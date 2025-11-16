ETV Bharat / sports

कोलकाता कसोटीतील पराभवामुळं टीम इंडियाला मोठं नुकसान; WTC पॉइंट टेबलमध्ये भूकंप

कोलकात्यातील ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाला 30 धावांनी पराभव स्वीकारावा लागला.

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 16, 2025 at 5:07 PM IST

कोलकाता WTC Point Table : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात भारतीय संघाला 30 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. कोलकात्याच्या ईडन गार्डन्स स्टेडियमवर झालेल्या पहिल्या सामन्याच्या तिसऱ्या दिवशी, चौथ्या डावात टीम इंडियासमोर 124 धावांचं लक्ष्य होतं. त्यांचा दुसरा डाव फक्त 93 धावांवर संपला, ज्यामुळं त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या पराभवामुळं वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या चौथ्या आवृत्तीच्या पॉइंट टेबलमध्ये टीम इंडियाच्या स्थानावरही लक्षणीय परिणाम झाला आहे, ज्यामुळं ते चौथ्या स्थानावर घसरले आहेत.

भारतीय संघाची काय स्थिती : दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेच्या सुरुवातीपूर्वी, टीम इंडिया वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 पॉइंट टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर होती. कोलकाता कसोटीतील पराभवानंतर टीम इंडिया आता एकूण 54.17 गुणांसह चौथ्या स्थानावर पोहोचली आहे. टीम इंडियानं या वर्ल्ड टेस्ट सायकलमध्ये एकूण आठ सामने खेळले आहेत, ज्यात चार जिंकले आहेत आणि तीन गमावले आहेत. दुसरीकडे, कोलकाता कसोटीतील दक्षिण आफ्रिकेच्या विजयाचा त्यांना मोठा फायदा झाला आहे, ज्यामुळं ते चौथ्या स्थानावरुन दुसऱ्या स्थानावर पोहोचले आहेत. आफ्रिकन संघानं या WTC सायकलमध्ये तीन सामने खेळले आहेत, त्यापैकी दोन जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. परिणामी, त्यांची गुणांची टक्केवारी सध्या 66.67 आहे.

ऑस्ट्रेलिया पहिल्या क्रमांकावर : जागतिक कसोटी अजिंक्यपद स्पर्धेच्या चौथ्या आवृत्तीसाठी गुणतालिकेत इतर संघांच्या गुणांच्या बाबतीत, ऑस्ट्रेलिया 100 गुणांच्या टक्केवारीसह अव्वल स्थानावर आहे. श्रीलंका 66.67 गुणांसह तिसऱ्या क्रमांकावर आहे, तर पाकिस्तान 50 गुणांच्या टक्केवारीसह पाचव्या क्रमांकावर आहे. इंग्लंड सहाव्या क्रमांकावर आहे, सध्या त्यांचे एकूण गुण 43.33 आहेत. शेवटचे तीन स्थान बांगलादेश, वेस्ट इंडिज आणि न्यूझीलंड यांच्याकडे आहे, ज्यापैकी फक्त किवी संघांनी या WTC सायकलमध्ये अद्याप एकही सामना खेळलेला नाही.

