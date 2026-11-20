इंदौर ते वेलिंग्टन व्हाया ऑकलँड! भारतीय गोलंदाजांसाठी फिलिप्स ठरला कर्दनकाळ; केला आश्चर्यकारक रेकॉर्ड
न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा स्फोटक फलंदाज ग्लेन फिलिप्सनं भारतीय संघाविरुद्ध एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे.
Published : November 20, 2026 at 9:41 AM IST
वेलिंग्टन Glenn Phillips : न्यूझीलंड क्रिकेट संघाचा स्फोटक फलंदाज ग्लेन फिलिप्सनं भारतीय संघाविरुद्ध एक ऐतिहासिक कामगिरी केली आहे. एकाच कॅलेंडर वर्षात भारताविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये (कसोटी, वनडे आणि टी-20 आंतरराष्ट्रीय) शतकं झळकावणारा तो जगातील पहिला फलंदाज ठरला आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटनंही त्याच्या या कामगिरीचं कौतूक करण्यासाठी सोशल मीडियावर एक विशेष पोस्ट शेअर केली आहे. न्यूझीलंड क्रिकेटनं आपल्या अधिकृत पोस्टमध्ये लिहिलं, "एकाच कॅलेंडर वर्षात भारताविरुद्ध तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतकं झळकावणारा पहिला खेळाडू. ग्लेन फिलिप्स खरोखरच एक अद्भुत क्रिकेटपटू आहे."
The first player ever to score a century in all three formats against India in the same calendar year. Glenn Phillips is some cricketer. #NZvIND | 📷 = @PhotosportNZ / BCCI https://t.co/2wGHx3waeA— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2026
कोणत्या फॉरमॅटमध्ये केव्हा केलं शतक? :
- वनडे : 18 जानेवारी 2026 रोजी इंदौरमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात फिलिप्सनं 88 चेंडूंमध्ये 106 धावांची शानदार खेळी केली. त्याच्या या खेळीत 9 चौकार आणि 3 षटकारांचा समावेश होता.
- टी20 : 30 ऑक्टोबर 2026 रोजी ऑकलँडमध्ये खेळल्या गेलेल्या चौथ्या टी-20 सामन्यात, त्यानं अवघ्या 49 चेंडूंमध्ये 107 धावा केल्या. या खेळीत 6 चौकार आणि 10 षटकारांचा समावेश होता.
- कसोटी : 20 नोव्हेंबर 2026 रोजी, वेलिंग्टनमध्ये भारताविरुद्धच्या पहिल्या कसोटीत फिलिप्सनं 193 चेंडूंमध्ये आपलं शतक पूर्ण केलं. तो 216 चेंडूंमध्ये 14 चौकारांसह 118 धावांवर बाद झाला.
शेन वॉटसन आणि शाय होप यांना टाकलं मागे : विशेष म्हणजे, शेन वॉटसन आणि शाय होप यांनीही भारताविरुद्ध कसोटी, वनडे आणि टी20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये शतकं झळकावली आहेत. मात्र, या दोन्ही फलंदाजांनी ही कामगिरी वेगवेगळ्या कॅलेंडर वर्षांमध्ये केली. फिलिप्सनं एकाच वर्षात तिन्ही फॉरमॅटमध्ये शतकं झळकावून एक वेगळा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. यामुळंच त्याची ही कामगिरी विशेष मानली जाते.
What an innings from Glenn Phillips. Score when Glenn walked out 70/5. Score when Glenn walked off 286/6. 👏👏 https://t.co/HLFI0KFzSD— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 19, 2026
216 धावांच्या भागीदारीनं न्यूझीलंडला काढलं संकटातून बाहेर : जेव्हा ग्लेन फिलिप्स फलंदाजीसाठी आला, तेव्हा न्यूझीलंडची धावसंख्या 70/5 होती. कीवी संघ 150 धावांच्या आत सर्वबाद होईल असं वाटत होतं. मात्र, फिलिप्सनं निकोल्ससोबत मिळून पहिल्या दिवशी आणखी गडी बाद होण्यापासून रोखलं. दुसऱ्या दिवशी, शतक झळकावल्यानंतर तो आकाशदीपच्या गोलंदाजीवर त्रिफळाचीत झाला. हा चेंडूही खास होता आणि जगातील कोणताही फलंदाज त्यावर त्रिफळाचीत होऊ शकला असता. मात्र, फिलिप्सनं निकोल्ससोबत सहाव्या विकेटसाठी 216 धावांची भागीदारी केली आणि जेव्हा तो बाद झाला, तेव्हा कीवी संघाची धावसंख्या 286 वर पोहोचली होती.
रोहितनंतर अशी कामगिरी करणारा फिलिप्स दुसरा खेळाडू : ग्लेन फिलिप्सच्या आधी, माजी भारतीय कर्णधार रोहित शर्मा हा जागतिक क्रिकेटमधील एकमेव खेळाडू होता ज्यानं एका कॅलेंडर वर्षात तिन्ही फॉरमॅटमध्ये एकाच संघाविरुद्ध शतक झळकावलं होतं. रोहितनं 2017 मध्ये श्रीलंकेविरुद्ध अशी कामगिरी केली होती. आता, एखाद्या संघाविरुद्ध एकाच कॅलेंडर वर्षात अशी कामगिरी करत ग्लेन फिलिप्स हा दुसरा खेळाडू ठरला आहे.
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