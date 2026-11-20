कीवींच्या 368 धावांच्या प्रत्युत्तरात भारताची जबरदस्त सुरुवात! दुसऱ्या दिवसानंतर वेलिंग्टन कसोटी रोमांचक स्थितीत
वेलिंग्टन कसोटीच्या दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा भारताची धावसंख्या 1 बाद 159 होती. तत्पुर्वी न्यूझीलंडचा संघ पहिल्या डावात 368 धावांवर सर्वबाद झाला.
Published : November 20, 2026 at 12:10 PM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test Day 2 : वेलिंग्टनमधील बेसिन रिझर्व्ह इथं भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पहिल्या कसोटी सामन्याचा दुसरा दिवसही उत्साहानं भरलेला होता. पहिल्या दिवसाच्या 243/5 या धावसंख्येला प्रत्युत्तर देताना, यजमान न्यूझीलंडचा संघ 121 षटकांत 368 धावांवर सर्वबाद झाला. शतकवीर हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी किवी संघाला ही प्रभावी धावसंख्या गाठण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. निकोल्सनं 335 चेंडूंमध्ये 21 चौकारांसह शानदार नाबाद 175 धावा केल्या, तर दुसऱ्या दिवशी आपलं शतक पूर्ण करणाऱ्या ग्लेन फिलिप्सनं 216 चेंडूंमध्ये 14 चौकारांसह 118 धावा केल्या. प्रत्युत्तरात, भारतानं दुसऱ्या दिवसाचा खेळ 1 बाद 159 धावांवर संपवला आणि ते 209 धावांनी पिछाडीवर होते.
A solid opening stand gives India a strong start in their pursuit of New Zealand’s first-innings total 👊 #WTC27 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/qexuyiIGNK— ICC (@ICC) November 20, 2026
जसप्रीत बुमराहची उत्कृष्ट गोलंदाजी : भारतीय गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झाल्यास, वेगवान गोलंदाजांनी सर्व 10 बळी घेतले. भारतासाठी जसप्रीत बुमराह सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरला, त्यानं 29 षटकांत 92 धावा देऊन चार फलंदाजांना बाद केलं. बुमराह व्यतिरिक्त, आकाश दीपनं 23 षटकांत 53 धावा देऊन तीन महत्त्वपूर्ण बळी घेतले, तर युवा वेगवान गोलंदाज अंशुल कंबोजनं दोन आणि प्रसिद्ध कृष्णानं एक बळी घेतला.
भारतीय संघाचंही दमदार प्रत्युत्तर : न्यूझीलंडच्या 368 धावांना प्रत्युत्तर देताना, दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपताना भारतानं 39 षटकांत एक गडी गमावून 159 धावा केल्या होत्या. सलामीवीर यशस्वी जैस्वालनं आक्रमक फलंदाजी करत अवघ्या 89 चेंडूंमध्ये 16 चौकारांसह 85 धावांची वेगवान खेळी केली, पण त्याचं शतक हुकलं. न्यूझीलंडचा वेगवान गोलंदाज मॅट हेन्रीच्या गोलंदाजीवर यष्टीरक्षक टॉम ब्लंडेलनं त्याचा झेल घेतला.
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
केएल राहुल आणि पडिक्कल खेळपट्टीवर : दुसऱ्या दिवसाचा खेळ संपला तेव्हा, अनुभवी फलंदाज केएल राहुल 109 चेंडूंमध्ये पाच चौकारांसह 52 धावांवर नाबाद होता, तर देवदत्त पडिक्कल 35 चेंडूंमध्ये 16 धावांवर नाबाद होता. पहिल्या डावाच्या आधारावर भारतीय संघ अजूनही न्यूझीलंडपेक्षा 209 धावांनी मागे आहे. भारत तिसऱ्या दिवशी हे अंतर लवकर कमी करुन मोठी आघाडी घेण्याचा प्रयत्न करेल.
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