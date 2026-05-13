पुढील महिन्यात होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकासाठी 8 संघांची घोषणा; किती संघ होणार सहभागी?
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 सुरु होण्यास एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, 12 देशांचे संघ सहभागी होणार आहेत.
Published : May 13, 2026 at 5:16 PM IST
Womens T20 World Cup 2026 : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 सुरु होण्यास एका महिन्यापेक्षा कमी कालावधी शिल्लक असताना, 12 देशांचे संघ सहभागी होणार आहेत. इंग्लंड आणि वेल्समध्ये आयोजित या भव्य स्पर्धेत, सर्व 12 संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागण्यात आले आहे. गतविजेता न्यूझीलंड संघ 'ब' गटात, तर भारतीय संघ 'अ' गटात आहे. याशिवाय, महिला टी-20 विश्वचषक सर्वाधिक वेळा जिंकणारा ऑस्ट्रेलियन महिला संघही 'अ' गटात आहे. यावर्षी महिला टी-20 विश्वचषक इंग्लंड आणि वेल्समधील सात ठिकाणी खेळला जाईल, ज्याचा अंतिम सामना 7 जुलै रोजी ऐतिहासिक लॉर्ड्स मैदानावर होईल.
BCCI Honorary Secretary Mr Devajit Saikia announces #TeamIndia’s squad for the ICC Women’s T20 World Cup 2026, the three-match T20I series against England, and the upcoming Test against England 🇮🇳— BCCI Women (@BCCIWomen) May 2, 2026
'अ' गटात भारतासह कोणत्या संघांची घोषणा : महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांगलादेश, नेदरलँड्स, दक्षिण आफ्रिका आणि पाकिस्तान यांचा समावेश आहे. पाकिस्तान वगळता इतर सर्व संघांनी आतापर्यंत आपले संघ जाहीर केले आहेत. 14 जून रोजी पाकिस्तान महिला संघाविरुद्ध आपल्या मोहिमेला सुरुवात करणाऱ्या भारतीय संघाचं नेतृत्व हरमनप्रीत कौर करेल. या मेगा स्पर्धेत सोफी मोलिन्यू ऑस्ट्रेलियन महिला संघाचं नेतृत्व करेल. निगार सुलताना ज्योती बांगलादेश संघाचं नेतृत्व करेल, तर लॉरा वॉल्व्हार्ड दक्षिण आफ्रिकेचे आणि बॅबेट डी लीड नेदरलँड्सचं नेतृत्व करेल.
इंग्लंडचा समावेश असलेल्या 'ब' गटाची स्थिती काय : 2026 च्या टी-20 विश्वचषकासाठीच्या गट 'ब' मध्ये यजमान इंग्लंड, गतविजेता न्यूझीलंड, श्रीलंका, वेस्ट इंडिज, स्कॉटलंड आणि आयर्लंड यांचा समावेश आहे. या सहा देशांपैकी केवळ तीन देशांनी या मेगा स्पर्धेसाठी आपले संघ जाहीर केले आहेत, इंग्लंड, न्यूझीलंड आणि स्कॉटलंड. नॅट सायव्हर ब्रंट इंग्लंड महिला संघाचं नेतृत्व करेल, तर अमेलिया केर न्यूझीलंडचं नेतृत्व करेल. याशिवाय, कॅथरीन ब्राइस स्कॉटलंड महिला संघाचं नेतृत्व करेल.
