अभिषेक शर्माची हॅटट्रिक; लाजिरवाण्या विक्रमात प्रशिक्षक गंभीरला टाकलं मागे

भारतीय संघाचा स्टार सलामीवीर अभिषेक शर्मा नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात आपले खातेही उघडू शकला नाही.

Abhishek Sharma
अभिषेक शर्मा (IANS Photo)
Published : February 18, 2026 at 8:20 PM IST

अहमदाबाद Abhishek Sharma : भारतीय क्रिकेट संघ अहमदाबाद येथील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर नेदरलँड्सविरुद्ध 2026 च्या टी-20 विश्वचषकातील शेवटचा गट फेरीचा सामना खेळत आहे. टीम इंडियाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळं अभिषेक शर्माकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा सर्वांना होती. पहिल्या दोन सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर अभिषेक सर्वांचं लक्ष वेधून घेत होता, परंतु नेदरलँड्सविरुद्धच्या सामन्यात आर्यन दत्तनं टाकलेल्या अवघ्या तीन चेंडू खेळून तो शून्यावर पॅव्हेलियनमध्ये परतला. त्याच्या बाद झाल्यानंतर अभिषेकच्या चेहऱ्यावर निराशा स्पष्ट दिसत होती आणि तो नकोशा यादीतही सामील झाला आहे.

अभिषेक शर्मानं केला लाजिरवाणा विक्रम : अभिषेक शर्मानं आता टी-20 विश्वचषकाच्या एकाच हंगामात सर्वाधिक शून्यावर बाद होण्याचा विक्रम केला आहे, जो स्पर्धेत कोणत्याही भारतीय खेळाडूचा मागील कोणताही विक्रम मागे टाकलं आहे. याव्यतिरिक्त, अभिषेक शर्मानं टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक तीनवेळा शून्यावर बाद झालेल्या आशिष नेहराची बरोबरी केली आहे. सलग तीन वेळा डक आउट होणारा शर्मा हा दुसरा भारतीय खेळाडू ठरला, यापूर्वी हा पराक्रम फक्त वॉशिंग्टन सुंदरनंच केला होता.

टी-20 विश्वचषकाच्या एकाच आवृत्तीत सर्वाधिक डक आउट होणारे खेळाडू :

  • आंद्रे फ्लेचर (वेस्ट इंडिज) - तीन डक (2009)
  • रिची बेरिंग्टन (स्कॉटलंड) - तीन डक (2021)
  • रेगिस चाकाब्वा (झिम्बाब्वे) - तीन डक (2022)
  • रॉजर मुस्का (युगांडा) - तीन डक (2024)
  • तन्जिद हसन (बांगलादेश) - तीन डक (2024)
  • अभिषेक शर्मा (भारत) - तीन डक (2026)

टी-20 विश्वचषकात सर्वाधिक डक आउट होणारे भारतीय खेळाडू :

  • अभिषेक शर्मा - तीन डक
  • आशिष नेहरा - तीन डक
  • शिवम दुबे - दोन डक
  • गौतम गंभीर - दोन डक
  • रवींद्र जडेजा - दोन डक
  • विराट कोहली - दोन डक
  • अक्षर पटेल - दोन डक

अभिषेकसाठी युक्ती देखील कामी आली नाही : नेदरलँड्स विरुद्ध सामन्यात जेव्हा अभिषेक शर्मा फलंदाजीसाठी आला तेव्हा त्यानं टीम इंडियाचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद सिराजचं नाव असलेली जर्सी घातली होती, जी एक उत्तम गोलंदाज म्हणून पाहिली जाऊ शकते. मात्र, अभिषेकसाठी ही युक्ती कामी आला नाही. गेल्या सात डावांमधील हा त्याचा पाचवा डक आहे, त्यानं दोन डावांमध्ये 68 आणि 30 धावा केल्या आहेत. टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये भारतीय खेळाडूनं सर्वाधिक डक बाद करण्याच्या बाबतीत अभिषेक शर्मा आता सूर्यकुमार यादवसोबत चौथ्या क्रमांकावर आहे.

