देश साखर झोपेत असताना बुमराहनं रचला इतिहास! अव्वल 10 मध्ये एंट्री
वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी, स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहनं आपल्या भेदक गोलंदाजी केली.
Published : November 19, 2026 at 10:29 AM IST
वेलिंग्टन Jasprit Bumrah : वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या कसोटी सामन्याच्या पहिल्या दिवशी, स्टार वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहनं आपल्या भेदक गोलंदाजीनं कीवी फलंदाजांना अडचणीत आणले. गुरुवारी सुरु झालेल्या या सामन्यात, या 32 वर्षीय वेगवान गोलंदाजानं आपल्या पहिल्या 10 षटकांत केवळ 21 धावा देऊन तीन महत्त्वपूर्ण बळी घेतले. बुमराहनं सामन्याच्या तिसऱ्याच चेंडूवर कीवी कर्णधार टॉम लॅथमला शून्यावर क्लीन बोल्ड करुन भारताला चांगली सुरुवात करुन दिली आणि त्यानंतर दुपारच्या जेवणापूर्वी डॅरिल मिचेलला 1 धावेवर बाद केले.
A PEACH FROM JASPRIT BUMRAH 🥹❤️ - Welcome back, GOAT. https://t.co/u3dL1thPDZ— Johns. (@CricCrazyJohns) November 18, 2026
दुपारच्या जेवणानंतरच्या दुसऱ्या सत्रातही बुमराहची भेदक गोलंदाजी सुरुच राहिली आणि त्यानं यष्टीरक्षक-फलंदाज टॉम ब्लंडेलला आपला तिसरा बळी बनवलं. 5 धावांवर फलंदाजी करत असलेल्या ब्लंडेलला कर्णधार शुभमन गिलनं स्लिपमध्ये झेलबाद केलं, ज्यामुळं भारतीय कसोटी इतिहासात एक मोठा टप्पा गाठला गेला. या विकेटसह बुमराहनं भारताचा माजी वेगवान गोलंदाज जवागल श्रीनाथला मागे टाकत आपली 237 वी कसोटी विकेट नोंदवली.
बुमराहनं जवागल श्रीनाथला टाकलं मागे : जवागल श्रीनाथनं 1991 ते 2002 दरम्यान भारतासाठी 67 कसोटी सामन्यांमध्ये 236 बळी घेतले होते, तर बुमराहनं आपल्या केवळ 53व्या कसोटी सामन्यात 237 फलंदाजांना बाद करुन हा टप्पा गाठला. या ऐतिहासिक कामगिरीमुळं जसप्रीत बुमराह आता कसोटी क्रिकेटमधील भारताच्या सर्वाधिक बळी घेणाऱ्या गोलंदाजांच्या यादीत 10व्या स्थानावर पोहोचला आहे. वेगवान गोलंदाजांमध्ये, आता केवळ कपिल देव (434), झहीर खान (311) आणि इशांत शर्मा (311) हे गोलंदाज त्याच्या पुढं आहेत.
Beauty! Jasprit Bumrah with a peach of a delivery, it angles back in and Tom Latham is bowled for a duck 🔥 Live - https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/bnCbrfFX7H— BCCI (@BCCI) November 18, 2026
अनिल कुंबळेच्या नावावर विक्रम : भारतासाठी सर्वाधिक कसोटी बळी घेण्याचा विक्रम माजी कर्णधार अनिल कुंबळेच्या नावावर आहे. त्यानं 1990 ते 2008 या काळात 132 सामन्यांमध्ये 619 बळी घेतले. या यादीत रविचंद्रन अश्विन 537 बळींसह दुसऱ्या, कपिल देव 434 बळींसह तिसऱ्या, हरभजन सिंग 417 बळींसह चौथ्या आणि रवींद्र जडेजा 356 बळींसह पाचव्या स्थानावर आहेत. झहीर खान आणि इशांत शर्मा प्रत्येकी 311 बळींसह सहाव्या स्थानावर बरोबरीत आहेत, तर बिशन सिंग बेदी 266 बळींसह आठव्या आणि भगवत चंद्रशेखर 242 बळींसह नवव्या स्थानावर आहेत.
नोव्हेंबर 2025 नंतर आपला पहिला कसोटी सामना खेळणाऱ्या जसप्रीत बुमराहकडे या सामन्यात आणखी एक मोठा विक्रम मोडण्याची सुवर्णसंधी आहे. जर बुमराहनं वेलिंग्टन कसोटीच्या दोन्ही डावांमध्ये किमान 9 बळी घेतले, तर तो भगवत चंद्रशेखरच्या 242 बळींचा टप्पा ओलांडून भारताच्या सर्वकालीन यशस्वी कसोटी गोलंदाजांच्या यादीत नववं स्थान पटकावेल.
हेही वाचा :