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12 संघ, 33 सामने... आजपासून सुरु होणार T20 क्रिकेटचं 'महाकुंभ'; जाणून घ्या A टू Z माहिती

क्रिकेटच्या सर्वात लहान आणि रोमांचक फॉरमॅटची सर्वात मोठी स्पर्धा सुरु होण्यास सज्ज झाली आहे. आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 12 जून रोजी इंग्लंडमध्ये सुरु होणार आहे.

ICC Women's T20 World Cup
आजपासून सुरु होणार T20 क्रिकेटचं 'महाकुंभ' (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 12, 2026 at 9:25 AM IST

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बर्मिंघम ICC Women's T20 World Cup : क्रिकेटच्या सर्वात लहान आणि सर्वात रोमांचक फॉरमॅटची सर्वात मोठी स्पर्धा सुरु होण्यास सज्ज झाली आहे. आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक आज 12 जून रोजी इंग्लंडमध्ये सुरु होणार आहे. यावर्षीची स्पर्धा इतिहासातील सर्वात मोठी स्पर्धा ठरणार असून, त्यात अनेक मोठे बदल करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत या स्पर्धेत 10 संघ सहभागी होत होते, परंतु यावर्षी या भव्य स्पर्धेचा विस्तार करण्यात आला असून, एकूण 12 संघ विजेतेपदासाठी स्पर्धा करतील. यावर्षी नेदरलँड्स या मोठ्या मंचावर पदार्पण करणार असून, त्यामुळं ही स्पर्धा अधिकच रोमांचक झाली आहे.

गतविजेता न्यूझीलंडवर असेल लक्ष : यावर्षीची स्पर्धा अत्यंत रोमांचक होण्याची अपेक्षा आहे, कारण कोणताही एक संघ स्पष्टपणे प्रबळ दावेदार मानला जात नाही. यजमान इंग्लंड आपल्या घरच्या खेळपट्ट्यांचा आणि परिचित परिस्थितीचा फायदा घेऊन पुन्हा एकदा चॅम्पियन बनण्याचं ध्येय बाळगून आहे. दुसरीकडे, न्यूझीलंड गतविजेता म्हणून मैदानात उतरेल आणि आपलं विजेतेपद टिकवण्यासाठी प्रयत्न करेल. जेव्हा आयसीसी स्पर्धांचा विषय येतो, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाला कधीही कमी लेखता येणार नाही.

कांगारु संघ सातव्यांदा जेतेपदासाठी मैदानात : महिला टी-20 विश्वचषकाच्या इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघ असलेला ऑस्ट्रेलिया, आपल्या शिरपेचात विक्रमी सातव्या विजेतेपदाची भर घालण्याच्या प्रयत्नात असेल. दरम्यान, हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील भारतीय संघही यावेळी ट्रॉफीसाठी प्रबळ दावेदारांपैकी एक आहे. गेल्या वर्षी मायदेशात महिला वनडे विश्वचषक जिंकून आयसीसी विजेतेपदाचा दुष्काळ संपवल्यामुळं भारतीय संघाचा आत्मविश्वास आणखी वाढला आहे. त्यामुळं, भारतीय संघ टी-20 स्पर्धांमध्येही ही विजयी मालिका कायम ठेवण्याचा प्रयत्न करेल.

विश्वचषकाचा इतिहास आणि प्रवास : महिला टी-20 विश्वचषकाची सुरुवात 2009 मध्ये झाली, जेव्हा इंग्लंडनं मायदेशात आयोजित उद्घाटन स्पर्धा जिंकून इतिहास रचला. तेव्हापासून या स्पर्धेच्या एकूण 10 आवृत्त्या खेळल्या गेल्या आहेत. 2024 मध्ये न्यूझीलंडनं शेवटची आवृत्ती जिंकून आपलं ऐतिहासिक पहिलं विजेतेपद नोंदवलं. इतिहासात मागे वळून पाहिल्यास, ऑस्ट्रेलियन महिला संघानं या स्पर्धेत पूर्णपणे वर्चस्व गाजवलं आहे. त्यांनी 2010, 2012, 2014, 2018, 2020 आणि 2023 मध्ये एकूण सहा वेळा ही शानदार ट्रॉफी जिंकली आहे. या वर्षीच्या 11 व्या आवृत्तीत, सर्व 12 संघ हा इतिहास बदलण्याच्या किंवा नवीन इतिहास रचण्याच्या उद्देशानं मैदानात उतरतील.

33 सामने होणार : ही द्विवार्षिक स्पर्धा, जी 12 जून रोजी सुरु होऊन 5 जुलै रोजी संपेल, यामध्ये एकूण 33 सामने खेळले जातील. सर्व 12 संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये (गट अ आणि गट ब) विभागलं आहे. गट टप्प्यात, प्रत्येक संघ आपल्या गटातील इतर पाच संघांविरुद्ध एक सामना खेळेल. विजयी संघाला दोन गुण मिळतील, तर सामना बरोबरीत सुटल्यास दोन्ही संघांना प्रत्येकी एका गुणावर समाधान मानावं लागेल. गट टप्प्यानंतर, प्रत्येक गटातील अव्वल दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील.

कोणत्या गटात कोणता संघ : गटांबद्दल बोलायचं झाल्यास, गट अ मध्ये यजमान इंग्लंडसह आयर्लंड, न्यूझीलंड, स्कॉटलंड, श्रीलंका आणि वेस्ट इंडिजसारखे बलाढ्य संघ आहेत. गट 'ब' मध्ये गतविजेता ऑस्ट्रेलिया, तसंच आशियाई प्रतिस्पर्धी भारत आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे, ज्यामुळं या गटातील सामने अत्यंत रोमांचक बनले आहेत. याशिवाय, या गटात बांगलादेश, दक्षिण आफ्रिका आणि पदार्पण करणारा नेदरलँड्स यांचाही समावेश आहे.

भारतात थेट सामने कधी, कुठं आणि कसे पाहावेत? : भारतात महिला क्रिकेटची लोकप्रियता लक्षात घेता, उत्कृष्ट प्रसारण व्यवस्था करण्यात आली आहे. जर तुम्हाला टीव्हीवर सामन्यांचा थेट आनंद घ्यायचा असेल, तर संपूर्ण स्पर्धा स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कच्या विविध चॅनेलवर थेट प्रसारित केली जाईल. जर तुम्हाला तुमच्या स्मार्टफोन, लॅपटॉप किंवा स्मार्ट टीव्हीवर डिजिटल पद्धतीनं सामने पाहायचे असतील, तर जिओहॉटस्टार ॲप आणि वेबसाइटवर थेट प्रक्षेपण (लाइव्ह स्ट्रीमिंग) उपलब्ध असेल, ज्यामुळं तुम्ही कुठूनही या रोमांचक विश्वचषकाचा आनंद घेऊ शकाल.

विश्वचषकासाठी भारतीय संघ : हरमनप्रीत कौर (कर्णधार), स्मृती मंधाना, शेफाली वर्मा, जेमिमा रॉड्रिग्स, भारती फुलमाली, दीप्ती शर्मा, रिचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदनी शर्मा, अरुंधती रेड्डी, रेणुका सिंग, क्रांती गौर, श्रेयंका पाटील आणि राधा यादव.

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