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T20 विश्वचषकात रंगणार सेमी-फायनलचा थरार; सहा वेळच्या विजेत्यांसह चार संघ ठरले!

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 आता आपल्या सर्वात रोमांचक टप्प्यात दाखल झाला आहे. गट फेरीचे सामने पूर्ण झाल्यानं, उपांत्य फेरीतील चार संघ निश्चित झाले आहेत.

ICC Women's T20 World Cup
T20 विश्वचषकात रंगणार सेमी-फायनलचा थरार (AP Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 29, 2026 at 7:05 AM IST

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ICC Women's T20 World Cup : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 आता आपल्या सर्वात रोमांचक टप्प्यात दाखल झाला आहे. गट फेरीचे सामने पूर्ण झाल्यानं, उपांत्य फेरीतील चार संघ निश्चित झाले आहेत. सहा वेळचे विजेते ऑस्ट्रेलिया, यजमान इंग्लंड, दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज यांनी अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं आहे. विजेतेपदाची लढत आणखी रंगतदार होणार आहे, कारण ऑस्ट्रेलिया आपल्या सातव्या विजेतेपदाच्या शोधात आहे, तर इतर तीन संघ इतिहास रचण्याचा प्रयत्न करतील.

ऑस्ट्रेलियाचा सलग पाचवा विजय : 28 जून रोजी लॉर्ड्सवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात, ऑस्ट्रेलियानं भारताला 6 गडी राखून पराभूत करुन 'अ' गटात अव्वल स्थान मिळवलं. कर्णधार सोफी मोलिन्यूच्या नेतृत्वाखाली, ऑस्ट्रेलियन संघानं गट फेरीतील सर्व पाच सामने जिंकून 10 गुणांसह उपांत्य फेरीतील आपलं स्थान निश्चित केलं. दरम्यान, भारतीय संघ स्पर्धेतून बाहेर पडला आहे. पहिल्या उपांत्य सामन्यात ऑस्ट्रेलियाचा सामना 2016 च्या विजेत्या वेस्ट इंडिजशी होईल. वेस्ट इंडिजनं पाच सामन्यांत तीन विजय मिळवून 6 गुणांसह 'ब' गटात दुसरं स्थान पटकावलं आणि अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलं. दुसरीकडे, यजमान इंग्लंडनंही उत्कृष्ट कामगिरी करत 'गट ब' मधील सर्व पाच सामने जिंकले आणि 10 गुणांसह अव्वल स्थान पटकावून उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात इंग्लंडचा सामना दक्षिण आफ्रिकेशी होईल.

दक्षिण आफ्रिकेमुळं भारतीय संघाचं स्वप्न भंगलं : दक्षिण आफ्रिकेनं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध 65 धावांनी पराभव पत्करुन स्पर्धेची सुरुवात केली, परंतु संघानं जोरदार पुनरागमन करत सलग चार सामने जिंकले. पाच सामन्यांतून आठ गुण मिळवून, आफ्रिकन संघानं 'गट अ' मध्ये दुसरं स्थान पटकावलं आणि भारताला मागे टाकत उपांत्य फेरीत प्रवेश केला. मात्र, ऑस्ट्रेलियाकडून पराभव झाल्यामुळं भारताचा प्रवास गट फेरीतच संपला.

उपांत्य फेरीचे सामने केव्हा आणि कुठं खेळले जातील? : दोन्ही उपांत्य फेरीचे सामने लंडनमधील 'द ओव्हल' इथं खेळले जातील. ऑस्ट्रेलिया आणि वेस्ट इंडिज यांच्यातील पहिला उपांत्य सामना मंगळवार, 30 जून रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार सायंकाळी 7:00 वाजता सुरु होईल. दुसरा उपांत्य सामना इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यात गुरुवार, 2 जुलै रोजी भारतीय प्रमाणवेळेनुसार रात्री 11:00 वाजता खेळला जाईल.

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