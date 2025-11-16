ETV Bharat / sports

मैदानात पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान... हँडशेक होणार की नाही; कसा पाहायचा 'हाय-व्होल्टेज' सामना?

भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर आमनेसामने येणार आहेत.

IND vs PAK in Cricket
मैदानात पुन्हा भिडणार भारत-पाकिस्तान... (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025

दोहा IND vs PAK in Cricket : भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानावर आमनेसामने येणार आहेत. यावेळी, हे दोन्ही देश एसीसी पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 मध्ये आमनेसामने येतील. 16 नोव्हेंबर, रविवार रोजी भारत अ आणि पाकिस्तान शाहीन यांच्यातील सामन्याची क्रिकेट चाहते आतुरतेनं वाट पाहत आहेत. हा गट ब सामना दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल.

हस्तांदोलन होणार की नाही : जितेश शर्माच्या नेतृत्वाखालील भारत अ संघ या सामन्यात भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाच्या (BCCI) हात न हलवण्याच्या धोरणाचं पालन करु शकतो. आशिया कप 2025 दरम्यान, कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघाशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला. त्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी सामन्यांनंतर पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करणं टाळलं. पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील पीडितांच्या समर्थनार्थ हे करण्यात आलं. भारत-पाकिस्तान महिला क्रिकेट विश्वचषकादरम्यानही अशीच परिस्थिती दिसून आली होती. आता, त्याच धोरणाचं पालन करुन, जितेश नाणेफेक किंवा सामन्यानंतर पाकिस्तान शाहीनचा कर्णधार इरफान खानशी हस्तांदोलन करणं टाळेल.

वैभव सूर्यवंशीच्या कामगिरीवर लक्ष : या सामन्यात भारत अ संघाकडून वैभव सूर्यवंशी फलंदाजी करताना चांगली कामगिरी करु शकतो. 14 वर्षांचा हा खेळाडू जबरदस्त फॉर्ममध्ये आहे. भारत अ संघाच्या सध्याच्या स्पर्धेतील पहिल्या सामन्यात त्यानं 32 चेंडूत शतक झळकावलं. युएईविरुद्धच्या त्या सामन्यात वैभवनं 52 चेंडूत 144 धावा केल्या, ज्यात 15 षटकार आणि 11 चौकारांचा समावेश होता. वैभवनं यापूर्वी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2025 मध्ये स्फोटक फलंदाजी केली होती. राजस्थान रॉयल्स (RR) कडून खेळताना, त्यानं गुजरात टायटन्स (GT) विरुद्ध फक्त 35 चेंडूत शतक झळकावलं, जे आयपीएलमधील भारतीय फलंदाजाचं सर्वात जलद शतक आहे.

भारतीय संघात अनेक आयपीएल स्टार्स : भारतीय संघ तरुण आयपीएल प्रतिभांनी भरलेला आहे. संघातील फक्त दोन खेळाडूंनी भारतासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळलं आहे. यामध्ये जितेश शर्मा आणि रमणदीप सिंग यांचा समावेश आहे. प्रियांश आर्य, नेहल वधेरा आणि नमन धीर हे खेळाडू देखील आयपीएलमध्ये चांगली कामगिरी करणारे संघाचा भाग आहेत.

सामना कुठं दिसेल : इंडिया अ आणि पाकिस्तान शाहिन्स यांच्यातील हा ब्लॉकबस्टर सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. सामन्याचे थेट प्रक्षेपण सोनी एलआयव्ही अॅप आणि त्यांच्या वेबसाइटवर देखील उपलब्ध असेल.

स्पर्धेत आठ संघ मैदानात : एसीसी पुरुष आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 मध्ये एकूण आठ संघ खेळत आहेत. इंडिया अ संघ संयुक्त अरब अमिराती (यूएई), ओमान आणि पाकिस्तान शाहिन्ससह गट ब मध्ये आहे. गट अ मध्ये बांगलादेश अ, हाँगकाँग, अफगाणिस्तान अ आणि श्रीलंका अ यांचा समावेश आहे. ही स्पर्धा दोन गटात विभागली गेली आहे, प्रत्येक गटात चार संघ आहेत. इंडिया अ संघानं त्यांच्या पहिल्या सामन्यात यूएईचा 148 धावांनी पराभव केला. दुसरीकडे, पाकिस्तान शाहिन्सनं ओमानचा 40 धावांनी पराभव केला.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

भारत अ : प्रियांश आर्य, वैभव सूर्यवंशी, नेहाल वढेरा, नमन धीर, जितेश शर्मा (कर्णधार/विकेटकीपर), रमनदीप सिंह, आशुतोष शर्मा, हर्ष दुबे, यश ठाकुर, गुरजपनीत सिंह, सुयश शर्मा, विजयकुमार वैशाक, युद्धवीर सिंह चरक, अभिषेक पोरेल आणि सूर्यांश शेडगे.

पाकिस्तान शाहीन्स : यासिर खान, मोहम्मद नईम, मोहम्मद फैक, माज सदाकत, गाजी घोरी (विकेटकीपर), इरफान खान (कर्णधार), साद मसूद, मुबासिर खान, उबैद शाह, अहमद दानियाल, मोहम्मद सलमान, खुर्रम शहजाद, मुहम्मद शहजाद,शाहिद अजीज, अराफात मिन्हास और सुफियान मुकीम.

