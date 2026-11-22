वेलिंग्टन कसोटी रंगतदार स्थितीत! भारताच्या विजयाची जबाबदारी गोलंदाजांवर
वेलिंग्टन इथं सुरु असलेल्या भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अत्यंत रोमांचक टप्प्यावर पोहोचला आहे.
Published : November 22, 2026 at 12:25 PM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test Day 4 : वेलिंग्टन इथं सुरु असलेल्या भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिला सामना अत्यंत रोमांचक टप्प्यावर पोहोचला आहे. चौथ्या दिवसाचा खेळ संपता संपता, यजमान न्यूझीलंडनं आपल्या दुसऱ्या डावात दोन गडी गमावून 119 धावा केल्या होत्या. पहिल्या डावात 352 धावांनी पिछाडीवर असलेला कीवी संघ अजूनही भारतापेक्षा 233 धावांनी मागे आहे. पाचव्या आणि अंतिम दिवशी, भारत आठ विकेट घेत विजय मिळवण्याच्या प्रयत्नात असेल, तर न्यूझीलंड सामना अनिर्णित राखण्यासाठी प्रयत्न करेल.
That will be Stumps on Day 4! #TeamIndia with the important wicket of Henry Nicholls in the final session 🙌 New Zealand trail by 233 runs as a crucial Day 5 beckons ⏳ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/4Re39tYM9r— BCCI (@BCCI) November 22, 2026
भारताचा पहिला डाव 720/9 धावांवर घोषित : यापूर्वी, सामन्यात नाणेफेक गमावून प्रथम फलंदाजी करताना, न्यूझीलंडचा संघ आपल्या पहिल्या डावात 121 षटकांत 368 धावांवर सर्वबाद झाला होता. प्रत्युत्तरात, भारतीय फलंदाजांनी वेलिंग्टनच्या खेळपट्टीवर जबरदस्त वर्चस्व दाखवत चौथ्या दिवशी नऊ गडी गमावून 720 धावांचा डोंगर उभा केला आणि आपला डाव घोषित केला. भारतासाठी सलामीवीर केएल राहुलनं 136 धावांची शानदार खेळी केली, तर यष्टीरक्षक-फलंदाज ऋषभ पंतनं आक्रमक खेळ करत 153 चेंडूंमध्ये 128 धावा केल्या. यांच्याशिवाय यशस्वी जैस्वाल (85), शुभमन गिल (98), देवदत्त पडीकल (80) आणि खालच्या फळीत ध्रुव जुरेलनंही 78 धावांचं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं, ज्यामुळं टीम इंडियाला पहिल्या डावात 352 धावांची मोठी आघाडी मिळण्यास मदत झाली.
Batting dominance puts India in command despite New Zealand’s fightback in the Wellington #WTC27 Test 👊 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/pM2itv17Ae— ICC (@ICC) November 22, 2026
पाचव्या दिवशी भारताला 8 विकेटची गरज : 352 धावांच्या प्रचंड दबावाखाली, न्यूझीलंडची दुसऱ्या डावात खराब सुरुवात झाली आणि चौथ्या दिवसाचा खेळ संपता संपता त्यांनी 119 धावांत दोन महत्त्वाचे गडी गमावले. आता सामन्याचा शेवटचा दिवस निर्णायक ठरणार आहे, ज्यात सामन्याचा निकाल लागेल. जर भारतीय गोलंदाजांनी पाचव्या दिवसाच्या सुरुवातीच्या सत्रांमध्ये विकेट्स घेण्यात यश मिळवलं, तर भारताकडे एक डाव राखून किंवा अगदी सहजपणे सामना जिंकण्याची सुवर्णसंधी आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंडचे फलंदाज दिवसभर खेळपट्टीवर टिकून राहण्याचा आणि सामना अनिर्णित राखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील.
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