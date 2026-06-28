इंग्लंडचा एकहाती विजय, गतविजेत्या कीवींचं विश्वचषकातून 'पॅकअप'; पराभवानंतरही वेस्ट इंडिजची लागली लॉटरी
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला. गतविजेत्या न्यूझीलंडचा प्रवास गट फेरीतच संपुष्टात आला.
Published : June 28, 2026 at 10:46 AM IST
लंडन ENGW Beat NZW : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 मध्ये एक मोठा धक्कादायक निकाल लागला. गतविजेत्या न्यूझीलंडचा प्रवास गट फेरीतच संपुष्टात आला. यजमान इंग्लंडनं आपली प्रभावी कामगिरी कायम ठेवत, न्यूझीलंडला नऊ गडी राखून पराभूत केलं आणि सलग पाचवा विजय मिळवला. या विजयामुळं इंग्लंडनं एकही सामना न गमावता 'ब' गटात अव्वल स्थान पटकावलं आणि उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. तर आयर्लंडकडून पराभूत होऊनही वेस्ट इंडिज संघ उपांत्य फेरीत पोहोचला. हा सामना न्यूझीलंडच्या तीन खेळाडू, सोफी डिव्हाईन, सुझी बेट्स आणि लीया ताहुहू यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना ठरला.
England secure a comprehensive win over New Zealand to cap off their group stage at #T20WorldCup 2026 💪— ICC (@ICC) June 27, 2026
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इंग्लिश गोलंदाजांची शानदार कामगिरी : लंडनच्या ओव्हल मैदानावर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, न्यूझीलंडनं प्रथम फलंदाजी करताना 20 षटकांत 6 गडी गमावून 163 धावा केल्या. पॉवरप्लेमध्ये एकही गडी न गमावता 44 धावा करत संघानं चांगली सुरुवात केली. कर्णधार अमेलिया केरनं 42 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली, तर सोफी डिव्हाईननं अवघ्या 14 चेंडूंमध्ये 30 धावा करुन संघाच्या धावगतीला गती दिली. मात्र, इंग्लंडनं एकही धाव न देता चार चेंडूंमध्ये तीन बळी घेत सामन्याचं चित्र पालटलं. डॅनियल गिब्सनने झटपट दोन निर्णायक धक्के देत न्यूझीलंडला 70/3 अशा बिकट परिस्थितीत आणून ठेवलं.
Two teams are locked in for the #T20WorldCup semi-finals while the last two spots are still up for grabs 👏— ICC (@ICC) June 28, 2026
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त्यानंतर ब्रुक हॅलिडेनं 20 धावा करुन संघाला सावरण्याचा प्रयत्न केला आणि डिव्हाइननं 25 चेंडूंमध्ये 54 धावा जोडल्या, पण दोघीही बाद झाल्यानंतर डाव पुन्हा अडखळला. अखेरीस, मॅडी ग्रीन 17 धावांवर नाबाद राहिली, तर सुझी बेट्सनं 19 धावांचं योगदान देत न्यूझीलंडला 163 धावांपर्यंत पोहोचण्यास मदत केली. इंग्लंडसाठी डॅनियल गिब्सन सर्वात यशस्वी गोलंदाज ठरली, तिनं दोन बळी घेतले, तर लॉरेन बेलनं एक बळी घेतला.
डॅनी वायट-हॉजची दमदार फलंदाजी : 164 धावांचं लक्ष्य गाठताना इंग्लंडनं सुरुवातीपासूनच आक्रमक पवित्रा घेतला. एमी जोन्स 17 धावांवर बाद झाली असली तरी, डॅनी वायट-हॉज आणि सोफिया डंकली यांनी न्यूझीलंडच्या पुनरागमनाच्या सर्व आशा संपुष्टात आणल्या. डॅनी वायट-हॉजनं 53 चेंडूंमध्ये नाबाद 89 धावा करत स्पर्धेतील आपलं तिसरं अर्धशतक झळकावलं. तिच्या या खेळीत 15 चौकार आणि एका षटकाराचा समावेश होता. दरम्यान, सोफिया डंकलीनंही शानदार फलंदाजी करत 38 चेंडूंमध्ये नाबाद 49 धावा केल्या. या दोन्ही फलंदाजांनी दुसऱ्या विकेटसाठी 100 हून अधिक धावांची भागीदारी करुन इंग्लंडला केवळ 17.2 षटकांत लक्ष्य गाठण्यास मदत केली.
𝐈𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐡𝐞 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐟𝐨𝐮𝐫 🤩— ICC (@ICC) June 27, 2026
The West Indies are #T20WorldCup semi-finals bound 🎟️ pic.twitter.com/YKTyTGEWJa
वेस्ट इंडिडला मोठा फायदा : या विजयामुळं, इंग्लंडनं गट फेरीतील सर्व पाच सामने जिंकून उपांत्य फेरीत आपलं स्थान निश्चित केलं. न्यूझीलंडच्या पराभवामुळं त्यांचं स्पर्धेतून आव्हान संपुष्टात आलं. यापूर्वी, वेस्ट इंडिजला त्यांच्या गट फेरीतील शेवटच्या सामन्यात आयर्लंडकडून पराभव पत्करावा लागला होता. मात्र, कीवींचा हा पराभव त्यांच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण फायदा ठरला, ज्यामुळं त्यांना उपांत्य फेरीत स्थान मिळालं.
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