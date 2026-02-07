'वैभव सूर्यवंशीला आताच्या आता अटक करा'; क्रिकेट बोर्डानं केली मागणी, कारण काय?
आयसीसी पुरुष 19 वर्षांखालील विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात वैभवनं इंग्लंडविरुद्ध फक्त 80 चेंडूत 175 धावांची स्फोटक खेळी केली होती.
Published : February 7, 2026 at 8:25 PM IST
मुंबई Vaibhav Sooryavanshi : भारताचा युवा सलामीवीर वैभव सूर्यवंशीनं अंडर-19 क्रिकेट विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात असा पराक्रम केला आहे, ज्याची नोंद इतिहासात सुवर्ण अक्षरांनी झाली. झिम्बाब्वेमधील हरारे स्पोर्ट्स क्लब इथं खेळल्या गेलेल्या आयसीसी पुरुष 19 वर्षांखालील विश्वचषक 2026 च्या अंतिम सामन्यात वैभवनं इंग्लंडविरुद्ध फक्त 80 चेंडूत 175 धावांची स्फोटक खेळी खेळली करत अनेक मोठे विक्रमही मोडीत काढले, परिणामी टीम इंडियानं सहाव्यांदा विश्वचषकावर नाव कोरलं.
वैभव सूर्यवंशीला अटक करण्याची मागणी : खरं तर वैभव सूर्यवंशीनं आपल्या इनिंगमध्ये 15 चौकार आणि 15 षटकार लगावले, ज्यामुळं केवळ बाउंड्रीच्या मदतीनं त्यानं 150 रन्स पूर्ण केले. वैभवच्या या वादळी खेळीच्या जोरावर भारतीय संघानं निर्धारित 50 ओव्हरमध्ये 411 धावांचा डोंगर उभारला होता. त्याच्या या खेळीनंतर आईसलँड क्रिकेट बोर्डानं एक पोस्ट करत खळबळ उडवली आहे. त्यांनी थेट वैभव सूर्यवंशीच्या अटकेची मागणी केली आहे.
Someone arrest Vaibhav Sooryavanshi right now. This violence on the field against the English bowlers is X-rated!— Iceland Cricket (@icelandcricket) February 6, 2026
वैभवचं पुणेरी टोमण्यात कौतुक : आपल्या मजेशीर पोस्टसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या आईसलँड क्रिकेटनं वैभव सूर्यवंशीच्या आक्रमक खेळीनंतर एक पोस्ट करत सर्वांना चकित केलं. त्यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये "वैभव सूर्यवंशीला आताच्या आता अटक करा. इंग्लिश गोलंदाजांविरुद्ध मैदानावर चाललेला हा हिंसाचार 'X-rated' आहे," असं म्हणत पुणेरी टोमण्यात आईसलँड क्रिकेटनं वैभवचं कौतूक केलं आहे. त्यावर नेटकऱ्यांनी मजेशीर कमेंट्स देखील केल्या आहेत.
टीम इंडियाचा ऐतिहासिक विजय : अंडर-19 विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारतानं ऐतिहासिक विजय मिळवला. इंग्लंडच्या संघाचा टीम इंडियानं दारुण पराभव केला. भारतानं 50 षटकात 9 गडी बाद 411 अशी विक्रमी धाव संख्या उभारली. यामध्ये वैभव सूर्यवंशीच्या 175 धावांच्या खेळीनं या सामन्याची दिशाच बदलली. भारतीय संघानं या विश्वचषकाच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 350 पेक्षा अधिक धावा केल्या. पण इंग्लंडला मोठं लक्ष्य गाठताना मोठा संघर्ष करावा लागला. दबावात संघाला लय टिकवता आली नाही.
