागतं. न्यूझीलंडमध्ये नवज्योत सिंग सिद्धू आणि नयन मोंगिया या सलामीच्या जोडीनं शेवटच्या वेळी 100 पेक्षा जास्त धावांची सलामीची भागीदारी 1994 मध्ये केली होती. दरम्यान, यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल ही न्यूझीलंडच्या भूमीवर कसोटी सामन्यात शतकी सलामीची भागीदारी करणारी चौथी भारतीय सलामीची जोडी ठरली आहे. इतकंच नाही, तर 2009 मध्ये वेलिंग्टन इथं वीरेंद्र सेहवाग आणि गौतम गंभीर यांच्या 73 धावांच्या भागीदारीनंतर न्यूझीलंडमधील ही भारताची पहिली 50 पेक्षा जास्त धावांची सलामीची भागीदारी आहे. मात्र, मॅट हेन्रीच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षकानं यशस्वी जैस्वालचा झेल घेतल्यानं ही भागीदारी संपुष्टात आली.
सेना (SENA) देशांमध्ये केएल राहुलचं वर्चस्व : या कामगिरीमुळं, अनुभवी फलंदाज केएल राहुलनं आपल्या नावावर एक विशेष आणि अद्वितीय विक्रम नोंदवला आहे. गेल्या 15 वर्षांत, भारतीय सलामीच्या जोड्यांनी SENA देशांमध्ये (दक्षिण आफ्रिका, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि ऑस्ट्रेलिया) चार वेळा 100 पेक्षा जास्त भागीदारी केल्या आहेत आणि विशेष म्हणजे, केएल राहुल या चारही ऐतिहासिक भागीदारींचा भाग राहिला आहे.
Reminder: Yashasvi Jaiswal and KL Rahul are both playing their first Test in New Zealand 🤝 https://t.co/fqb0E0gDoa— Cricinfo (@cricinfo) November 20, 2026
सेना (SENA) देशांमध्ये भारताची सलामी भागीदारी :
- रोहित शर्मा आणि केएल राहुल - लॉर्ड्स (इंग्लंड)
- मयंक अग्रवाल आणि केएल राहुल - सेंचुरियन (दक्षिण आफ्रिका)
- यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल - पर्थ (ऑस्ट्रेलिया)
- यशस्वी जैस्वाल आणि केएल राहुल - वेलिंग्टन (न्यूझीलंड)*
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