इंडियन पिकलबॉल नॅशनल्स स्पर्धेच्या पहिल्या आवृत्तीचं उद्घाटन; 900 हून अधिक खेळाडू घेणार सहभाग
इंडियन पिकलबॉल नॅशनल्स स्पर्धेच्या पहिल्या आवृत्तीचं गुरुवारी बेंगळुरुमध्ये उद्घाटन झालं. यात 20 हून अधिक राज्यांमधील 900 हून अधिक पिकलबॉल खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत.
Published : November 13, 2025 at 4:52 PM IST
बेंगळुरु Pickleball National Championship : सबाला प्रायोजित आणि इंडियन पिकलबॉल असोसिएशन (IPA) आणि कर्नाटक पिकलबॉल असोसिएशन (KPA) यांनी आयोजित केलेल्या इंडियन पिकलबॉल नॅशनल्स स्पर्धेच्या पहिल्या आवृत्तीचं गुरुवारी बेंगळुरुमध्ये उद्घाटन झालं. 12 ते 16 नोव्हेंबर दरम्यान बेंगळुरु येथील द स्पोर्ट्स स्कूलमध्ये होणाऱ्या या स्पर्धेचं उद्घाटन इंडियन पिकलबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष सूर्यवीर सिंग भुल्लर, कर्नाटक पिकलबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष हर्ष, कर्नाटक कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष गुणरंजन शेट्टी, माजी बीबीएमपी महापौर संपत राज, अर्जुन पुरस्कार विजेते कर्नाटक जलतरणपटू निशा मिलेट आणि ईनाडू कर्नाटकचे वरिष्ठ व्यवस्थापक प्रकाश व्ही यांनी सबालाच्या वतीनं केले.
20 हून अधिक राज्यांतील खेळाडूंचा सहभाग : भारत सरकारच्या युवा व्यवहार आणि क्रीडा मंत्रालयानं इंडियन पिकलबॉल असोसिएशनला अधिकृत राष्ट्रीय क्रीडा महासंघ (NSF) मान्यता दिल्यानंतर ही पहिलीच राष्ट्रीय स्पर्धा आहे. 20 हून अधिक राज्यांमधील 900 हून अधिक पिकलबॉल खेळाडू या स्पर्धेत सहभागी होत आहेत, जे 12 वर्षांखालील ते 70+ वयोगटातील पुरुष, महिला आणि मिश्र स्वरुपात वयोगटातील आणि कौशल्य श्रेणींमध्ये आयोजित केलं जातं.
काय म्हणाले अध्यक्ष : "इंडियन पिकलबॉल असोसिएशनला मान्यता मिळाल्यानंतर पहिल्यांदाच पिकलबॉल राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा आयोजित केली जात आहे हा एक ऐतिहासिक क्षण आहे. मी या प्रसंगी कर्नाटक पिकलबॉल असोसिएशनचं अभिनंदन करतो. आमच्या स्पर्धेचे मुख्य प्रायोजक असलेल्या सबाला मिलेट्सचंही मी कौतुक करतो," असं इंडियन पिकलबॉल असोसिएशनचे अध्यक्ष सूर्यवीर सिंग भुल्लर म्हणाले. तसंच "इंडियन पिकलबॉल चॅम्पियनशिप बेंगळुरूमध्ये आयोजित केली जात आहे ही आपल्या सर्वांसाठी अभिमानाची आणि आनंदाची बाब आहे. पिकलबॉल या खेळात बरेच लोक सहभागी होत असल्यानं, भविष्यात हा खेळ ऑलिम्पिकमध्ये पाहण्याची मला आशा आहे. मी पिकलबॉल खेळण्याचा प्रयत्न देखील केला आहे, हा सर्व वयोगटातील लोकांसाठी एक मनोरंजक खेळ आहे," असं अर्जुन पुरस्कार विजेती कर्नाटकची जलतरणपटू निशा मिलेट म्हणाली, स्पर्धेत सहभागी होणाऱ्या खेळाडूंना शुभेच्छा देत आहे.
कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष काय म्हणाले : ''राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धा आयोजित करणं सोपं काम नाही, म्हणून मी कर्नाटक पिकलबॉल असोसिएशन आणि त्याचे अध्यक्ष हर्ष यांचे आभार मानू इच्छितो. पिकलबॉल या खेळाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कोर्ट सुविधा उपलब्ध करुन दिल्याबद्दल मी राष्ट्रीय क्रीडा शाळेचंही अभिनंदन करू इच्छितो. या खेळासाठी प्रायोजकत्व आणि प्रसारण हे तितकंच महत्त्वाचं आहे. या प्रसंगी सहकार्य केल्याबद्दल मी सबाला संघाचे आभार मानू इच्छितो. सबाला मिलेट्स मजबूत राहोत आणि प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचोत,'' असं कर्नाटक कुस्ती संघटनेचे अध्यक्ष गुणरंजन शेट्टी म्हणाले. तर बीबीएमपीचे माजी महापौर संपत राज म्हणाले, "तरुणांचं मनोबल वाढवण्यासाठी आणि त्यांना भरकटण्यापासून रोखण्यासाठी खेळ ही एकमेव भाषा आहे. खेळांबद्दल आवड असलेली मुलं सहसा भरकटत नाहीत. पिकलबॉल इतर खेळांप्रमाणे महाग नाही आणि कोणत्याही वयोगटातील लोक या खेळात सहभागी होऊ शकतात. इंडियन पिकलबॉल असोसिएशन उत्तम काम करत आहे. राज्य सरकार देखील या खेळाला प्रोत्साहन देत आहे. मी देखील महापौर असताना, आम्ही सुमारे 100 स्टेडियमचं नूतनीकरण केलं."
सबला बद्दल : सबला हा एक वेलनेस आणि लाइफस्टाइल ब्रँड आहे जो हालचाल, सजगता आणि संतुलन साजरं करणाऱ्या उत्पादनांद्वारे आणि उपक्रमांद्वारे सक्रिय जीवन सक्षम करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. इंडियन पिकलबॉल नॅशनल्ससोबतचे त्यांचं सहकार्य खेळाद्वारे समावेशकता, आरोग्य आणि सक्षमीकरण वाढवण्याच्या सामायिक दृष्टिकोनाचं प्रतिबिंबित करतं.
