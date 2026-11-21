टॉप-5 फलंदाजांच्या 50+ धावा! वेलिंग्टन कसोटीत टीम इंडिया मजबूत स्थितीत; चौथा दिवस ठरेल निर्णायक
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पहिल्या कसोटी सामन्याचा तिसरा दिवस भारतीय संघाच्या नावावर राहिला.
Published : November 21, 2026 at 12:14 PM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test Day 3 : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील पहिल्या कसोटी सामन्याचा तिसरा दिवस भारतीय संघाच्या नावावर राहिला. लोकेश राहुल, कर्णधार शुभमन गिल आणि ऋषभ पंत यांनी शानदार फलंदाजी करत भारतीय संघाला महत्त्वपूर्ण आघाडी मिळवून दिली. तिसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारतानं 486 धावा केल्या होत्या. ऋषभ पंत अर्धशतकासह खेळपट्टीवर आहे. दुसऱ्या टोकाला अंशुल कंबोज आहे, जो शेवटच्या षटकात कर्णधार गिलची विकेट पडल्यानंतर फलंदाजीला आला. भारतीय संघाच्या सहा विकेट्स शिल्लक असून त्यांच्याकडे 118 धावांची आघाडी आहे. सामन्याच्या चौथ्या दिवशी भारत आपली आघाडी 300 धावांपर्यंत वाढवण्याचा प्रयत्न करेल.
Stumps on Day 3! Glorious performances through the batting order take #TeamIndia to a commanding lead 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/AfKNPUCjYW #NZvIND https://t.co/RT39L2r300— BCCI (@BCCI) November 21, 2026
भारताची दमदार फलंदाजी : या सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी भारतीय संघानं शानदार कामगिरी केली. लोकेश राहुल आणि देवदत्त पडिक्कल यांनी आपला डाव कायम ठेवला आणि पहिल्या सत्रात एकही विकेट पडू दिली नाही. या सत्रादरम्यान लोकेश राहुलनं शतक आणि देवदत्त पडिक्कलनं अर्धशतक पूर्ण केलं. दुसरा नवीन चेंडू मिळाल्यानंतर न्यूझीलंडनं देवदत्तला बाद केलं. त्यानं 175 चेंडूंमध्ये 80 धावा केल्या.
प्रत्येक फलंदाजानं केल्या धावा : या सामन्यात भारताच्या सर्व फलंदाजांनी धावा केल्या. यशस्वी जैस्वाल 85 धावांवर बाद झाला. लोकेश राहुल 136 धावांवर बाद झाला. देवदत्त पडिक्कलनं 80 धावांचे योगदान दिले. कर्णधार गिल 98 धावांवर बाद झाला. ऋषभ पंत 55 धावांवर नाबाद आहे. न्यूझीलंडकडून मॅट हेन्री, काईल जेमिसन, जेकब डफी आणि नॅथन स्मिथ यांनी प्रत्येकी एक बळी घेतला.
तिसऱ्या दिवसाच्या तीन सत्रांची स्थिती -
- पहिलं सत्र : 27 षटकांत 80 धावा/0 गडी बाद
- दुसरं सत्र : 27 षटकांत 105 धावा/1 गडी बाद
- तिसरं सत्र : 32 षटकांत 142 धावा/2 गडी बाद
Last-over strike from Jacob Duffy accounts for Shubman Gill, but India hold the sway in Wellington 👌 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/FZCiTkk4Z6— ICC (@ICC) November 21, 2026
तिसऱ्या सत्रात भारतीय संघाची आक्रमक फलंदाजी : नाणेफेक जिंकून भारतीय संघानं या सामन्यात शानदार सुरुवात केली आणि न्यूझीलंडच्या अर्ध्या संघाला 70 धावांत बाद केलं. मात्र, ग्लेन फिलिप्स आणि हेन्री निकोल्स यांनी 216 धावांची भागीदारी करुन न्यूझीलंडला पुनरागमन करुन दिलं. यानंतर भारतीय संघ सावधपणे खेळू लागला. न्यूझीलंडनं पहिल्या डावात 368 धावा केल्या. सुरुवातीला भारतीय फलंदाज सावधपणे खेळले, पण जेव्हा भारताची धावसंख्या न्यूझीलंडच्या जवळ पोहोचू लागली, तेव्हा भारतीय संघानं खेळाची गती वाढवली.
गिल आणि पंतनं मिळवून दिली आघाडी : कर्णधार गिल सहसा सावधपणे फलंदाजी करतो, पण या सामन्यात त्यानं जबाबदारी स्वीकारुन डावाच्या सुरुवातीलाच एक चौकार मारला. त्यानंतरही त्यानं वेगानं धावा करणं सुरुच ठेवलं. अखेरीस तो 98 धावांवर बाद झाला, पण तोपर्यंत ऋषभ पंतनं कीवी गोलंदाजांचं मनोधैर्य आधीच खच्ची केलं होतं. गिलनं 146 चेंडूंमध्ये 9 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 98 धावा केल्या. दरम्यान, ऋषभ पंत 62 चेंडूंमध्ये 5 चौकार आणि 2 षटकारांच्या मदतीनं 55 धावांवर नाबाद आहे.
भारताकडे विजयाची मोठी संधी : भारतीय फलंदाजांनी आपल्या उत्कृष्ट कामगिरीनं टीम इंडियासाठी विजयाचं दार उघडलं आहे. आता, भारतीय संघाला चौथ्या दिवशी किमान दोन सत्रांसाठी फलंदाजी करावी लागेल. खेळपट्टी अजून फलंदाजीसाठी कठीण झालेली नाही. त्यामुळं, भारताला मोठी आघाडी मिळवून देण्यासाठी पंत, जुरेल आणि सुंदर यांना चांगली भागीदारी करावी लागेल. 300 धावांच्या आघाडीसह, भारत चौथ्या दिवसाच्या अखेरीस न्यूझीलंडला फलंदाजीसाठी आमंत्रित करु शकतो आणि पाचव्या दिवसाच्या खेळपट्टीवर विकेट्स घेऊन डावानं सामना जिंकू शकतो.
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