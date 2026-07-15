भारत-इंग्लंड दुसऱ्या वनडे सामन्याची वेळ बदलली; किती वाजता सुरु होणार सामना?
भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांची मालिका सुरु झाली आहे. यातील पहिला सामना भारतानं जिंकला आहे.
Published : July 15, 2026 at 3:57 PM IST
कार्डिफ IND vs ENG 2nd ODI : भारत आणि इंग्लंड क्रिकेट संघातील तीन वनडे सामन्यांची मालिका सुरु झाली आहे. बर्मिंगहॅममधील एडजबॅस्टन इथं झालेल्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियानं इंग्लंडला 6 गडी राखून पराभूत करुन मालिकेत 1-0 अशी आघाडी घेतली आहे. आता सर्वांचं लक्ष दुसऱ्या वनडे सामन्यावर लागले आहे. मात्र, दुसऱ्या वनडे सामन्याची वेळ बदलण्यात आली आहे आणि संपूर्ण सामना पाहण्यासाठी चाहत्यांना रात्रभर जागं राहावं लागणार आहे.
Sony Sports Network ke TV channels par aa raha hai... The Hitman Show. 🎯— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 15, 2026
Watch Rohit Sharma in action in the 2nd ODI tomorrow at 4:30 PM, LIVE on Sony Sports Network TV channels.#SonySportsNetwork #MamlaPersonalHai #ExtraaaInnings pic.twitter.com/iZzXoqYtWD
कुठं होणार दुसरा सामना : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील दुसरा वनडे सामना गुरुवार, 16 जुलै रोजी खेळला जाईल. हे दोन्ही संघ कार्डिफमधील सोफिया गार्डन्स इथं एकमेकांसमोर उभे ठाकतील. टीम इंडिया हा सामना जिंकून मालिका आपल्या नावावर करण्याचा प्रयत्न करेल, तर इंग्लंड पुनरागमन करण्याच्या प्रयत्नात असेल.
कधी सुरु होणार दुसरा सामना : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील पहिला वनडे सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3:30 वाजता सुरु झाला होता, परंतु दुसरा वनडे सामना दिवस-रात्र स्वरुपात खेळला जाईल. सामना स्थानिक वेळेनुसार दुपारी 12 वाजता सुरु होईल, तर भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 5:30 वाजता खेळला जाईल. अशा परिस्थितीत, हा 50 षटकांचा सामना पहाटे 2 वाजण्याच्या सुमारास संपेल आणि भारतीय चाहत्यांना निकालाची वाट पाहत रात्रभर जागं राहावं लागेल.
Job completely done in style ✅#TeamIndia cruise to a 6️⃣-wicket victory to take a 1-0 lead in the ODI series 💙— BCCI (@BCCI) July 14, 2026
Scorecard ▶️ https://t.co/2sg194tpxH #TeamIndia | #ENGvIND pic.twitter.com/PnUDkcVLyr
कुठं पाहायचा सामना : भारत आणि इंग्लंड यांच्यातील तिन्ही वनडे सामने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या चॅनल्सवर थेट प्रक्षेपित केले जातील. याव्यतिरिक्त, तुम्ही जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर सामन्याचं थेट प्रक्षेपण पाहू शकता.
पहिल्या वनडेत भारताचा विजय : पहिल्या वनडे सामन्यात, प्रथम फलंदाजी करताना इंग्लंडचा संघ 358 धावांवर सर्वबाद झाला. भारतासाठी अक्षर पटेलनx सर्वाधिक चार बळी घेतले. लक्ष्याचा पाठलाग करताना, टीम इंडियानं 45.2 षटकांत चार गडी गमावून 262 धावा करत सामना जिंकला. कर्णधार शुभमन गिलनं 80 धावा केल्या, तर वॉशिंग्टन सुंदरनं नाबाद 52 आणि अक्षर पटेलनं नाबाद 57 धावा केल्या.
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