720/9d...! टीम इंडियानं उभारला धावांचा हिमालय; कसोटी क्रिकेटचे अनेक विक्रम तुटले
भारतीय क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडविरुद्ध वेलिंग्टन कसोटी सामन्यात आपला पहिला डाव 9 गडी बाद 720 धावांवर घोषित केला. यादरम्याम संघानं अनेक विक्रम रचले.
Published : November 22, 2026 at 10:01 AM IST
वेलिंग्टन India Records : भारतीय क्रिकेट संघानं न्यूझीलंडविरुद्ध वेलिंग्टन कसोटी सामन्यात अनेक विक्रम रचले. बेसिन रिझर्व्हवर खेळल्या गेलेल्या या सामन्यात, भारतीय संघानं आपला पहिला डाव 9 गडी बाद 720 धावांवर घोषित केला. कसोटी क्रिकेटमधील ही भारताची तिसरी सर्वोच्च धावसंख्या आहे. यासोबतच, टीम इंडियानं न्यूझीलंडविरुद्धच्या सर्वोच्च कसोटी धावसंख्येचा विक्रमही प्रस्थापित केला आहे.
A new summit scaled overseas ✅ Drop a 👏 to celebrate #TeamIndia’s monumental feat 👇 #NZvIND https://t.co/tPUVtrnQhD— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
यापूर्वी, न्यूझीलंडविरुद्धच्या सर्वोच्च कसोटी धावसंख्येचा विक्रम वेस्ट इंडिजच्या नावावर होता. 1995 मध्ये याच वेलिंग्टन मैदानावर त्यांनी आपला डाव 5 गडी बाद 660 धावांवर घोषित केला होता. न्यूझीलंडच्या भूमीवर कोणत्याही संघानं केलेली ही सर्वोच्च कसोटी धावसंख्या आहे. यापूर्वी, यजमान न्यूझीलंडनं 2019 मध्ये हॅमिल्टन इथं बांगलादेशविरुद्ध 6 गडी बाद 715 धावा केल्या होत्या. शिवाय, परदेशात भारतीय संघानं केलेली ही सर्वोच्च कसोटी धावसंख्या आहे. यापूर्वी, 2010 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध कोलंबो कसोटीत त्यांनी 707 धावा केल्या होत्या. भारतीय संघानं आता ती धावसंख्या ओलांडली आहे.
कसोटी क्रिकेटमधील भारताच्या सर्वोच्च धावा :
- 759/7, डाव घोषित, इंग्लंड विरुद्ध, चेन्नई, 2016
- 726/9, डाव घोषित, श्रीलंका विरुद्ध, ब्रेबॉर्न, 2009
- 720/9, डाव घोषित, न्यूझीलंड विरुद्ध, वेलिंग्टन, 2026*
- 707, श्रीलंका विरुद्ध, कोलंबो, 2010
- 705/7, डाव घोषित, ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध, सिडनी, 2004
India hit their highest-ever men's Test total away from home 🔥 https://t.co/hr1YB4KbY4— Cricinfo (@cricinfo) November 22, 2026
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा 700 हून अधिक धावा करण्याचा विक्रम श्रीलंकेच्या नावावर आहे, त्यांनी हा पराक्रम सात वेळा केला आहे. पाच वेळा हा पराक्रम करुन भारत या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. तर इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिजनं प्रत्येकी चार वेळा हा पराक्रम केला आहे.
कसोटी क्रिकेटमध्ये सर्वाधिक वेळा 700+ अधिक धावा :
- 7 वेळा - श्रीलंका
- 5 वेळा - भारत
- 4 वेळा - इंग्लंड
- 4 वेळा - ऑस्ट्रेलिया
- 4 वेळा - वेस्ट इंडिज
- 2 वेळा - पाकिस्तान
- 1 वेळा - न्यूझीलंड
India pile up the highest Test total in New Zealand and declare with a lead of 352! https://t.co/PzlBeNohV6— Cricinfo (@cricinfo) November 22, 2026
भारतीय फलंदाजांनी भागीदारीतही इतिहास रचला आहे. संघानं पहिल्या डावात पहिल्या सात विकेटसाठी 50 किंवा त्याहून अधिक धावा केल्या. कसोटी क्रिकेटच्या इतिहासात पहिल्यांदाच एका संघानं एका डावात सातही सलामीच्या विकेट्ससाठी 50 पेक्षा जास्त धावांची भागीदारी केली आहे.
एका कसोटी डावातील सर्वाधिक 50 पेक्षा जास्त धावांच्या भागीदारी :
- 8 - भारत (पहिला डाव) विरुद्ध इंग्लंड, द ओव्हल, 2007
- 7 - ऑस्ट्रेलिया (दुसरा डाव) विरुद्ध इंग्लंड, सिडनी, 2025/26
- 7 - भारत (दुसरा डाव) विरुद्ध न्यूझीलंड, वेलिंग्टन, 2026*
भारतीय संघाच्या प्रभावी फलंदाजीदरम्यान, न्यूझीलंडचा गोलंदाज जेकब डफीनं एक नकोसा विक्रमही नोंदवला. त्यानं 33 षटकांत 201 धावा दिल्या आणि केवळ एक बळी घेतला. कसोटी डावात न्यूझीलंडच्या गोलंदाजानं दिलेल्या धावांची ही दुसरी सर्वाधिक संख्या आहे. स्टीफन बूकनं 1989 मध्ये पाकिस्तानविरुद्ध सर्वाधिक 229 धावा दिल्या.
तसंच, जेकब डफी कसोटी इतिहासातील असा दुसरा गोलंदाज ठरला, ज्यानं 33 षटकांच्या स्पेलमध्ये 200 पेक्षा जास्त धावा दिल्या आणि प्रति षटक सहापेक्षा जास्त धावांचा इकॉनॉमी रेट राखला. त्याच्या आधी, पाकिस्तानच्या झाहिद महमूदनं 2022 मध्ये इंग्लंडविरुद्ध रावळपिंडी कसोटी सामन्यात 33 षटकांत 235 धावा दिल्या होत्या.
न्यूझीलंडसाठी एका कसोटी डावातील सर्वात महागडी गोलंदाजी :
- 1/229 - स्टीफन बुक विरुद्ध पाकिस्तान, ऑकलंड, 1989
- 1/201 - जेकब डफी विरुद्ध भारत, वेलिंग्टन, 2026*
- 4/200 - डॅनियल व्हेटोरी विरुद्ध भारत, अहमदाबाद, 1999
- 0/181 - मॅथ्यू हार्ट विरुद्ध वेस्ट इंडिज, वेलिंग्टन, 1995
- 0/179 - मर्फी सुआ विरुद्ध वेस्ट इंडिज, वेलिंग्टन, 1995
भारतासाठी एका कसोटी डावात सर्वाधिक षटकार :
- 18 विरुद्ध इंग्लंड, राजकोट, 2024
- 15 विरुद्ध श्रीलंका, ब्रेबॉर्न, 2009
- 14 विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, विशाखापट्टणम, 2019
- 14 विरुद्ध न्यूझीलंड, वेलिंग्टन, 2026
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