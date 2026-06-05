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IPL नंतर टीम इंडिया उतरणार मैदानात; 'फ्री'मध्ये कुठं पाहायची मॅच?

भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात कसोटी सामना अवघ्या काही तासांवर आला आहे. भारतीय क्रिकेट संघ दीर्घ कालावधीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे.

IND vs AFG Test
IPL नंतर टीम इंडिया उतरणार मैदानात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 5, 2026 at 5:06 PM IST

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न्यू चंदीगड IND vs AFG Test : भारत आणि अफगाणिस्तान क्रिकेट संघात कसोटी सामना अवघ्या काही तासांवर आला आहे. भारतीय क्रिकेट संघ दीर्घ कालावधीनंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करण्यास सज्ज झाला आहे. त्यामुळं, उत्साह शिगेला पोहोचला आहे. शुभमन गिल पुन्हा एकदा टीम इंडियाचं नेतृत्व करेल. दोन्ही संघातील हा एकमेव कसोटी सामना न्यू चंदीगडच्या मुल्लानपूर क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवला जाईल.

कधी सुरु होणार कसोटी सामना : भारतीय संघ 6 जून पासून अफगाणिस्तानविरुद्ध कसोटी सामना खेळणार आहे. या सामन्याची सुरुवात सकाळी 9:30 वाजता होईल. याची नाणेफेक अर्धा तास आधी, बरोबर सकाळी 9 वाजता होईल. दुपारच्या जेवणाची वेळ सकाळी 11:30 च्या सुमारास असेल. सामना सुरळीत पार पडल्यास, तो संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत सुरु राहील. मात्र, पावसामुळं सामन्यात व्यत्यय आल्यास, दिवसाचा खेळ लवकर थांबवला जाऊ शकतो. जर सामना पूर्ण पाच दिवस चालला, तर तो 10 जून रोजी संपेल. दरम्यान हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर पाहू शकता.

दोन्ही संघांत आतापर्यंत एकच कसोटी सामना : भारत आणि अफगाणिस्तान यांच्यात 2018 मध्ये फक्त एकच कसोटी सामना खेळला गेला आहे. भारतीय संघानं उत्कृष्ट कामगिरी करत त्या सामन्यात दणदणीत विजय मिळवला होता. मात्र, तेव्हापासून बराच काळ लोटला आहे आणि अफगाणिस्तान संघानंही आता चांगली कामगिरी करण्यास सुरुवात केली आहे. शिवाय, अलीकडच्या काळात असं दिसून आले आहे की भारतीय संघाच्या खेळाडूंना फिरकी गोलंदाजी खेळताना अडचण येत आहे. अफगाणिस्तानकडे अव्वल दर्जाचे फिरकी गोलंदाज आहेत आणि त्यांच्याविरुद्ध संघ कसा खेळतो हे पाहणं बाकी आहे.

एकमेव कसोटी सामन्यासाठी भारतीय संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), यशस्वी जैस्वाल, केएल राहुल (उपकर्णधार), साई सुदर्शन, ऋषभ पंत (यष्टीरक्षक), देवदत्त पडिक्कल, नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, मानव सुथार, गुरनूर बरार, हर्ष दुबे, ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक).

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