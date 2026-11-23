720 धावा करुनही टीम इंडिया विजयापासून वंचित! 120 ओव्हर फलंदाजी करत कीवींनी वाचवला सामना
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला.
Published : November 23, 2026 at 10:35 AM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test Draw : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अनिर्णित राहिला. भारतीय संघानं पहिल्या डावात 352 धावांची महत्त्वपूर्ण आघाडी घेतली, पण त्यांना विजय मिळवता आला नाही. न्यूझीलंडच्या फलंदाजांनी सामना वाचवण्यासाठी चार सत्रांपर्यंत फलंदाजी केली. भारतीय संघानं अंतिम दिवशी दुसऱ्या सत्रात डॅरिल मिचेलला तीन जीवदान दिले आणि त्यानं ग्लेन फिलिप्ससोबत निर्णायक भागीदारी करुन भारताकडून विजय हिसकावून घेतला.
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
सामना वाचवण्यासाठी न्यूझीलंडची चार सत्र फलंदाजी : कीवी संघाला दुसऱ्या डावात सुरुवातीपासूनच विकेट वाचवण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. कर्णधार टॉम लॅथम पहिल्याच षटकात बाद झाला, पण त्यानंतर सर्व खेळाडूंनी भागीदारी करुन भारतीय गोलंदाजांना थकवलं. कॉनवेनं 165 चेंडूंमध्ये 65 धावा आणि रचिन रवींद्रनं 129 चेंडूंमध्ये 37 धावा केल्या. भारतीय संघानं पाच बळी घेण्यात यश मिळवले, पण त्यानंतर खेळाडूंच्या चेहऱ्यावर थकवा स्पष्टपणे दिसू लागला. टीम इंडियानं अनेक महत्त्वाचे झेल सोडले, ज्यामुळं न्यूझीलंडला सामना वाचवण्याची संधी मिळाली.
17 वर्षांनंतर जिंकण्याची संधी हुकली : जर भारतानं हा सामना जिंकला असता, तर 17 वर्षांत प्रथमच न्यूझीलंडच्या भूमीवर कसोटी सामना जिंकला असता, पण भारतीय संघानं ही सुवर्णसंधी गमावली. विजयामुळं जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या गुणतालिकेत महत्त्वपूर्ण गुणांची भर पडली असती, पण तेही साध्य झाले नाही. मात्र, उर्वरित सामने जिंकून भारताला जागतिक कसोटी चॅम्पियनशिपच्या अंतिम सामन्यात खेळण्याची संधी अजूनही आहे.
A draw it is in the Wellington Test. Both teams share the honours after a hard-fought contest. #TeamIndia will now aim to win the series in the 2nd #NZvIND Test in Christchurch 🇮🇳 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG https://t.co/GF8A2ALHbD— BCCI (@BCCI) November 23, 2026
निकोलस-फिलिप्सनं न्यूझीलंडला सावरलं : नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यावर कीवी संघ स्वतःच्याच जाळ्यात अडकला. हिरव्यागार खेळपट्टीवर 70 धावांवर निम्मा संघ बाद झाला. त्यानंतर हेन्री निकोल्सनं ग्लेन फिलिप्ससोबत 216 धावांची भागीदारी करुन कीवी संघाला सामन्यात परत आणलं. फिलिप्स 118 धावांवर बाद झाला, तर निकोल्स 175 धावांवर नाबाद राहिला. न्यूझीलंडचा पहिला डाव 368 धावांवर संपला. जसप्रीत बुमराहनं चार, तर आकाशदीपनं 3 आणि अंशुल कंबोजनं दोन बळी घेतले.
भारतानं उभारली विक्रमी धावसंख्या : यानंतर भारतीय संघानं आपला पहिला डाव 9 गडी बाद 720 धावांवर घोषित केला. सोप्या खेळपट्टीवर भारतीय खेळाडूंनी मोठी धावसंख्या उभारली आणि पहिल्या डावात 352 धावांची आघाडी घेतली. चौथ्या दिवशी जेव्हा सामन्याचा तिसरा डाव सुरु झाला, तेव्हा हे स्पष्ट झालं होतं की भारताला पुन्हा फलंदाजी करणार नाही. जिंकण्यासाठी न्यूझीलंडला याच धावसंख्येवर सर्वबाद करावं लागणार होतं.
The men of the moment 🤩 Daryl and Glenn walk off the Basin Reserve after facing a combined total of 312 balls on day 5 to secure a draw. https://t.co/MIaJAoXbIU— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 23, 2026
दोन भारतीय फलंदाजांनी शतकं, तर चार जणांची शतकं हुकली : भारताकडून केएल राहुलनं 136 आणि ऋषभ पंतनं 128 धावा केल्या. कर्णधार गिलनं 98 आणि यशस्वीनं 85 धावा केल्या. देवदत्त पडिक्कल 80 धावांवर आणि ध्रुव जुरेल 78 धावांवर बाद झाले. या तिन्ही फलंदाजांची शतकं हुकली. भारतानं एकूण 166 षटकं फलंदाजी केली. न्यूझीलंडकडून ग्लेन फिलिप्सनं तीन आणि रचिन रवींद्रनं दोन बळी घेतले.
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