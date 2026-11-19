निकोल्स-फिलिप्सच्या भागीदारीनं कीवी संघ सामन्यात 'ड्रायव्हर सीट'वर; चांगल्या सुरुवातीनंतर भारतीय गोलंदाजी अपयशी
भारत आणि न्यूझीलंड संघातील कसोटी सामन्याचा पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला आहे. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपता संपता, न्यूझीलंडनं 82 षटकांत 5 गडी गमावून 243 धावा केल्या.
Published : November 19, 2026 at 12:28 PM IST
वेलिंग्टन IND vs NZ 1st Test Day 1 : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील कसोटी सामन्याचा पहिल्या दिवसाचा खेळ संपला आहे. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातील 70 धावांत 5 गडी गमावून कीवी संघाला बॅकफूटवर ढकललं होतं. मात्र, हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी कीवी संघाला पुनरागमन करुन दिलं. दोन्ही फलंदाजांनी कठीण परिस्थितीत उत्कृष्ट फलंदाजी करत संघाला संकटातून बाहेर काढले आणि सहाव्या विकेटसाठी 173 धावांची अभेद्य भागीदारी रचली. पहिल्या दिवसाचा खेळ संपता संपता, न्यूझीलंडनं 82 षटकांत 5 गडी गमावून 243 धावा केल्या होत्या. निकोल्स शतक पूर्ण करुन खेळपट्टीवर आहे, तर ग्लेन फिलिप्स शतकापासून 6 धावा दूर आहे.
कीवींची खराब सुरुवात : सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना न्यूझीलंडची सुरुवात खराब झाली. भारतीय गोलंदाजांनी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये सलग बळी घेत कीवी संघाला अडचणीत आणलं. कर्णधार टॉम लॅथम एकही धाव न काढता जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर बाद झाला. त्यानंतर डेव्हन कॉनवेनं 4 धावा केल्या, पण अंशुल कंबोजच्या गोलंदाजीवर ऋषभ पंतनं त्याचा झेल घेतला.
Despite early strikes from India, New Zealand batters recovered well on Day 1 in Wellington 👏 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/DkG4SAD3Rg— ICC (@ICC) November 19, 2026
70 धावांत पाच गडी बाद : मधल्या फळीत रचिन रवींद्र 15 धावांवर आकाश दीपच्या गोलंदाजीवर ऋषभ पंतकरवी झेलबाद झाला. डॅरिल मिचेल केवळ एक धावच काढू शकला आणि जसप्रीत बुमराहच्या गोलंदाजीवर यशस्वी जैस्वालकरवी झेलबाद झाला. टॉम ब्लंडेलनंही पाच धावा केल्या, पण तो शुभमन गिलकरवी झेलबाद झाला. अशाप्रकारे, न्यूझीलंड 70 धावांवर अडचणीत सापडलं.
निकोल्स आणि फिलिप्स यांनी पालटलं सामन्याचं चित्र : पाच गडी गमावल्यानंतर, हेन्री निकोल्स आणि ग्लेन फिलिप्स यांनी भारतीय गोलंदाजांविरुद्ध जोरदार फलंदाजी केली. दोघांनीही गडी वाचवले आणि धावफलक पुढं सरकत ठेवला. त्यांच्या भागीदारीनं न्यूझीलंडला सुरुवातीच्या धक्क्यातून सावरलं आणि त्यांना मजबूत स्थितीत आणलं. त्यांनी सहाव्या गड्यासाठी नाबाद 173 धावांची भागीदारी केली.
Stumps on Day 1️⃣ Jasprit Bumrah leads #TeamIndia's bowling effort on the opening day of the series with 3️⃣ wickets ☝️ Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/JM6CpHQLmL— BCCI (@BCCI) November 19, 2026
हेन्री निकोल्सनं झळकावलं शानदार शतक : हेन्री निकोल्सनं कठीण परिस्थितीत डाव सावरला आणि एक शानदार शतक झळकावलं. दिवसाचा खेळ संपताना तो 221 चेंडूंमध्ये 113 धावांवर नाबाद होता. त्याच्या खेळीत 14 चौकारांचा समावेश होता. निकोल्सनं संयमानं फलंदाजी करत भारतीय गोलंदाजांना बराच काळ विकेट घेण्यापासून दूर ठेवलं आणि संघाला सन्मानजनक धावसंख्या गाठण्यास मदत करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली.
भारतानं सोडला एक सोपा झेल : 153 धावांवर निकोल्स-फिलिप्सची भागीदारी तोडण्याची भारताला संधी होती. मात्र देवदत्त पडिक्कल आणि ऋषभ पंत यांच्यातील गैरसमजामुळं एक सोपा झेल सुटला आणि प्रसिद्ध कृष्णाचे प्रयत्न व्यर्थ ठरले. निकोल्स त्यावेळी 102 धावांवर खेळत होता. जर भारताला हा झेल घेण्यात यश आलं असतं, तर दिवसाचा खेळ संपताना परिस्थिती वेगळी असू शकली असती.
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