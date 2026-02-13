पाकिस्तानी खेळाडूंना रस्त्यावर काढावी लागली रात्र; हॉटेलचं बिल भरायला पैसे नसल्यानं नामुष्की
पाकिस्तान मोठ्या मोठ्या गप्पा मारते, परंतु त्यांच्या संघासाठी हॉटेल बुक करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेही नाहीत. परिणामी त्यांच्या खेळाडूंना रस्त्यावर रात्र घालवावी लागली.
Published : February 13, 2026 at 10:31 AM IST
कॅनबेरा Pakistani players : पाकिस्तान हॉकी संघ नुकताच ऑस्ट्रेलियात दाखल झाला. राजधानी कॅनबेरा इथं आल्यानंतर, संघाला काही तास रस्त्यावर घालवावे लागले. खरं तर, व्यवस्थापन हॉटेलचं बिल वेळेवर भरु शकलं नाही, परिणामी त्यांचं हॉटेल बुकिंग रद्द करावं लागलं. पाकिस्तान मोठ्या गोष्टींचा अभिमान बाळगतो, परंतु त्यांच्या संघासाठी हॉटेल बुक करण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसेही नाहीत. पाकिस्तान संघ नुकताच FIH प्रो लीगमध्ये खेळण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाला गेला आहे आणि दरम्यान, खेळाडूंच्या अडचणी वाढत असल्याचं दिसून येतं.
Pakistan hockey team has traveled to Australia via Bangkok for the second phase of the FIH Pro League in Hobart, where it will face Australia and Germany. The tour has raised questions around planning and governance.#ConnectedPakistan #PakistanHockey pic.twitter.com/gqYMHc49b7— Connected Pakistan (@ConnectedPak) February 8, 2026
पाकिस्तानी संघ रस्त्यावर : वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार FIH प्रो लीगचा दुसरा टप्पा खेळण्यासाठी पाकिस्ताननं आपला हॉकी संघ ऑस्ट्रेलियातील होबार्ट इथं पाठवला आहे. पाकिस्तान हॉकी फेडरेशननं खेळाडू आणि व्यवस्थापनासाठी चार स्टार हॉटेल बुक केलं होतं. खेळाडूंना कळवण्यात आलं की पाकिस्तान बोर्डानं कॅनबेरामध्ये संघाच्या राहण्याची व्यवस्था केली आहे. गेल्या आठवड्यात जेव्हा संघ कॅनबेरा येथे पोहोचला तेव्हा त्यांना कळालं की बिल भरता येत नसल्यानं हॉटेल बुकिंग नाही.
पाकिस्तान संघाचे हाल : पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक ताहिर जमान वेळेच्या फरकामुळं बोर्डाशी बोलू शकले नाहीत. यामुळं, लांब प्रवासानंतर खेळाडूंना विश्रांतीसाठी जागा नव्हती. अहवालात असंही म्हटलं आहे की खोल्या उपलब्ध नव्हत्या, ज्यामुळं दोन किंवा तीन खेळाडूंना एकाच खोलीत राहावं लागले. पाकिस्तान संघ योग्य तयारी करु शकला नाही आणि दुसऱ्याच दिवशी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 2-3 असा पराभव पत्करावा लागला.
🚨 Humiliation For Pakistan Hockey Team!— Gems (@gemsofbabus_) February 13, 2026
The Pakistan Men’s Hockey Team in Australia was forced to roam the streets after the board Failed to Pay the hotel bills. 🇵🇰 pic.twitter.com/GVhRRoRU8d
पाकिस्तान संघाला यापूर्वीही करावा आर्थिक अडचणींचा सामना : पाकिस्तान संघाला आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. यापूर्वी, अर्जेंटिनामधील प्रो लीगच्या पहिल्या टप्प्यात, खेळाडूंना त्यांचं दैनंदिन वेतन देण्यात आलं नव्हतं, ज्यामुळं आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या. आता, ऑस्ट्रेलियामध्ये, निधीच्या कमतरतेमुळं आणि हॉटेल बुक करण्यास असमर्थतेमुळं पाकिस्तान संघाला समस्यांचा सामना करावा लागला. नंतर, ऑस्ट्रेलियात राहणाऱ्या पाकिस्तानी लोकांनी त्यांना मदत केली.
हेही वाचा :