टीम इंडियामध्ये दोन खेळाडूंचं बऱ्याच काळानंतर पुनरागमन; कीवी संघातही भारतीय वंशाच्या खेळाडूला संधी
न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यात भारतानं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, मोहम्मद सिराज आणि श्रेयस अय्यर हे दीर्घ कालावधीनंतर संघात परतले.
वडोदरा IND vs NZ 1st ODI : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना वडोदरा स्टेडियमवर खेळला जात आहे. नाणेफेक जिंकल्यानंतर, टीम इंडियाचा कर्णधार शुभमन गिलनं प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यासाठी टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्येही महत्त्वपूर्ण बदल झाले, कर्णधार गिल श्रेयस अय्यर आणि मोहम्मद सिराजसह संघात परतले. गेल्या वर्षीच्या अखेरीस दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी हे तिन्ही खेळाडू टीम इंडियाच्या संघाचा भाग नव्हते.
सर्वांच्या नजरा श्रेयस अय्यर आणि सिराजवर : न्यूझीलंडविरुद्धच्या वनडे मालिकेसाठी श्रेयस अय्यरचा संघात समावेश करण्यात आला होता, परंतु त्याला त्यापूर्वीच त्याची सामना फिटनेस सिद्ध करावी लागली. यासाठी, अय्यरनं सध्याच्या विजय हजारे ट्रॉफी हंगामात दोन सामने खेळले, जिथं त्यानं आपली फलंदाजीची कौशल्ये देखील दाखवली आणि त्यानंतर, पहिल्या वनडे सामन्यात त्याचा सहभाग निश्चित झाला. याव्यतिरिक्त, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी मोहम्मद सिराजची संघात निवड झाली नव्हती. आता तो परतल्यानंतर, सर्वांच्या नजरा त्याच्या कामगिरीवर असतील. या सामन्यात टीम इंडिया सहा प्रमुख गोलंदाजांना मैदानात उतरली आहे, ज्यामध्ये मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा आणि हर्षित राणा वेगवान गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील, तर कुलदीप यादव, वॉशिंग्टन सुंदर आणि रवींद्र जडेजा फिरकी गोलंदाजीची जबाबदारी सांभाळतील.
आदित्य अशोकला न्यूझीलंड संघात संधी : भारताविरुद्धच्या पहिल्या वनडे सामन्यासाठी न्यूझीलंडच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये क्रिस्टीन क्लार्कला पदार्पणाची संधी मिळाली आहे, तर भारतीय वंशाचा खेळाडू आदित्य अशोकलाही स्थान मिळालं आहे. आदित्य अशोकचा जन्म भारतातील तामिळनाडूमध्ये झाला होता आणि तो चार वर्षांचा असताना त्याच्या कुटुंबासह न्यूझीलंडला गेला होता. या वनडे मालिकेत लेग-स्पिनर आदित्यला टीम इंडियाच्या फलंदाजांविरुद्ध खरी परीक्षा द्यावी लागेल.
पहिल्या वनडे सामन्यासाठी दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :
भारत : रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कर्णधार), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा.
न्यूझीलंड : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिशेल, ग्लेन फिलिप्स, मिशेल हे (यष्टीरक्षक), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झॅकेरिन फाउल्क्स, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन, आदित्य अशोक.
