सलग दुसरा विजय मिळवण्यासाठी युवा भारतीय संघ उतरणार मैदानात; सामना कुठं दिसेल लाईव्ह?

भारतीय क्रिकेट संघ आयसीसी अंडर-19 क्रिकेट विश्वचषकात बांगलादेशचा सामना करणार आहे. या विश्वचषकात भारतानं आधीच एक सामना जिंकला आहे.

IND U19 vs BAN U19
युवा भारतीय संघ (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 17, 2026 at 9:20 AM IST

बुलावायो IND U19 vs BAN U19 : झिम्बाब्वे आणि नामिबिया मध्ये सुरु असलेल्या अंडर-19 क्रिकेट विश्वचषकात भारतीय अंडर-19 क्रिकेट संघ आज आपला दुसरा सामना खेळणार आहे. यावेळी टीम इंडिया बांगलादेशशी सामना करणार आहे. टीम इंडियाचं नेतृत्व आयुष म्हात्रे करत आहेत. तर बांगलादेश अजीजुल हकीम तमीमच्या नेतृत्वाखाली खेळत आहे. टीम इंडियानं आपल्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेला हरवून विजयानं आपल्या मोहिमेची सुरुवात केली. बांगलादेशविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान, टीम इंडियाचे चाहते वेगवान गोलंदाज हेनिल पटेल आणि तरुण सलामीवीर वैभव सूर्यवंशी यांच्या कामगिरीवर लक्ष ठेवतील. या सामन्यात बांगलादेशला हरवून, भारत स्पर्धेतील सलग दुसरा विजय नोंदवण्याचा प्रयत्न करेल.

पहिल्या सामन्यात भारतानं केला अमेरिकेचा पराभव : भारतीय अंडर-19 संघानं विश्वचषकाच्या पहिल्या सामन्यात अमेरिकेविरुद्ध शानदार कामगिरी केली. भारतानं अमेरिकेला 107 धावांत गारद केलं, वेगवान गोलंदाज हेनिल पटेलनं पाच विकेट घेतल्या. यानंतर, पावसामुळं भारतासमोर डीएलएस अंतर्गत 96 धावांचं सुधारित लक्ष्य ठेवण्यात आलं होतं, जे संघानं 17.2 षटकांत 4 गडी गमावून पूर्ण केलं आणि स्पर्धेची सुरुवात विजयानं केली.

सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग कधी आणि कुठं पाहता येईल : भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील 19 वर्षांखालील विश्वचषकाचा सातवा सामना 17 जानेवारी 2026 रोजी झिम्बाब्वेच्या बुलावायो येथील क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब इथं होणार आहे. सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 1:00 वाजता सुरु होईल. तर नाणेफेक दुपारी 12:30 वाजता होईल. भारत आणि बांगलादेश यांच्यातील या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार अॅप आणि वेबसाइटवर पाहू शकता. सामना भारतातील स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चॅनेलवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारतीय अंडर-19 क्रिकेट संघ : आयुष म्हात्रे (कर्णधार), डी. दीपेश, मोहम्मद अनन, वैभव सूर्यवंशी, आर.एस. अंबरीश, कनिष्क चौहान, आरोन जॉर्ज, विहान मल्होत्रा, उद्धव मोहन, हेनिल पटेल, खिलन पटेल, हरवंश सिंग, वेदांत त्रिवेदी, अभिज्ञान कुंडू, किशन कुमार सिंग.
  • बांगलादेश अंडर-19 क्रिकेट संघ : अझीझुल हकीम तमीम (कर्णधार), जवाद अबरार, समियून बसीर रातुल, शेख परवेझ जिबोन, रिझान होसन, शाहरिया अल अमीन, शादीन इस्लाम, मोहम्मद अब्दुल्ला, साद इस्लाम रजिन, अल फहद, शहरयार अहमद, इकबाल हुसैन, फरीद हसन फैसल, कलाम सिद्दीकी अलीन और रिफत बेग

