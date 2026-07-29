शेजाऱ्यांचा सलग आठवा पराभव; WTC गुणतालिकेत भारताची स्थिती काय?
वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात 90 धावांनी पराभव झाल्यामुळं वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 मध्ये पाकिस्तानची स्थिती खालावली आहे.
Published : July 29, 2026 at 9:58 AM IST
WTC Point Table : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेतील पहिल्या सामन्यात 90 धावांनी पराभव झाल्यामुळं वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2025-27 मध्ये पाकिस्तानची स्थिती खालावली आहे. परदेशात सलग आठवा कसोटी सामना गमावल्यामुळं पाकिस्तान डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत तळाशी आहे. या सामन्यापूर्वी त्यांची गुणांची टक्केवारी 8.33 होती, ती आता घसरुन 6.66 झाली आहे. पूर्वी आठव्या क्रमांकावर असलेल्या वेस्ट इंडिजच्या गुणांची टक्केवारी आता 22.73 पर्यंत आली आहे. तर भारत डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेत 48.15 गुणांच्या टक्केवारीसह पाचव्या स्थानावर आहे.
A boost for West Indies on the World Test Championship standings following their convincing victory over Pakistan in the first Test of their #WTC27 series 🔥— ICC (@ICC) July 29, 2026
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पाकिस्ताननं गमावले पाचपैकी चार कसोटी सामने : वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिपच्या पहिल्या तीन आवृत्त्यांप्रमाणेच, चौथ्या आवृत्तीतही पाकिस्तानची कामगिरी निराशाजनक आहे. डब्ल्यूटीसी 2025-27 मध्ये आतापर्यंत खेळल्या गेलेल्या पाचपैकी चार कसोटी सामने त्यांनी गमावले आहेत. पाकिस्तानी संघाकडे केवळ चार गुण असून, त्यांच्या गुणांची टक्केवारी 6.66 आहे. यामुळं त्यांच्यासाठी अंतिम फेरीत पोहोचणं जवळजवळ अशक्य झालं आहे. तर वेस्ट इंडिज संघाबद्दल बोलायचं झाल्यास, डब्ल्यूटीसी 2025-27 मधील 11 कसोटी सामन्यांमधील हा त्यांचा दुसरा विजय आहे आणि त्यांची गुणांची टक्केवारी 22.73 पर्यंत वाढली असून, ते 8 व्या स्थानावर आहेत.
A superb bowling display by the West Indies has secured them victory over Pakistan in the first #WTC27 Test in Trinidad 💪— ICC (@ICC) July 28, 2026
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भारत 5 व्या स्थानावर कायम तर ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावर : डब्ल्यूटीसी 2025-27 च्या गुणतालिकेतील इतर संघांच्या स्थानाबद्दल बोलायचं झाल्यास, भारतीय संघ 48.15 टक्के गुणांसह (पीसीटी) 5व्या स्थानावर आहे. ऑस्ट्रेलिया 87.50 टक्के गुणांसह पहिल्या स्थानावर कायम आहे, तर दक्षिण आफ्रिका 75 टक्के गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे. न्यूझीलंड 72.22 टक्के गुणांसह तिसऱ्या, बांगलादेश 58.33 टक्के गुणांसह चौथ्या, श्रीलंका 47.67 टक्के गुणांसह सहाव्या, तर इंग्लंड 24.36 टक्के गुणांसह सातव्या स्थानावर आहे.
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