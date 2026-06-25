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'करो या मरो' सामन्यात भारतीय संघ उतरणार मैदानात; स्पर्धेत राहण्यासाठी विजय मिळवण्याचं आवाहन

यसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा 22 वा सामना भारत आणि बांगलादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघात आज, 25 जून रोजी खेळला जाईल.

INDW vs BANW
'करो या मरो' सामन्यात भारतीय संघ उतरणार मैदानात (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 25, 2026 at 12:18 PM IST

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मँचेस्टर INDW vs BANW : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चा 22 वा सामना भारत आणि बांगलादेश महिला राष्ट्रीय क्रिकेट संघात आज, 25 जून रोजी खेळला जाईल. हा सामना मँचेस्टर येथील ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. सेमीफायनलच्या शर्यतीत कायम राहण्यासाठी भारतीय संघाला कोणत्याही परिस्थितीत हा सामना जिंकणे अनिवार्य असेल.

भारतीय संघाचा मागील सामन्यात पराभव : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघ, दक्षिण आफ्रिकेकडून झालेल्या मागील पराभवातून सावरण्याचा प्रयत्न करेल. उपांत्य फेरीतील स्थानासाठीच्या शर्यतीत टिकून राहण्याकरिता भारताला या सामन्यात कोणत्याही परिस्थितीत विजय मिळवणं आवश्यक आहे. दुसरीकडे, बांगलादेश एक मोठा उलटफेर घडवून आपली मोहीम अधिक मजबूत करण्याच्या प्रयत्नात असेल.

दोन्ही संघात दमदार खेळाडू : भारतीय संघ आपल्या मागील सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध 159 धावांचं लक्ष्य राखण्यात अपयशी ठरला होता. त्यामुळं, संघ आपल्या गोलंदाजीत सुधारणेची अपेक्षा करत असेल. स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा आणि हरमनप्रीत कौर यांच्याकडून मोठ्या खेळीची अपेक्षा असेल. जेमिमा रॉड्रिग्ज आपल्या खराब फॉर्ममधून पुनरागमन करण्याचा प्रयत्न करेल. दरम्यान, बांगलादेशनं त्यांच्या मागील सामन्यात पाकिस्तानला 23 धावांनी पराभूत केलं होतं. अशा परिस्थितीत संघाचा आत्मविश्वास खूप वाढलेला असेल. निगार सुलताना, रितू मोनी आणि शोर्ना अख्तर बांगलादेशसाठी महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : महिलांच्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 23 सामने खेळले गेले आहेत. यात भारतीय संघानं 20 सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेशनं केवळ तीन सामने जिंकले आहेत. टी-20 विश्वचषकात आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये तीन सामने खेळले गेले असून, भारतीय संघानं ते सर्व सामने जिंकले आहेत. बांगलादेशविरुद्ध भारताची सर्वोच्च धावसंख्या 163 धावा आहे. त्यामुळं, आकडेवारीनुसार भारतीय संघाचं पारडं जड दिसत आहे.

खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : हा सामना मँचेस्टरमधील ओल्ड ट्रॅफर्ड स्टेडियमवर खेळला जाईल. येथील खेळपट्टी साधारणपणे संतुलित मानली जाते. नवीन चेंडू वेगवान गोलंदाजांना अतिरिक्त उसळी आणि हालचाल देऊ शकतो. मात्र, एकदा फलंदाज स्थिरावले की धावा करणं सोपं होतं. वेगवान आउटफिल्डमुळं चौकार आणि षटकारही मारले जाऊ शकतात. त्यामुळं फलंदाजी आणि गोलंदाजी यांच्यात एक रोमांचक लढत अपेक्षित आहे. सामन्यादरम्यान आकाश ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. कमाल तापमान 33 अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान 21 अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. पावसाची शक्यता अत्यंत कमी आहे. चाहत्यांना संपूर्ण सामना रोमांचक अनुभवायला मिळेल.

सामना कधी आणि कसा पाहायचा : भारत महिला आणि बांगलादेश महिला संघातील सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. हा सामना भारतात स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर थेट प्रक्षेपित केला जाईल, तर जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल.

सामन्यासाठी दोन्ही संघ :

  • भारत : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका सिंह, क्रांति गौंड आणि राधा यादव.
  • बांगलादेश : जुआरिया फिरदौस, दिलारा अख्तर, शर्मिन अख्तर, निगार सुल्ताना (कर्णधार/विकेटकीपर), सोभाना मोस्तारी, शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, नाहिदा अख्तर, राबेया खान, शंजिदा अख्तर मेघला आणि मारुफा अख्तर.

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