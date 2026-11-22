पंतची 128 धावांची खेळी! मॅककुलम, गिलक्रिस्ट, रोहित, गेल, लारा, संगकारासह अनेक दिग्गज एका झटक्यात मागे
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
Published : November 22, 2026 at 10:53 AM IST
वेलिंग्टन Rishabh Pant : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेतील पहिला सामना वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह स्टेडियमवर खेळला जात आहे. भारतीय संघानं पहिल्या डावात दमदार फलंदाजी करत विक्रमी 720 धावांवर आपला डाव घोषित केला. भारतीय संघाच्या डावात दोन शतकं झळकावली गेली, एक केएल राहुलनं आणि दुसरं ऋषभ पंतनं. पंतनं आपल्या 128 धावांच्या शतकादरम्यान सहा षटकारही मारले आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत ब्रेंडन मॅककुलम आणि ॲडम गिलक्रिस्ट यांना मागे टाकलं.
CENTURY for Pant 🔥🔥 Rishabh doing Rishabh things. Brings up his 9th Test ton with a MAXIMUM 👌👌 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/P4IySgRGNZ— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
सर्वाधिक षटकारांच्या बाबतीत पंत दुसऱ्या क्रमांकावर : कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकारांचा विक्रम इंग्लंडचा माजी अष्टपैलू खेळाडू बेन स्टोक्सच्या नावावर आहे, ज्यानं 122 सामन्यांमध्ये एकूण 138 षटकार मारले आहेत. दरम्यान, ऋषभ पंतनं केवळ 53 कसोटी सामन्यांतील 91 डावांमध्ये 108 षटकार मारुन ब्रेंडन मॅककुलमला मागे टाकत आता या यादीत दुसरं स्थान पटकावलं आहे. ऋषभ पंतची गणना जागतिक क्रिकेटमधील एका आक्रमक फलंदाजात होते आणि तो चारही सेना (SENA) देशांमध्ये शतक झळकावणारा पहिला भारतीय यष्टीरक्षक-फलंदाजही ठरला आहे.
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक षटकार मारणारे खेळाडू :
- बेन स्टोक्स (इंग्लंड) - 138 षटकार
- ऋषभ पंत (भारत) - 108 षटकार*
- ब्रेंडन मॅककुलम (न्यूझीलंड) - 107 षटकार
Just Rishabh Pant things 😎🤷♂️ #TeamIndia | #NZvIND | @RishabhPant17 https://t.co/xhJ5CZHMvZ— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
पंतने रोहित आणि लारालाही टाकलं मागे : ऋषभ पंतनं न्यूझीलंडविरुद्ध वेलिंग्टन कसोटी सामन्यात षटकार मारुन आपलं शतक पूर्ण केलं आणि कसोटी क्रिकेटमध्ये षटकार मारुन शतक पूर्ण करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दिग्गज ब्रायन लारा आणि रोहित शर्मा यांना मागे टाकले. कसोटी क्रिकेटमध्ये पंतची ही चौथी वेळ आहे. माजी भारतीय खेळाडू सचिन तेंडुलकरनं सहा वेळा ही कामगिरी करून या यादीत अव्वल स्थान पटकावलं आहे.
कसोटी क्रिकेटमध्ये षटकार मारुन शतक पूर्ण करणारे खेळाडू :
- सचिन तेंडुलकर (भारत) - 6 वेळा
- केन बॅरिंग्टन (इंग्लंड) - 4 वेळा
- ऋषभ पंत (भारत) - 4 वेळा*
- ब्रायन लारा (वेस्ट इंडिज) - 3 वेळा
- ख्रिस गेल (वेस्ट इंडिज) - 3 वेळा
- ब्रेंडन मॅककुलम (न्यूझीलंड) - 3 वेळा
- कुमार संगकारा (श्रीलंका) - 3 वेळा
- रोहित शर्मा (भारत) - 3 वेळा
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