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भारतासाठी आज 'करो या मरो' सामना; बलाढ्य कांगारुंविरुद्ध करणार दोन हात

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा 30वा सामना, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघात आज, 28 जून रोजी खेळला जाईल.

INDW vs AUSW
बलाढ्य कांगारुंविरुद्ध करणार दोन हात (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 28, 2026 at 2:29 PM IST

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INDW vs AUSW : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा 30वा सामना, ऑस्ट्रेलिया आणि भारतीय महिला क्रिकेट संघात आज, 28 जून रोजी खेळला जाईल. दोन्ही संघांमधील हा सामना लंडनमधील ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. ऑस्ट्रेलिया महिला संघानं आपले सर्व चारही सामने जिंकले असून, ते 'अ' गटात अव्वल स्थानी आहे आणि उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान जवळपास निश्चित केलं आहे. दुसरीकडे, भारतीय महिला संघ चार सामन्यांतून सहा गुणांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, ज्यात त्यांनी तीन सामने जिंकले असून एक गमावला आहे. त्यामुळं, हा सामना भारतीय संघासाठी अत्यंत महत्त्वाचा आहे.

दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा सामना : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघ हा सामना जिंकून उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान निश्चित करण्याचा प्रयत्न करेल, तर ऑस्ट्रेलिया आपली विजयी मालिका कायम ठेवण्याचं ध्येय ठेवेल. ऑस्ट्रेलियाचा महिला संघ या स्पर्धेत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. पाकिस्तान, बांगलादेश, नेदरलँड्स आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्याविरुद्ध विजय मिळवून संघानं गुणतालिकेत अव्वल स्थान पटकावलं आहे. दरम्यान, भारतीय महिला संघानं पाकिस्तान, नेदरलँड्स आणि बांगलादेशला पराभूत केलं असून, त्यांना केवळ दक्षिण आफ्रिकेकडून पराभव पत्करावा लागला आहे. अशा परिस्थितीत, दोन्ही संघांमध्ये एक हाय-व्होल्टेज सामना अपेक्षित आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आतापर्यंत महिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 38 सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलिया महिला संघानं 27 सामने जिंकले आहेत, तर भारतीय महिला संघानं 9 सामने जिंकले आहेत. दोन सामने अनिर्णित राहिले आहेत. दरम्यान, महिला टी-20 विश्वचषक स्पर्धेत दोन्ही संघांमध्ये ऑस्ट्रेलिया 5-1 नं आघाडीवर आहे.

लॉर्ड्सची खेळपट्टी कशी असेल : लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाची खेळपट्टी सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना स्विंग आणि सीम मूव्हमेंटसाठी मदत करते. फलंदाजांना नवीन चेंडूनं सावधपणे खेळावं लागेल. मात्र, जसजसा वेळ जातो तसतशी फलंदाजी सोपी होत जाते. या मैदानावर 155 ते 165 धावांची धावसंख्या स्पर्धात्मक मानली जाते. नाणेफेक जिंकणारा संघ परिस्थितीनुसार प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो.

सामन्यासाठी दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

  • भारत : स्मृति मंधाना, शैफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), जेमिमा रॉड्रिग्स, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, भारती फुलमाळी, श्रेयंका पाटिल, क्रांति गौंड, रेणुका सिंह.
  • ऑस्ट्रेलिया : जॉर्जिया वॉल, फोबी लिचफील्ड, एलिस पेरी, सोफी मोनिल्यू (कर्णधार), एश्ले गार्डनर, ताहिला मॅकग्रा, ग्रेस हॅरिस, एनाबेल सदरलँड, अलाना किंग, मेगन शट, किम गार्थ.

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