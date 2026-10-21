भारत विरुद्ध न्यूझीलंड T20I मालिका: वर्चस्व राखण्यासाठी दोन्ही संघ मैदानात
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ 2026 च्या टी20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यानंतर प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत.
Published : October 21, 2026 at 5:19 PM IST
क्राइस्टचर्च IND vs NZ T20I Series : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ 2026 च्या टी20 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यानंतर प्रथमच एकमेकांसमोर उभे ठाकणार आहेत. दोन्ही संघांत होणाऱ्या पाच सामन्यांच्या टी20 मालिकेतील पहिला सामना 22 ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. हा सामना क्राईस्टचर्च इथं भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 12:30 वाजता सुरु होईल. तीन वेळचा टी20 विश्वविजेता भारत, मायदेशात वेस्ट इंडिजविरुद्धची पाच सामन्यांची टी20 मालिका 2-2 अशी बरोबरीत सोडवून या मालिकेत उतरत आहे. तर यजमान न्यूझीलंड, बांगलादेशविरुद्धची आपली मागील टी20 मालिका 1-1 अशी बरोबरीत सोडवून या मालिकेत उतरत आहे.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघ आतापर्यंत 31 वेळा टी-20 सामन्यांमध्ये एकमेकांसमोर आले आहेत. या दरम्यान भारतानं 19 सामने जिंकून वर्चस्व गाजवलं आहे, तर न्यूझीलंडनं 11 सामने जिंकले असून एक सामना बरोबरीत राहिला आहे.
Kiwis ke 𝟑-𝟎 𝐖𝐇𝐈𝐓𝐄𝐖𝐀𝐒𝐇 ka hisaab! 🥶🔥 Glenn bhai ne zakhm taaza kar diya… Par Ashwin Bhai bhi bol diye “Iss baar hoga HISAAAB BARABAR!” 👊🇮🇳 HERO VIDA India Tour of New Zealand | 1st T20I TOMORROW, 11:30 AM onwards LIVE on Sony Sports Network, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 21, 2026
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-20 मालिकेचं वेळापत्रक :
- पहिला टी-20 सामना : 22 ऑक्टोबर (क्राइस्टचर्च)
- दुसरा टी-20 सामना : 24 ऑक्टोबर (क्राइस्टचर्च)
- तिसरा टी-20 सामना : 27 ऑक्टोबर (वेलिंग्टन)
- चौथा टी-20 सामना : 30 ऑक्टोबर (ऑकलंड)
- पाचवा टी-20 सामना : 1 नोव्हेंबर (हॅमिल्टन)
दोन्ही संघांत ऐतिहासिक मालिका : ही पाच सामन्यांची टी-20 मालिका न्यूझीलंड दौऱ्यावर खेळल्या जाणाऱ्या बहु सामन्यांच्या मालिकेचा एक भाग आहे, ज्यात 5 वनडे आणि दोन कसोटी सामन्यांचाही समावेश आहे. विशेष म्हणजे न्यूझीलंड क्रिकेटच्या इतिहासातील ही सर्वात मोठी देशांतर्गत मालिका आहे.
क्रिकेट के रोमांच के लिए हो जाइए तैयार! 🏏 🇮🇳 भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20I सीरीज में होगी जबरदस्त भिड़ंत। 🔥 मुकाबले का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। 📺 #NZvIND #TeamIndia @BCCI @ShreyasIyer15 @ICC https://t.co/Te8fHOi3sc— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 21, 2026
भारत विरुद्ध न्यूझीलंड टी-20 सामने कधी आणि कुठं पाहता येतील? : भारत आणि न्यूझीलंड यांच्यातील सर्व पाच टी-20 सामने भारतीय प्रमाणवेळेनुसार दुपारी 12:30 वाजता सुरु होतील. या मालिकेचे मीडिया हक्क सोनीकडे आहेत. त्यामुळं, भारतीय चाहते सोनीच्या स्पोर्ट्स चॅनल, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर प्रत्येक सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात. याव्यतिरिक्त, या मालिकेतील सामने भारताच्या सरकारी वाहिनी, डीडी स्पोर्टवर प्रसारित केले जातील. प्रत्येक सामन्याचं थेट प्रक्षेपण सोनी लिव्ह ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
- भारत : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, संजू सॅमसन, वैभव सूर्यवंशी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, नितीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, प्रिंस यादव, मयंक यादव, अर्शदीप सिंग, भुवनेश्वर कुमार, वरुण चक्रवर्ती आणि कुलदीप यादव.
- न्यूझीलंड : फिन ॲलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेवोन कॉनवे, ग्लेन फिलिप्स, डेरिल मिशेल, माइकल ब्रेसवेल, मिशेल सँटनर (कर्णधार), नाथन स्मिथ, काइल जेमीसन, मॅट हेनरी, लॉकी फर्ग्यूसन, जोश क्लार्कसन, जेकब डफी, बेवॉन जेकब्स, एडम मिल्ने आणि ब्लेयर टिकनर.
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