महिला वर्ल्डकपच्या क्लोजिंग सेरेमनीला बॉलीवूडचा तडका; लेसर शो आणि ड्रोन शो कार्यक्रमाची रंगत वाढवणार
Published : November 2, 2025 at 10:52 AM IST
मुंबई : महिला वन डे क्रिकेटला आज रविवारी एक नवा विश्वविजेता मिळणार आहे. नवी मुंबईच्या डी.वाय.पाटील स्टेडीयमवर भारत आणि दक्षिण आफ्रिका जेतेपदासाठी भिडणार आहेत. विशेष म्हणजे, आयसीसी महिला वनडे विश्वचषकाची फायनल पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड यांच्याविना खेळली जाणार आहे. दरम्यान, वर्ल्डकप फायनलदरम्यान, बॉलीवूड स्टार्स क्लोजिंग सेरेमनीचं ग्लॅमर वाढवणार आहेत. या समारंभात प्रसिद्ध गायिका सुनिधी चौहान ही मुख्य आकर्षण आहे. ती सामन्याच्या पहिल्या डावानंतर आपल्या गायनानं प्रेक्षकांना मंत्रमुग्ध करेल.
क्लोजिंग सेरेमनीला मोठे स्टार उपस्थित राहतील : अंतिम सामन्याच्या पहिल्या डावाच्या ब्रेक दरम्यान सुनिधी चौहान तिच्या गायनानं चाहत्यांना मंत्रमुग्ध करेल. तिच्यासोबत 60 लाईव्ह डान्सर्स असतील. यावेळी नृत्यदिग्दर्शक संजय शेट्टी देखील उपस्थित राहतील. या कार्यक्रमात लेसर शोदेखील होणार आहे. तसेच, 350 कलाकार परफॉर्म करणार असून यावेळी ड्रोन शोचदेखील होणार असल्याची माहिती आहे.
महिला क्रिकेटला नवा जेता मिळणार : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील विश्वचषक फायनल भारतीय वेळेनुसार दुपारी 3 वाजता सुरू होईल. भारत आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही संघांनी यापूर्वी कधीच महिला विश्वचषक जिंकलेला नाही, त्यामुळे यावेळी महिला क्रिकेटला एक नवीन जेता मिळणार आहे.
नवी मुंबईमध्ये हवामान कसं असेल? : भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील वर्ल्डकप फायनलमध्ये पावसाचा अडथळा येऊ शकतो, असा अंदाज आहे. सामन्यादरम्यान आकाश ढगाळ राहू शकते आणि संध्याकाळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
हवामान विभागाच्या माहितीनुसार, 4 ते 7 वाजेपर्यंत 50 टक्क्यांहून अधिक पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. संध्याकाळी तापमान 25 अंश सेल्सिअसपर्यंत खाली येऊ शकते. दिवसा आर्द्रतेचं प्रमाण बरेच जास्त असू शकतं. दुसऱ्या डावात दव हा एक प्रमुख घटक ठरू शकतो. त्यामुळे, नाणेफेक महत्त्वाची असेल. अशा स्थितीत टॉस जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.
वर्ल्डकप फायनलपूर्वी कर्णधार हरमनप्रीत भावुक : फायनल सामन्याच्या पूर्वसंध्येला भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर भावूक झाल्याचं पाहायला मिळालं. पत्रकार परिषदेत ती म्हणाली, की "आम्हाला माहीत आहे की पराभव कसा वाटतो. पण या वेळी आम्हाला हे जाणवायचं आहे की विजयाचं सुख कसं असतं. आशा आहे की उद्याचा दिवस आमच्यासाठी खास ठरेल. आम्ही खूप मेहनत घेतली आहे आणि उद्या आमच्या संघासाठी सर्वस्व झोकून देण्याचा दिवस आहे. हा क्षण माझ्यासाठी आणि संपूर्ण संघासाठी अभिमानाचा आहे. मला खात्री आहे की मागील दोन सामन्यांमधील आमच्या कामगिरीवर संपूर्ण देशाला अभिमान वाटत असेल."
संघाला दिला यशाचा मंत्र : यापूर्वी भारतीय संघानं दोन वेळा वर्ल्ड कप फायनल गमावली आहे. तसेच 2022 च्या राष्ट्रकुल स्पर्धेच्या फायनलमध्येही टीम इंडियाला ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव स्वीकारावा लागला होता. अशा स्थितीत हरमनप्रीत कौरने संघाला प्रेरित करत म्हणाली, "जेव्हा तुम्ही वर्ल्ड कप फायनल खेळणार असता, त्यापेक्षा मोठी प्रेरणा दुसरी नसते. संघ पूर्णपणे तयार आहे आणि एकमेकांना साथ देत आहे. हे आमच्या एकतेचं प्रतीक आहे आणि आम्ही या सामन्यासाठी किती सज्ज आहोत हे दाखवतं. आम्हाला खूप आधीपासून माहीत होतं की वर्ल्ड कप भारतात होणार आहे आणि आता संघासाठी 100 टक्के देण्याची वेळ आली आहे."
