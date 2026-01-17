ETV Bharat / sports

ind vs ban U19 World Cup : भारत आणि बांगलादेशच्या कर्णधारांनी का टाळलं हस्तांदोलन?

ind vs ban U19 World Cup : 19 वर्षांखालील विश्वचषकात भारत आणि बांगलादेशच्याच्या कर्णधारांनी हस्तांदोलन करणं टाळंय. जाणून घ्या कारण...!

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 3:32 PM IST

1 Min Read
हैदराबाद : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील 19 वर्षांखालील विश्वचषकातील (ind vs ban U19 World Cup Match) सातवा सामना बुलावायो येथे खेळला जात आहे. सामना सुरू होण्यापूर्वीच दोन्ही संघांमध्ये तणाव दिसून आला. क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लबमध्ये खेळल्या जाणाऱ्या ग्रुप अ सामन्यापूर्वी, भारत आणि बांगलादेशच्या कर्णधारांनी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिलाय. विश्वचषक सामन्याच्या नाणेफेकीदरम्यान भारताचा 19 वर्षांखालील कर्णधार आयुष म्हात्रे आणि बांगलादेशचा कर्णधार अझीझुल हकीम तमीम समोरासमोर आले, परंतु हस्तांदोलन करण्याऐवजी त्यांनी केवळ औपचारिकता पार पाडली.

ind vs ban U19 World Cup : शनिवारी भारताविरुद्धच्या 19 वर्षांखालील विश्वचषक सामन्यात बांगलादेशनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. बांगलादेश स्पर्धेतील पहिला सामना खेळत आहे. सामान्यतः सामन्याच्या सुरुवातीला नाणेफेकीच्या वेळी दोन्ही संघांचे कर्णधार हस्तांदोलन करतात. मात्र, भारत आणि बांगलादेशच्या कर्णधारांनी तसं केलं नाही.

दोन्ही देशांमधील राजकीय तणाव वाढला : अलिकडच्या घटनांमुळं क्रिकेटच्या पलीकडं जाऊन दोन्ही देशांमधील राजकीय आणि राजनैतिक तणाव वाढला आहे. गेल्या वर्षी, बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांवर (विशेषतः हिंदूंवर) झालेल्या अत्याचाराच्या कथित मुद्द्यांमुळं आणि माजी पंतप्रधान शेख हसीना यांनी भारतात आश्रय घेतल्यामुळं संबंध ताणले गेले आहे. शिवाय, बांगलादेशी वेगवान गोलंदाज मुस्तफिजूर रहमानला त्याच्या आयपीएल निर्णयामुळंही वाद निर्माण झाला. सुरक्षेच्या कारणास्तव कोलकाता आणि मुंबई येथे होणारे त्यांचे टी-20 विश्वचषक सामने भारताबाहेर हलवण्याची विनंती बांगलादेश क्रिकेट बोर्ड वारंवार आयसीसीला करत आहे. बांगलादेशचे क्रीडा सल्लागार आसिफ नजरुल यांनी माध्यमांना सांगितलं की त्यांचा संघ टी-20 विश्वचषकात सहभागी होण्यास इच्छुक आहे, परंतु भारतात खेळण्यास आम्ही सहमत नाही. आम्ही संघाच्या आणि सुरक्षेशी तडजोड करणार नाही. आमचा संघ फक्त श्रीलंकेत खेळू इच्छितो.

आशिया कपमध्ये देखील हस्तांदोलन टाळलं : यापूर्वी, भारतीय संघानं पाकिस्तानविरुद्ध हस्तांदोलन न करण्याचा निर्णय घेतला होता. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांप्रती एकता दर्शविण्यासाठी सप्टेंबरमध्ये आशिया कप दरम्यान भारताचा टी-20 कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांच्याशी हस्तांदोलन केलं नव्हतं. त्यानंतर, बांगलादेशविरुद्धच्या अलीकडील घटनेमुळं भारत आणि बांगलादेशमधील संबंध आणखी ताणले गेले आहेत.

