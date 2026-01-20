मालिका जिंकणं महत्त्वाचं; विश्वचषकापूर्वी एक उत्तम संधी, मिचेल सँटनरची प्रतिक्रिया
न्यूझीलंड कर्णधार मिचेल सँटनरने भारतात खेळण्याचा आनंद व्यक्त करत नागपूर T20 सामन्यापूर्वी मालिकेला विश्वचषक तयारीसाठी महत्त्वाची संधी असल्याचं सांगितलं.
Published : January 20, 2026 at 5:48 PM IST
नागपूर : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील पाच सामन्यांच्या T20I मालिकेतील पहिला सामना नागपूरमध्ये खेळला जाणार आहे. त्याच्यापूर्वी न्यूझीलंड कर्णधार मिचेल सँटनरने पत्रकार परिषद घेतली.
भारताविरुद्ध खेळायलाही आवडतं : बुधवारी (21 जानेवारी) विदर्भ क्रिकेट असोसिएशनच्या मैदानावर भारत विरुद्ध न्यूझीलंड संघामध्ये पहिला T20I क्रिकेट सामना खेळला जाणार आहे. भारतात क्रिकेट खेळायला खूप आवडतं आणि भारताविरुद्ध खेळायलाही आवडतं. अलीकडं आम्हाला प्रत्येक फॉरमॅटमध्ये यश मिळालं, पण सध्या आम्ही फक्त या मालिकेकडं लक्ष देत असल्याचं मिशेल सँटनरनं सांगितलं.
आमच्यासाठी ही उत्तम संधी : "माझ्यासाठी ही मालिका जिंकणं महत्त्वाचं आहे, पण त्याचबरोबर विश्वचषकापूर्वी चांगली तयारी होणंही तितकंच गरजेचं आहे. आमच्यासाठी ही एक उत्तम संधी आहे. आम्हाला विश्वचषकामध्ये ज्या परिस्थितीचा सामना करावा लागणार आहे, तशाच परिस्थितीत एका दर्जेदार संघाच्या विरुद्ध खेळायला मिळत आहेत. आगामी विश्वचषक तयारीच्या दृष्टीनं ही मालिका खूप महत्त्वाची आहे," असं मिचेल सँटनर म्हणाला.
भारतात खेळण्याचा अनुभव अप्रतिम : 10 वर्षांपूर्वी मिचेल सँटनर भारतात खेळायला आला होता, त्यावेळी तो सामनावीर पुरस्काराचा मानकरी ठरला होता. 10 वर्षानंतरची परिस्थिती कशी वाटत आहे, यावर मिशेल म्हणाला, "वैयक्तिकरित्या सांगायचं झालं तर, खेळपट्टी दहा वर्षांपूर्वीसारखीच असावी अशी माझी अपेक्षा आहे, पण त्याची खात्री देता येत नाही. त्या आठवणी खूप छान होत्या. भारतात तो माझा पहिला दौरा होता. तेव्हा काय अपेक्षा ठेवायची देखील माहीत नव्हतं, पण 50 हजार प्रेक्षकांसमोर खेळण्याचा अनुभव हा अप्रतिम होता. त्यानंतर प्रत्येक वेळी भारतात आलो की तोच अनुभव येतो. इथले चाहते कमाल आहेत."
...त्याला विजयाची संधी असते : प्रत्येकवेळी भारतात खेळायला येतो तेव्हा एका मजबूत संघाविरुद्ध आणि वेगवेगळ्या परिस्थितीत खेळण्याचा अनुभव मिळतो. घरच्या परिस्थितीपेक्षा इथली परिस्थिती वेगळी असते. संघातील बहुतांश खेळाडू यापूर्वी भारतात खेळले आहेत. जी टीम सर्व परिस्थिती आणि खेळपट्टी लवकर समजून घेते, तिला यशाची चांगली संधी मिळते.
विश्वचषकाची तयारी : विश्वचषकापूर्वीच्या शेवटच्या 5 सामन्यांबद्दल बोलायचं झालं तर, संघ म्हणून काही ठराविक बाबींवर काम करत आहात का? यावर मिचेल सँटनर म्हणाला, "भारतीय संघासारखंच आमच्या बाबतीत आहे. पहिल्या सामन्यासाठी कोणता संघ मैदानात उतरवायचा, हे ठरवणं महत्त्वाचं आहे. T-20 मालिकेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर वेगवेगळे खेळाडू संघात येणार आहेत. त्यामुळं थोडाफार बदल होऊ शकतो. महत्त्वाचं म्हणजे खेळाडूंनी चांगली कामगिरी करणं आणि ताजेतवाने राहणं आणि सर्वात आधी आमचं लक्ष्य ही मालिका जिंकण्याचं आहे. न्यूझीलंडकडून खेळताना किंवा कोणत्याही संघाविरुद्ध खेळताना आम्ही नेहमी जिंकण्यासाठीच खेळतो."
डॅरिल मिचेल संघासाठी मार्गदर्शकासारखा : डॅरिल मिचेल भारतात व्हाईट-बॉल क्रिकेटमध्ये सातत्याने यशस्वी ठरतोय. सुरुवातीला त्याला थोडा संघर्ष करावा लागला होता. त्यानं त्याच्या खेळावर प्रचंड मेहनत घेतली. आता त्याच्या मेहनतीचं फळ त्याच्या कामगिरीतून दिसत आहे. तो चेंडूची उत्तम प्लेसमेंट करतो, खेळाची चांगली समज आहे आणि आव्हानांना सामोरं जाण्याची त्याची तयारी असते. संघासाठी तो मार्गदर्शकासारखा आहे.
हेही वाचा -
- राज्यातील 'सुपरकॉप'चा फिटनेस; विश्वास नांगरे पाटील, सोमनाथ घार्गे, विष्णू ताम्हाणेंनी मॅरेथॉन गाजवली
- 'गौतमी'ची जबरदस्त खेळी, सलग पाचव्या विजयासह स्मृतीचा संघ प्लेऑफमध्ये; गुजरातची पराभवाची हॅटट्रिक
- बजाज पुणे ग्रँड टूर 2026 : 'प्रोलॉग रेस'नं दाखवून दिली भव्यतेची चुणूक; स्पर्धेत 35 देशांतील 28 संघांत विजेतेपदासाठी चुरस