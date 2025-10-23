ETV Bharat / sports

विराट कोहली एकदिवसीय सामन्यात प्रथमच सलग दुसऱ्यांदा शून्यावर बाद; क्रिकेटप्रेमींची निराशा

विराट कोहली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करताना आजही धावा काढण्यात अपयशी ठरला आहे. एकदिवसीय कारकिर्दीत सलग दोन सामन्यांमध्ये शून्यावर बाद होण्याची त्याची ही पहिलीच वेळ आहे.

शून्यावर बाद झाल्यानंतर विराट कोहली (Source- ANI)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 23, 2025 at 11:02 AM IST

नवी दिल्ली- ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या एकदिवसीय मालिकेतील सलग दुसऱ्या सामन्यात विराट कोहली भोपळाही न फोडता पॅव्हेलियनमध्ये परतला आहे. अ‍ॅडलेडमध्ये कोहलीनं चार चेंडूंचा सामना केला. पण, त्याला एक धाव मिळविता आली नाही. झेवियर बार्टलेटनं त्याला एलबीडब्ल्यू बाद केले.

भारताचा अनुभवी फलंदाज विराट कोहली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पुनरागमन करत असताना सलग दुसऱ्या सामन्यात धावा काढण्यात अपयशी ठरला आहे. कोहलीच्या एकदिवसीय कारकिर्दीत तो सलग दोन सामन्यांमध्ये शून्यावर बाद होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध सुरू असलेल्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत रोहित शर्मासह विराट कोहलीनं स्पर्धात्मक क्रिकेटमध्ये बहुप्रतिक्षित असे पुनरागमन केले. त्यामुळे क्रिकेटप्रेमींना विराटकडून चांगल्या खेळीची अपेक्षा होती. पण, ही अपेक्षा फोल ठरली आहे.

एकदिवसीय सामन्यातील विराटची आहेत ५१ शतके- कोहली (एकदिवसीय सामन्यात ५१ शतके) आणि सचिनचा (कसोटीत ५१ शतके) एकाच फॉरमॅटमध्ये फलंदाजातर्फे सर्वाधिक शतके ठोकण्याचा विक्रम आहे. विराटनं आणखी एक शतक केल्यास त्याचे एकदिवसीय सामन्यातील ५२ वे शतक असेल. त्यामुळे या फॉरमॅटमध्ये फलंदाज म्हणून सर्वाधिक शतके ठोकणारा विराटचा विक्रम ठरेल.

विराट कोहलीची फॉर्म खराब झाल्यानं क्रिकेटप्रेमींना चिंता- पर्थमध्ये खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील पहिल्या सामन्यात आठ चेंडूंचा सामना करूनही विराट कोहली शून्य धावावर बाद झाला. त्या सामन्यात कोहलीनं मिशेल स्टार्कच्या गोलंदाजीवर कूपर कॉनोलला त्याचा झेल दिला. या मालिकेपूर्वी, मार्च २०२५ मध्ये कोहली चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यात दिसला होता. त्यावेळी दोन चेंडूंमध्ये फक्त एक धाव काढता आली होती. २०२७ मध्ये एकदिवसीय विश्वचषक खेळवला जाणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ३६ वर्षीय विराट कोहलीची ढासळलेली कामगिरी पाहून क्रिकेटप्रेमींची चिंता वाढली आहे.

अ‍ॅडलेड मैदानावर विराटनं यापूर्वी ठोकलीत दोन शतके- अ‍ॅडलेडच्या मैदानावर एकदिवसीय सामन्यात विराटनं यापूर्वी एकापेक्षा जास्त शतके झळकावली आहेत. यापूर्वी कोहलीनं अ‍ॅडलेडच्या मैदानावर मैदानावर पाच सामन्यांमध्ये २४४ धावा केल्या होत्या. त्यामध्ये दोन शतकांचा समावेश आहे. कोहली व्यतिरिक्त ग्रॅमी अ‍ॅशले हिक, डेव्हिड वॉर्नर आणि मार्क वॉ यांनी या मैदानावर एकापेक्षा जास्त एकदिवसीय शतके केली आहेत. या सर्व फलंदाजांनी प्रत्येकी दोन एकदिवसीय शतके केली आहेत.

मालिका १-१ अशी बरोबरी करण्याचं लक्ष्य- भारतीय संघाला अ‍ॅडलेडमधील दुसरा एकदिवसीय सामना जिंकून मालिका १-१ अशी बरोबरी करण्याचं लक्ष्य गाठावं लागणार आहे. पर्थमध्ये खेळल्या गेलेल्या मालिकेतील पहिला सामना भारतीय संघानं डकवर्थ-लुईस पद्धतीच्या आधारे सात विकेट्सनं गमावला. भारतीय संघानं अ‍ॅडलेडमध्ये आजपर्यंत १५ एकदिवसीय सामने खेळले यातील नऊ सामन्यात विजय, पाच सामन्यात पराभव झाला. तर एक सामना बरोबरीत सुटला आहे.

