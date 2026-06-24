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टी-20 विश्वचषकातून चार संघ बाहेर, पाकिस्तानचाही खेळ खल्लास! टीम इंडियाची स्थिती काय?

आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक सुरु आहे. सर्व संघ एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही संघानं अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलेलं नाही.

Women's T20 World Cup
टी-20 विश्वचषकातून चार संघ बाहेर, पाकिस्तानचाही खेळ खल्लास! (IANS Photo)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 24, 2026 at 2:45 PM IST

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Women's T20 World Cup : आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 सुरु आहे. सर्व संघ एकमेकांवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. मात्र, अद्याप कोणत्याही संघानं अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित केलेलं नाही. मात्र, चार संघ स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत, म्हणजेच ते आता उपांत्य फेरीच्या शर्यतीतून बाहेर झाले आहेत. यामध्ये पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघाचा समावेश आहे.

भारताच्या गटातून पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स बाहेर : इंग्लंडमध्ये यावर्षी होणाऱ्या आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषकात एकूण 12 संघ सहभागी होत असून, त्यांची प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागणी करण्यात आली आहे. आपापल्या गटात अव्वल स्थान मिळवणारे दोन संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. दरम्यान, स्पर्धेतून चार संघ बाहेर पडले आहेत. पाकिस्तान आणि नेदरलँड्स 'अ' गटातून बाहेर पडले आहेत. पाकिस्ताननं चार सामने खेळले आहेत आणि नेदरलँड्सनं तीन, परंतु त्यांना अद्याप एकही सामना जिंकता आलेला नाही. त्यामुळे, हे संघ सध्या आपापल्या गटात तळाशी आहेत आणि स्पर्धेतून बाहेर पडले आहेत. मात्र, ते त्यांचे उर्वरित सामने खेळताना दिसतील.

ऑस्ट्रेलिया उपांत्य फेरीच्या जवळ भारत दुसऱ्या स्थानावर : गट 'अ' मध्ये ऑस्ट्रेलिया पहिल्या स्थानावर आहे. संघानं चार सामने खेळले असून ते सर्व जिंकले आहेत. त्यांचे आठ गुण आहेत आणि ते उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरण्याच्या जवळ आहेत. आणखी एक सामना जिंकल्यास त्यांची पात्रता निश्चित होईल. भारतीय महिला संघ सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे. त्यांनी तीन सामने खेळले असून, त्यापैकी दोन जिंकले आहेत आणि एक गमावला आहे. त्यांचे चार गुण आहेत. भारत, दक्षिण आफ्रिका आणि बांगलादेश या सर्वांचे प्रत्येकी चार गुण आहेत, परंतु चांगल्या नेट रन रेटमुळं संघ सध्या दुसऱ्या स्थानावर आहे.

गट 'ब' मधून स्कॉटलंड आणि आयर्लंड : गट 'ब' मध्ये इंग्लंड आणि वेस्ट इंडिज गुणतालिकेत आघाडीवर आहेत. दोन्ही संघांनी तीन सामने खेळले असून ते सर्व जिंकले आहेत. त्यांचे प्रत्येकी सहा गुण आहेत. न्यूझीलंड आणि श्रीलंका यांचे प्रत्येकी चार गुण आहेत. स्कॉटलंडचे आतापर्यंत फक्त दोन गुण आहेत, तर आयर्लंडनं चार सामने खेळले असूनही त्यांना एकही विजय मिळवता आलेला नाही. स्कॉटलंड आणि आयर्लंड या गटातून बाहेर पडले आहेत. संघ लवकरच अंतिम चारमध्ये आपलं स्थान निश्चित करण्यास सुरुवात करतील.

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