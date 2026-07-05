ETV Bharat / sports

इंग्लंड-ऑस्ट्रेलिया चौथ्यांदा जेतेपदासाठी भिडणार; कांगारु सलग चौथ्यांदा विश्वविजय साकारणार?

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघात आज 5 जुलै रोजी खेळला जाईल.

AUSW vs ENGW Final
कांगारु सलग चौथ्यांदा विश्वविजय साकारणार? (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 5, 2026 at 10:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लंडन AUSW vs ENGW Final : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघात आज 5 जुलै रोजी खेळला जाईल. हा सामना लंडन येथील ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानावर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता सुरु होईल. विशेष म्हणजे दोन्ही संघांनी स्पर्धेत अपराजित राहत अंतिम फेरी गाठली आहे.

दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये : संपूर्ण स्पर्धेत दोन्ही संघ उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहेत आणि आता ट्रॉफी जिंकण्याचं त्यांचं ध्येय असेल. इंग्लंड घरच्या मैदानावरच्या परिस्थितीचा फायदा घेण्याचा प्रयत्न करेल, तर ऑस्ट्रेलिया अंतिम सामन्यात इंग्लंडला पराभूत करत सलग चौथ्यांदा विश्वविजेता बनण्याचा प्रयत्न करेल. परिणामी, विजेतेपदाचा सामना दोन्ही संघांमध्ये अटीतटीचा होण्याची अपेक्षा आहे. या सामन्यात इंग्लंडचं कर्णधारपद नॅटली सायव्हर-ब्रंटकडे आहे, तर ऑस्ट्रेलियाचं नेतृत्व सोफी मोलिन्यूक्स करत आहे.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : या दोन संघांमध्ये आतापर्यंत 44 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलियानं 23, तर इंग्लंडनं 21 (सुपर ओव्हरसह) सामने जिंकले आहेत. मायदेशात ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळलेल्या 17 सामन्यांपैकी इंग्लंडनं 11 सामने जिंकले आहेत. तर महिला टी-20 विश्वचषकात, हे दोन संघ सात वेळा आमनेसामने आले आहेत, ज्यात ऑस्ट्रेलियानं पाच आणि इंग्लंडनं केवळ दोन सामने जिंकले आहेत. अंतिम सामन्यात हे दोन संघ चौथ्यांदा आमनेसामने येतील आणि ऑस्ट्रेलियानं यापूर्वीचे तिन्ही अंतिम सामने जिंकले आहेत.

दोन्ही संघांत दमदार खेळाडू : इंग्लंडला डॅनी वायट-हॉज, नॅटली सायव्हर-ब्रंट, हेदर नाईट आणि सोफी एक्लेस्टोन यांच्याकडून दमदार कामगिरीची अपेक्षा असेल. दुसरीकडे, एलिस पेरी, बेथ मूनी, ॲशले गार्डनर आणि कर्णधार सोफी मोलिन्यू यांच्यामुळं ऑस्ट्रेलिया इंग्लंडसमोर एक मोठं आव्हान उभं करेल. गोलंदाजीमध्ये, चार्ली डीन आणि लॉरेन बेल इंग्लंडसाठी महत्त्वपूर्ण ठरु शकतात, तर ऑस्ट्रेलियासाठी किम गार्थ आणि निकोला कॅरी यांच्यावर मोठी जबाबदारी असेल.

लॉर्ड्सची खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : लॉर्ड्स क्रिकेट मैदानाची खेळपट्टी साधारणपणे संतुलित मानली जाते. सुरुवातीच्या षटकांमध्ये वेगवान गोलंदाजांना फायदा होतो, तर सामना जसजसा पुढं जातो तसतसे फलंदाज मुक्तपणे धावा करु शकतात. फिरकी गोलंदाजांनाही या खेळपट्टीवरुन चांगली साथ मिळते. संध्याकाळच्या वेळी दव महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. त्यामुळं, नाणेफेक जिंकणारा संघ प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेऊ शकतो. हवामान अंदाजानुसार, रविवारी लंडनमध्ये हवामान बहुतांशी निरभ्र राहील. कमाल तापमान 28 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 16 अंश सेल्सिअस राहण्याची शक्यता आहे. सामन्यादरम्यान पावसाची शक्यता केवळ 5 टक्के आहे, त्यामुळं एक उत्तम सामना अपेक्षित आहे.

सामना कुठं आणि कसा पाहायचा : इंग्लंड आणि ऑस्ट्रेलिया महिला संघातील आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा अंतिम सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 8:00 वाजता खेळला जाईल. भारतात, हा सामना स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल. तर सामन्याची लाइव्ह स्ट्रीमिंग जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर उपलब्ध असेल.

हेही वाचा :

  1. सह-यजमान कॅनडा फिफामधून बाहेर; मोरोक्को सलग दुसऱ्यांदा विश्वचषक स्पर्धेच्या उपांत्यपूर्व फेरीत
  2. एम्बाप्पेचा एकमेव निर्णायक गोल; पॅराग्वेचा पराभव करत फ्रान्स अंतिम आठ मध्ये
  3. बिश्नोईनं एका ओव्हरमध्ये दिल्या 29 धावा; अय्यरच्या नेतृत्वात टीम इंडियाचा आणखी एक पराभव

TAGGED:

ICC WOMENS T20 WORLD CUP FINAL
AUSTRALIA VS ENGLAND
AUSW VS ENGW FINAL
WHO WILL WIN FINAL
WOMENS T20 WORLD CUP FINAL

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.