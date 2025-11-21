अंतिम फेरी गाठण्यासाठी टीम इंडियाचे 'रायझिंग स्टार्स' मैदानात; पुन्हा पाकिस्तानशी होणार टक्कर?
कतारमधील दोहा इथं खेळवल्या जाणाऱ्या आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 स्पर्धेतील दोन उपांत्य सामने 21 नोव्हेंबर रोजी खेळवले जातील.
Published : November 21, 2025 at 11:53 AM IST
दोहा INDA vs BANA Semifinal : कतारमधील दोहा इथं खेळवल्या जाणाऱ्या आशिया कप रायझिंग स्टार्स 2025 स्पर्धेतील दोन उपांत्य सामने 21 नोव्हेंबर रोजी खेळवले जातील. पहिला सामना भारत अ आणि बांगलादेश अ यांच्यात होईल. सर्वांच्या नजरा या सामन्यावर आहेत, ज्यामुळं 23 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अंतिम फेरीत स्थान निश्चित करण्याची टीम इंडियाला संधी मिळेल. ग्रुप स्टेजमध्ये टीम इंडियाची कामगिरी खराब होती, त्यामुळं सर्वांच्या नजरा फलंदाजांवर असतील, जे पहिल्या सामन्यानंतर लक्षणीय प्रभाव पाडू शकले नाहीत.
दोहाची खेळपट्टी कशी असेल : भारत अ आणि बांगलादेश अ यांच्यातील आशिया कप रायझिंग स्टार्सचा उपांत्य सामना दोहा येथील वेस्ट एंड पार्क इथं खेळला जाईल. आतापर्यंत खेळपट्टी ही एका कोड्यापेक्षा कमी नाही. भारतीय अ संघानं युएईविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात 297 धावा केल्या, परंतु त्यानंतर पाकिस्तान अ आणि ओमानविरुद्धचे सामने भारतीय फलंदाजांसाठी अत्यंत कठीण ठरले. या सामन्यासाठी सर्वांच्या नजरा मैदानावर असतील.
हवामान कसं असेल : भारत अ आणि बांगलादेश अ यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3:00 वाजता सुरु होईल. या दिवसाच्या सामन्यात सुरुवातीला खेळपट्टी वेगवान गोलंदाजांना अनुकूल राहण्याची अपेक्षा आहे. खेळ पुढं सरकत असताना फिरकीपटू महत्त्वाची भूमिका बजावतील. मात्र, दुसऱ्या डावात फलंदाजी करणं सोपं असू शकतं, ज्यामुळं नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेईल. हवामान पूर्णपणे स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे.
सर्वांच्या नजरा वैभव सूर्यवंशीवर : बांगलादेश अ विरुद्धच्या या उपांत्य सामन्यात, सर्वांच्या नजरा पुन्हा एकदा टीम इंडियाचा स्टार सलामीवीर फलंदाज वैभव सूर्यवंशीवर असतील, ज्यानं युएई विरुद्धच्या सामन्यात शानदार शतक झळकावले. मात्र, पाकिस्तान आणि ओमान विरुद्धच्या त्यानंतरच्या सामन्यांमध्ये वैभव अपेक्षेनुसार कामगिरी करु शकला नाही, ज्यामुळं हा सामना त्याच्यासाठी महत्त्वाचा ठरेल.
भारत आणि पाकिस्तान पुन्हा आमनेसामने येतील? : भारतीय संघानं आपला पहिला उपांत्य सामना जिंकला, तर पाकिस्तान अंतिम फेरीत पोहोचतो की भारत श्रीलंकेशी सामना करतो हे पाहण्यासाठी भारतीय चाहते दुसऱ्या सामन्याकडे पाहत राहतील हे स्पष्ट आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात आणखी एक सामना होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, दोन्ही सामने खूप रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे.
