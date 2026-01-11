IND vs NZ 1st ODI Live: नव्या वर्षात टीम इंडियानं जिंकला टॉस; पाहुणे करणार प्रथम फलंदाजी
भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला वनडे सामना आज कोटाम्बी, वडोदरा येथील बीसीए स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
वडोदरा IND vs NZ 1st ODI Live : भारत आणि न्यूझीलंड क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील पहिला सामना आज (11 जानेवारी) वडोदरा येथील कोटाम्बी स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात शुभमन गिल भारतीय संघाचं नेतृत्व करत आहे, तर मायकेल ब्रेसवेलच्या खांद्यावर कीवी संघाची कमान आहे. भारतीय चाहते रोहित शर्मा आणि विराट कोहलीला पुन्हा निळ्या रंगात पाहण्यास उत्सुक आहेत. रोहित आणि कोहली सध्या चांगल्या फॉर्ममध्ये आहेत.
टीम इंडियानं जिंकला टॉस : टीम इंडियानं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. कर्णधार गिलनं दव घटक लक्षात घेऊन हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये मोठे बदल झाले आहेत. शुभमन गिल आणि श्रेयस अय्यर हे दुखापतींनंतर प्लेइंग इलेव्हनमध्ये परतले आहेत. या सामन्यात भारताकडून अर्शदीप सिंग, नितीश कुमार रेड्डी आणि यशस्वी जैस्वाल खेळले नाहीत. दरम्यान, क्रिस्टन क्लार्कनं न्यूझीलंडकडून वनडे क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. तर भारतीय वंशाचा क्रिकेटपटू आदित्य अशोकचाही कीवी संघाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश आहे.
सामन्यासाठी दोन्ही संघ :
भारत : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, रवींद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा आणि मोहम्मद सिराज.
न्यूझीलंड : डेव्हॉन कॉनवे, हेन्री निकोल्स, विल यंग, डॅरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, मिचेल हे (यष्टीरक्षक), मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), झाचेरी फॉल्क्स, ख्रिश्चन क्लार्क, काइल जेमिसन आणि आदित्य अशोक.
पुरुषांचा पहिलाच वनडे सामना : वडोदरा येथील नव्यानं नूतनीकरण केलेल्या कोटाम्बी स्टेडियमवर हा पुरुषांचा पहिलाच आंतरराष्ट्रीय सामना आहे. यापूर्वी इथं फक्त एकच आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेला आहे आणि तो भारतीय महिला क्रिकेट संघानं खेळला होता. या सामन्यातील खेळपट्टी पूर्णपणे फलंदाजांच्या बाजूनं होती. खेळपट्टीनं चांगला उसळी दिली आणि चेंडू अगदी सहजपणे बॅटवर येत होता. त्यामुळं, तुम्ही उच्च धावसंख्येच्या सामन्याची अपेक्षा करु शकता. मात्र, सुरुवातीला खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना देखील मदत करु शकते.
भारतीय संघाचा वरचष्मा : भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये आतापर्यंत एकूण 120 वनडे सामने खेळले गेले आहेत, त्यापैकी भारतानं 62 आणि न्यूझीलंडनं 50 सामने जिंकले आहेत. अशा प्रकारे, टीम इंडियाचा वरचष्मा आहे. दुसरीकडे, भारत आणि न्यूझीलंडमध्ये खेळल्या गेलेल्या मागील सात वनडे सामन्यांमध्ये फक्त भारतीय संघच जिंकण्यात यशस्वी झाला आहे.
लाईव्ह सामना कधी आणि कुठं पाहायचा? : भारत आणि न्यूझीलंडमधील वनडे मालिकेतील पहिला सामना रविवार, 11 जानेवारी रोजी खेळला जाईल. सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:30 वाजता सुरु होईल. नाणेफेक दुपारी 1 वाजता होईल. या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर पाहता येईल. याव्यतिरिक्त, तुम्ही ब्रॉडकास्टर पाहण्यासाठी स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कला भेट देऊ शकता.
