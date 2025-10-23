ETV Bharat / sports

भारतीय क्रिकेट संघानं मालिका गमावली; ऑस्ट्रेलियासोबतच्या एकदिवसीय सामन्यात पत्करली हार

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन संघात खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या एकदिवसीय सामन्यात भारतीय क्रिकेट संघाला हार पत्करावी लागली. भारतीय संघाकडून सलामीवीर रोहित शर्मानं 73 धावा चोपल्या.

IND Vs AUS 2nd ODI
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया मॅच (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 6:13 PM IST

अ‍ॅडलेड : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया या दोन देशाच्या क्रिकेट संघात अॅडलेड इथं खेळवण्यात आलेल्या दुसऱ्या सामन्यात भारतीय संघाला हार पत्करावी लागली. ऑस्ट्रेलियाच्या मॅथ्यू शॉर्ट (74) आणि कूपर कॉनोली (नाबाद 61) यांच्या दमदार खेळीमुळे भारतीय संघाला 2 विकेटनं पराभव पत्करावा लागला.

IND Vs AUS 2nd ODI
भारतीय क्रिकेट संघानं मालिका गमावल्यानंतर जल्लोष (ETV Bharat)

ऑस्ट्रेलियन संघाची सावध सुरुवात : भारतीय संघानं प्रथम फलंदाजी करताना ऑस्ट्रेलियाला 265 धावांचं लक्ष्य दिलं होतं. या धावसंख्येचा पाठलाग करताना ऑस्ट्रेलियाच्या संघानं सावध पवित्रा घेतला. ऑस्ट्रेलियाचे सलामीवीर मिचेल मार्श (11) आणि ट्रॅव्हिस हेड (28) यांनी पहिल्या विकेटसाठी 30 धावा जोडल्या. भारतीय संघाचा वेगवान गोलंदाज अर्शदीप सिंगच्या चेंडूवर कर्णधार मार्श बाद झाला. तर हेड हर्षित राणाचा पहिला बळी ठरला. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाची अवस्था 12.2 षटकात 2 बाद 54 अशी झाली. मात्र शॉर्टनं जबाबदारीनं खेळत मॅथ्यू रेनशॉ (30 चेंडूत 30) याच्या साथीनं दमदार फलंदाजी केली. त्यानं 74 धावांच्या खेळीत दोन चौकार आणि दोन षटकार ठोकले. त्यानं तिसऱ्या विकेटसाठी 45 धावा जोडल्या. त्याच्या जोडीला आलेला अॅलेक्स कॅरी स्वस्तात बाद झाला.

IND Vs AUS 2nd ODI
विरोट कोहली (ETV Bharat)

शॉर्ट ठरला हर्षित राणाचा दुसरा बळी : हर्षित राणानं आक्रमक गोलंदाजी करत शॉर्टला माघारी पाठवलं. तो हर्षित राणाचा दुसरा बळी ठरला. त्याच्यानंतर ओवेन आणि कॉनोलीनं भारतीय गोलंदाजांना आव्हान दिलं. ओवेननं दोन चौकार आणि तीन षटकार ठोकून आपले इरादे स्पष्ट केले. मात्र वॉशिंग्टन सुंदरच्या गोलंदाजीवर अर्शदीप सिंगनं ओवेनला टिपलं. त्यानंतर झेवियर बार्टलेट (3) आणि मिशेल स्टार्क (4) यांना लागोपाठ बाद भारतीय गोलंदाजांनी धमाका केला. ऑस्ट्रेलियाला विजयासाठी पाच धावांची आवश्यकता असताना अॅडम झम्पा फलंदाजीला आला. दुसरीकडून कॉनोलीनं डावाची सूत्रं आपल्या हाती घेतली. यावेळी अर्शदीप सिंगनं वाईड बॉल टाकून ऑस्ट्रेलियन संघाच्या विजयाचा मार्ग मोकळा केला.

IND Vs AUS 2nd ODI
शुभमन गील (ETV Bharat)

रोहित शर्माला गवसला सूर : भारतीय संघानं प्रथम फलंदाजी केली. भारतीय संघाकडून सलामीवीर रोहित शर्मानं 97 चेंडूत 73 धावा चोपल्या. त्याच्या खेळीमुळे भारतीय संघानं 9 बाद 264 धावा ठोकल्या. भारताला सुरुवातीलाच पहिला धक्का बसला. स्टार फलंदाज विराट कोहली दुसऱ्यांदा भोपळा न फोडता तंबूत परतला. तर कर्णधार शुभमन गिल स्वस्तात माघारी गेला.

IND Vs AUS 2nd ODI
भारतीय फलंदाज (ETV Bharat)

