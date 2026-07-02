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अपराजित इंग्लंडसमोर दोन वेळच्या फायनलिस्ट दक्षिण आफ्रिकेचं आव्हान; कोणाला मिळणार फायनलचं तिकिट

महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना आज लंडनच्या ओव्हल मैदानावर इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघात खेळला जाईल.

ENGW vs SAW T20I
अपराजित इंग्लंडसमोर दोन वेळच्या फायनलिस्ट दक्षिण आफ्रिकेचं आव्हान (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 2, 2026 at 2:43 PM IST

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लंडन ENGW vs SAW T20I : महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा दुसरा उपांत्य सामना आज लंडनच्या ओव्हल मैदानावर इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका महिला क्रिकेट संघात खेळला जाईल. हा नॉकआऊट सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 11:00 वाजता सुरु होईल. या सामन्याचा विजेता संघ अंतिम सामन्यात सहा वेळच्या विजेत्या ऑस्ट्रेलियाचा सामना करेल. उपांत्य फेरीत हे दोन्ही संघ तिसऱ्यांदा एकमेकांसमोर येतील. मागील दोन सामन्यांमध्ये दोन्ही संघांनी 1-1 अशी बरोबरी साधली आहे. शिवाय, दक्षिण आफ्रिकेने मागील दोन्ही टी-20 विश्वचषकांच्या अंतिम फेरीत प्रवेश केला आहे. दुसरीकडे, इंग्लंडनं यावेळी गट फेरीतील आपले सर्व सामने जिंकले आहेत.

हेड टू हेड रेकॉर्डमध्ये इंग्लंडचं पारडं जड : आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 28 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी इंग्लंडनं 23 सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनं केवळ 4 सामने जिंकले आहेत. तर एक सामना अनिर्णित राहिला.

डॅनियल वायट इंग्लंडची सर्वाधिक धावा करणारी खेळाडू : डॅनियल वायटनं या विश्वचषकात इंग्लंडसाठी सर्वाधिक धावा केल्या आहेत. तिनं 5 सामन्यांमध्ये 153.26 च्या स्ट्राईक रेटनं 282 धावा केल्या असून, तिची सर्वोत्तम धावसंख्या नाबाद 105* आहे. सोफी एक्लेस्टननं गोलंदाजीत उत्कृष्ट कामगिरी केली असून, तिनं 5 सामन्यांमध्ये 5.90 च्या किफायतशीर इकॉनॉमी रेटनं 8 बळी घेतले आहेत. तिची सर्वोत्तम कामगिरी 22 धावांत 3 बळी ही आहे.

ब्रिट्स आणि मरिझान कॅप आफ्रिकेसाठी महत्त्वपुर्ण : ताजमिन ब्रिट्सनं या स्पर्धेत दक्षिण आफ्रिकेसाठी फलंदाजीनं महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं आहे. ब्रिट्सनं केवळ 3 सामन्यांमध्ये 134.88 च्या स्ट्राईक रेटनं 174 धावा केल्या आहेत, ज्यात 114 धावांच्या नाबाद शानदार खेळीचा समावेश आहे. अनुभवी मरिझान कॅपनं 5 सामन्यांमध्ये 5.21 च्या किफायतशीर इकॉनॉमी रेटनं 7 बळी घेत संघाला सातत्यानं यश मिळवून दिलं आहे.

कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटच्या पुनरागमनानं इंग्लंडला बळकटी : कर्णधार नॅट सायव्हर-ब्रंटचं पुनरागमन इंग्लंडसाठी मोठा दिलासा आहे. दुखापतीमुळं ती मागील तीन सामन्यांमधून बाहेर होती, पण आता ती पूर्णपणे तंदुरुस्त असून उपांत्य फेरीचा सामना खेळेल. तिच्या पुनरागमनामुळं अंतिम 11 खेळाडूंमधून कोणाला वगळावे हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पाठलाग करणाऱ्या संघाला फायदा : ओव्हलची खेळपट्टी धावा करण्यासाठी सोपी मानली जाते, जिची सीमा सर्व बाजूंनी 62 मीटर आहे. मात्र, यावर्षी या मैदानावर खेळले गेलेले सर्व महिला टी-20 सामने नंतर फलंदाजी करणाऱ्या (पाठलाग करणाऱ्या) संघांनी जिंकले आहेत. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेच्या वेगवान गोलंदाज मरिझान कॅप आणि शबनिम इस्माईल आणि इंग्लंडच्या फॉर्मात असलेल्या फलंदाजांमध्ये चुरशीची स्पर्धा पाहायला मिळेल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

इंग्लंड : एमी जोन्स (यष्टीरक्षक), डॅनी वायट, सोफिया डंकली, ॲलिस कॅप्स, हेदर नाईट, नॅट सायव्हर-ब्रंट (कर्णधार), डॅनी गिब्सन, चार्ली डीन, सोफी एक्लेस्टन, लिन्सी स्मिथ, लॉरेन बेल.

दक्षिण आफ्रिका : लॉरा वोल्वार्ड (कर्णधार), ताजमिन ब्रिट्स, ॲनेरी डर्कसेन, डेन व्हॅन निकेर्क, मारिझान कॅप, नादिन डी क्लर्क, क्लो ट्रायॉन, सिनालो जाफ्ता, शबनीम इस्माईल, अयाबोंगा खाका, नॉनकुलुलेको म्लाबा.

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TAGGED:

ICC WOMENS T20I
ENGLAND AND SOUTH AFRICA WOMENS
2ND SEMIFINAL
ENGW VS SAW T20I
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