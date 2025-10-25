ETV Bharat / sports

IND vs AUS 3rd ODI LIVE: टीम इंडियाला मिळालं पहिलं यश, धोकादायक ट्रॅव्हिस हेड 29 धावांवर OUT

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया तिसऱ्या वनडे सामन्यात आमनेसामने येत आहेत. आजचा सामना सिडनीमध्ये खेळला जात आहे. भारतीय संघानं आधीच मालिका गमावली आहे.

IND vs AUS 3rd ODI LIVE
प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी टीम इंडिया मैदानात (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 25, 2025 at 9:21 AM IST

|

Updated : October 25, 2025 at 10:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सिडनी AUS vs IND 3rd ODI Live : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. यजमान ऑस्ट्रेलियानं मालिकेतील पहिले दोन वनडे सामने जिंकून मालिका आधीच आपल्या नावावर केली आहे. आता दोन्ही संघ तिसऱ्या वनडे सामन्यात आमनेसामने आहेत. यात ऑस्ट्रेलियानं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. टीम इंडियाच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन बदल करण्यात आले आहेत. अर्शदीप सिंग आणि नितीश कुमार रेड्डी यांच्या जागी कुलदीप यादव आणि प्रसिद्ध कृष्णा यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

  • प्रथम फलंदाजी ऑस्ट्रेलियाला तिसरा धक्का बसला आहे. वॉशिंग्टन सुंदरनं डावात स्थिरावलेल्या मॅथ्यू शॉर्टला 41 चेंडूत 30 धावांवर बाद केलं. 25 षटकांनंतर ऑस्ट्रेलियाची धावसंख्या 3 बाद 138 झाली आहे. 27 धावांवर असलेल्या रेनशॉसोबत अ‍ॅलेक्स कॅरी सध्या खेळत आहे.

भारतीय संघ प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी मैदानात : भारतीय संघानं पर्थमधील पहिला वनडे सामना डीएलएस पद्धतीनं 7 विकेट्सनं गमावला. तर अ‍ॅडलेड वनडेमध्ये त्यांना यजमानांकडून 2 विकेट्सनं पराभव पत्करावा लागला. आता, भारतीय संघ हा सामना जिंकून सन्मान वाचवण्याचा प्रयत्न करेल.

दोन्ही संघात बदल : भारतीय संघानं या सामन्यासाठी दोन बदल केले. फिरकी गोलंदाज कुलदीप यादव आणि वेगवान गोलंदाज प्रसिद्ध कृष्णा यांचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश करण्यात आला. परिणामी, अष्टपैलू नितीश कुमार रेड्डी आणि वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंग यांना वगळण्यात आलं. दरम्यान, ऑस्ट्रेलियन संघानं झेवियर बार्टलेटच्या जागी नाथन एलिसचा प्लेइंग इलेव्हनमध्ये समावेश केला.

सिडनीत टीम इंडियाची कामगिरी कशी : सिडनी क्रिकेट ग्राउंडवर वनडे क्रिकेटमध्ये भारतीय संघाचा रेकॉर्ड विशेष प्रभावी नाही. भारतीय संघानं या मैदानावर 22 वनडे सामने खेळले आहेत, त्यापैकी फक्त पाच जिंकले आहेत. 16 सामने गमावले आहेत, तर एक सामना अनिर्णित राहिला आहे. भारत आणि ऑस्ट्रेलियानं सिडनी क्रिकेट मैदानावर 19 वनडे सामने खेळले आहेत. यात भारतीय संघानं फक्त दोन सामने जिंकले आहेत, तर ऑस्ट्रेलियन संघानं 16 सामने जिंकले आहेत. दोन्ही संघांमधील एक सामना अनिर्णित राहिला आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये एकूण 154 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यात ऑस्ट्रेलियन संघानं 86 सामने जिंकले आहेत, तर भारतीय संघानं 58 सामने जिंकले आहेत. शिवाय, 10 सामने अनिर्णित राहिले आहेत, म्हणजेच ऑस्ट्रेलियाचा वरचष्मा आहे.

भारताची प्लेइंग इलेव्हन : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा आणि मोहम्मद सिराज.

ऑस्ट्रेलियाची प्लेइंग इलेव्हन : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, मॅथ्यू शॉर्ट, मॅथ्यू रेनशॉ, अ‍ॅलेक्स केरी (यष्टीरक्षक), कूपर कॉनोली, मिच ओवेन, मिचेल स्टार्क, जोश हेझलवूड, नॅथन एलिस आणि अ‍ॅडम झांपा.

हेही वाचा :

  1. पहिल्याच वनडे मालिकेत कर्णधार गिलच्या माथी लागणार कलंक? 93 वर्षाच्या इतिहासात कधीही पाहिला नाही असा दिवस
  2. AUSvsIND तिसरा वनडे सामना कधी आणि किती वाजता सुरु होईल? वाचा सविस्तर
Last Updated : October 25, 2025 at 10:57 AM IST

TAGGED:

AUS VS IND 3RD ODI LIVE
AUS VS IND 3RD ODI LIVE SCORE
AUS VS IND 3RD ODI LIVE UPDATE
INDIA VS ASUTALIA ODI TODAY
AUSTRALIA VS INDIA 3RD ODI

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

दिवाळी 2025 : iPhone 16 Pro वर मोठी सवलत, फ्लिपकार्ट ते क्रोमा पर्यंत सर्वोत्तम डील्स

OnePlus Ace 6 : लवकरच 7,800mAh बॅटरीसह लॉंच होण्याची शक्यता

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.