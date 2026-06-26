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भारत विरुद्ध आयर्लंड सामन्यावर मोठं संकट; सुरु होण्यापूर्वीच सामना रद्द होणार?

भारत आणि आयर्लंड क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज 26 जून रोजी बेलफास्ट इथं होणार आहे. या सामन्यावर मोठं संकट निर्माण झालं आहे.

IND vs IRE Match
भारत विरुद्ध आयर्लंड सामन्यावर मोठं संकट (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 26, 2026 at 12:33 PM IST

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बेलफास्ट IND vs IRE Match : भारत आणि आयर्लंड क्रिकेट संघातील टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज 26 जून रोजी बेलफास्ट इथं होणार आहे. या सामन्यात सर्वांच्या नजरा 15 वर्षीय भारतीय खेळाडू वैभव सूर्यवंशीकडे लागल्या आहेत. त्याला आज भारताकडून पदार्पणाची संधी मिळू शकते. वैभवनं आज मैदानात उतरल्यास तो भारताकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळणारा सर्वात तरुण खेळाडू ठरेल. या बाबतीत तो महान फलंदाज सचिन तेंडुलकरचा विक्रमही मोडणार आहे. मात्र, बेलफास्टमध्ये आज हवामान खराब असल्यानं आणि सामन्यात पावसाचा धोका असल्यानं त्याच्या खेळण्याची प्रतीक्षा थोडी वाढू शकते.

भारत विरुद्ध आयर्लंड सामन्या दरम्यान बेलफास्टमध्ये हवामान कसं असेल? : भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला T20 सामना भारतीय वेळेनुसार संध्याकाळी 6 वाजता सुरु होईल, तर स्थानिक वेळेनुसार हा सामना दुपारी 1.30 वाजता सुरु होणार आहे. हवामानाच्या अहवालानुसार, बेलफास्टमध्ये दुपारी 1 ते 4 या वेळेत मुसळधार पाऊस अपेक्षित आहे. त्यामुळं सामना वेळेवर सुरु होण्यास विलंब होऊ शकतो आणि खेळ सुरु असतानाही वारंवार पावसामुळं खेळ विस्कळीत होऊ शकतो.

सामन्याच्या सुरुवातीच्या तासात मुसळधार पावसाची शक्यता : हवामान अहवालानुसार, दुपारी 1 च्या सुमारास पावसाची सुमारे 50 टक्के शक्यता आहे, जो पुढील दोन तासांत आणखी वाढू शकतो. आज दुपारी 2 वाजता बेलफास्टमध्ये पावसाची शक्यता 59% आणि दुपारी 3 वाजता 51% आहे. मात्र, दुपारी 4 च्या सुमारास हवामान साफ ​​होण्याची अपेक्षा आहे, परंतु त्यामुळं खेळ सुरु होण्यापूर्वी मैदान कोरडं होण्यास थोडा वेळ शिल्लक राहील. अशा परिस्थितीत भारत आणि आयर्लंड यांच्यातील पहिला टी-20 सामना पावसामुळं रद्द होऊ शकतो.

श्रेयस अय्यर पहिल्यांदाच टीम इंडियाचा कर्णधार : भारतीय संघाचा कर्णधार म्हणून श्रेयस अय्यर आज पहिल्यांदाच मैदानात उतरणार आहे. याआधी सूर्यकुमार यादव टी-20 सामन्यात संघाचा कर्णधार होता. पण सूर्या काही काळापासून चांगल्या फॉर्ममध्ये नसल्यानं त्याला धावा करता आल्या नाहीत. याच कारणामुळं त्याला कर्णधारपदावरुन काढून टाकण्यात आलं असून संघाबाहेरही टाकण्यात आलं आहे. आता सूर्याच्या जागी श्रेयस अय्यरला भारतीय T20 संघाचा नवा कर्णधार बनवण्यात आलं आहे. आता त्याच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ या मालिकेत कशी कामगिरी करतो हे पाहावं लागेल.

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