'आमच्याकडे फक्त सामान्य क्रिकेटपटू आहेत'; व्हेनेझुएलावरील हल्ल्यावरुन आयलंड क्रिकेटनं उडवली डोनाल्ड ट्रम्प यांची खिल्ली?
मजेशीर सोशल मीडिया पोस्टसाठी प्रसिद्ध असलेल्या आयलंड क्रिकेट बोर्डानं व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्यावर एक मजेशीर पोस्ट केली आहे.
Published : January 5, 2026 at 12:37 PM IST
नवी दिल्ली Iceland Cricket Funny Post : एकीकडे, व्हेनेझुएलावरील अमेरिकेच्या हल्ल्यामुळं लॅटिन अमेरिकेत युद्धाचं सावट निर्माण झालं आहे आणि या हल्ल्यावरुन जग दोन गटांत विभागलं गेलं आहे. दरम्यान, मजेशीर सोशल मीडिया पोस्टसाठी प्रसिद्ध असलेल्या आयलंड क्रिकेट बोर्डानं या गंभीर मुद्द्याचीही खिल्ली उडवली आहे. आयलंड क्रिकेटनं एक पोस्ट केली आहे ज्यामध्ये त्यांनी व्हेनेझुएला आणि ग्रीनलँडचा उल्लेख करुन स्वतःची खिल्ली उडवली आहे. मात्र, आयलंड क्रिकेटची ही विनोदी पोस्ट अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना टोमणे मारणारी असल्याचं दिसून येतं. परंतु, आयलंड क्रिकेटच्या स्वतःच्या क्रिकेटपटूंनी या पोस्टवर नाराजी व्यक्त केली आहे, ज्याचा आयलंड क्रिकेटनं रिट्विटमध्ये उल्लेख केला आहे.
Venezuela has oil.— Iceland Cricket (@icelandcricket) January 3, 2026
Greenland has rare Earth minerals.
Luckily Iceland has only volcanoes, glaciers, and very average cricketers.
आयलंड क्रिकेटनं काय लिहिलं? : आयलंड क्रिकेटनं 3 जानेवारी रोजी व्हेनेझुएलावर अमेरिकेच्या हल्ल्याच्या दिवशी एक पोस्ट केली. या पोस्टमध्ये त्यांनी लिहिलं आहे की, "व्हेनेझुएलामध्ये तेल आहे, ग्रीनलँडमध्ये दुर्मिळ खनिजे आहेत. सुदैवानं, आयलंडमध्ये फक्त ज्वालामुखी, हिमनद्या आणि अत्यंत सामान्य क्रिकेटपटू आहेत." व्हेनेझुएलावर हल्ला करण्याव्यतिरिक्त, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी वारंवार ग्रीनलँडला जोडण्याची धमकी देखील दिली आहे. परिणामी ही पोस्ट त्यांच्यावर टोमणे मारणारी म्हणून पाहिली जात आहे.
Our players have requested a change to the tone of this post. They did not like being referred to as 'very average' and instead prefer the term 'seriously underwhelming'. https://t.co/p9201lcaLv— Iceland Cricket (@icelandcricket) January 4, 2026
आयलंड क्रिकेटर्सनी व्यक्त केली नाराजी : युरोपच्या नॉर्डिक प्रदेशातील एका लहान देश आयलंडमधील क्रिकेटर्सनी त्यांच्या बोर्डाच्या पोस्टवर नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी आयलंड क्रिकेटनं त्यांचं ट्विट बदलावं अशी मागणी केली आहे. 4 जानेवारी रोजी आयलंड क्रिकेटने पोस्ट रिट्विट केली आणि लिहिलं की, "आमच्या खेळाडूंनी पोस्टचा सूर बदलण्याची विनंती केली आहे. त्यांना 'अत्यंत सरासरी' म्हटलं जाण्यास आक्षेप आहे आणि त्याऐवजी 'अत्यंत निराशाजनक' हा शब्द पसंत करतात."
आयलंड क्रिकेट नेहमी करते मजेशीर पोस्ट : आयलंड आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेचा (ICC) सहयोगी सदस्य आहे. त्यांचे क्रिकेट बोर्ड असे विनोदी पोस्ट करत राहते. दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेत भारतीय क्रिकेट संघाच्या क्लीन स्वीपनंतर, त्यांनी मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरबद्दलही असंच ट्विट केलं होतं. गंभीरवर निर्देशित केलेल्या ट्विटमध्ये त्यांनी लिहिलं की, "आमच्याकडे मुख्य प्रशिक्षकपदाची जागा रिक्त आहे, परंतु भारतीयांनी अर्ज करु नये." आयलंड क्रिकेटच्या एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) हँडलवर अशाच पोस्ट वारंवार पाहिल्या जाऊ शकतात.
