"स्मृती मानधना मैदानात असल्यानंतर विजयाची खात्री असते"- किवींना टीम इंडियानं पराभूत केल्यानंतर क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्रिया

पावासाचा व्यत्यय येण्यापूर्वी स्मृती किवी गोलंदाजीवर बरसत होती. टीमची सारी फलंदाजी एका बाजूला आणि स्मृती एका बाजूला अशी प्रतिक्रिया चाहत्यांनी ईटीव्ही भारतशी बोलताना दिली.

Team India Defeats New Zealand
क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्रिया (Source- ETV Bharat Reproter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 24, 2025 at 7:44 AM IST

Updated : October 24, 2025 at 8:48 AM IST

मुंबई : आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 च्या सेमी फायनलमध्ये अखेर यजमान टीम इंडियानं आपलं स्थान निश्चित केलंय. नवी मुंबईच्या डी.वाय. सटेडियममध्ये न्यूझीलंडला डकवर्थ लुईस नियमावली आणि 53 धावांनी नमवत दिमाखात उपांत्य फेरी गाठलीय. अटीतटीच्या या सामन्यात सुरूवातीपासून शेवटपर्यंत टीम इंडियानं आपलं निर्विवाद वर्चस्व राखलं.



न्यूझीलंडवर भारताचा मोठा विजय - 'करो या मरो' च्या परिस्थितीत सलग तीन पराभवांनंतर हरमनप्रितची इंडियाला गुरूवारी एका वेगळ्याच ऊर्जेसह नवी मुंबईच्या मैदानात उतरली होती. टॉस जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजी देण्याचा निर्णय न्यूझीलंडच्या चांगलाच अंगाशी आला. स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांनी 33.2 षटकांत भारताला 212 धावांची दमदार सलामी देत विजयाचा पाया रचला. स्मृतीनं 115 च्या स्ट्राईक रेटनं 95 चेंडूत 109 धावांची खेळी केली. यात तिनं 10 चौकार आणि 4 षटकारांचा साज चढवला. तर प्रतिक रावलनं 91 च्या सरासरीनं 134 चेेंडूत 122 धावांची खेळी केली. यात 13 चौकार आणि 2 षटकारांचा समावेश होता. मधल्या फळीत आलेल्या मुंबईकर जेमिमा रॉड्रिक्सनं 55 चेंडूत झटपट 76 धावांची खेळ करत टीम इंडियाला 49 षटकांत 3 बाद 340 अशी भक्कम धावसंख्या उभारून दिली होती.

किवींना टीम इंडियानं पराभूत केल्यानंतर क्रिकेटप्रेमींची प्रतिक्रिया (Sources- ETV Bharat Reporter)


पावसाच्या व्यत्ययानंतरही टीम इंडियाचीच 'ताईगिरी' - भारताची इनिंग संपता संपता आलेल्या पावसानं खेळात काहीवेळ व्यत्यय आणला. डकवर्थ लुईस नियमवलीनुसार 44 षटकांत न्यूझीलंसमोर विजयासाठी 325 धावांचं सुधारीत लक्ष्य ठेवण्यात आलं. या मोठ्या धावसंख्येचा पाठलाग करताना दुसऱ्याच षटकांत क्रांती गौडनं सूझी बेट्सला प्रतिकाकरवी झेलबाद करत न्यूझीलंडला पहिला धक्का दिला. त्यानंतर रेणूका सिंह ठाकूरनं जॉर्जिया प्लीमरला 30 धावांवर क्लीन बोल्ड करत किवींना दुसरा धक्का दिला. त्यानंतर पुढच्याच षटकात रेणूकानं न्यूझीलंडची कर्णधार आणि इनफॉरम बॅटर सोफी डिव्हाईनला माघारी धाडत किवी फलंदाजीचा कणाच मोडून काढला. मधल्या फळीत किवी फलंदाजांनी छोट्या छोट्या भागीदाऱ्या करून न्यूझीलंडला 250 चा टप्पा गाठून दिला. 44 षटकांनंतर न्यूझीलंडला 8 बाद 271 पर्यंतच मजल मारता आली. 'करो या मरो'च्या परिस्थतीत टीम इंडियानं न्यूझीलंडला नमवून सेमी फायनलमधील आपलं चौथं स्थान निश्चित केलंय.

ICC womens CWC 2025
क्रिकेट स्टेडियमबाहेरील दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)
स्मृती मानधनाच्या धडाकेबाज शतकावर मुंबईकर फिदा- नवी मुंबईच्या डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर भारतीय महिला संघाच्या फलंदाजीनं उपस्थितांची मन जिंकली. स्मृती मानधनानं विश्वचषक स्पर्धेत दमदार खेळी करून अनेक क्रिक्रेटप्रेमींची इच्छा पूर्ण केली आहे. पावसाचा व्यत्यय येण्यापूर्वी स्मृती किवी गोलंदाजीवर बरसत होती. टीमची सारी फलंदाजी एका बाजूला आणि स्मृती एका बाजूला अशी पावती सामना संपल्यानंतर चाहत्यांनी ईटिव्ही भारतशी बोलताना दिली. भारत विरूद्ध न्यूझीलंड सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वाचा होता. कारण जिंकणारा संघ उपांत्य फेरीत, तर पराभूत होणाऱ्या संघाचं विश्वचषकातील आव्हान तिथंच संपुष्टात येणार होतं. सलग तीन पराभवांनंतर भारताला उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी न्यूझीलंड नमवणंं भाग होतं. अथवा त्यांना सेमी फायनलसाठी न्यूझीलंडच्या पुढचा सामन्यातील निकालवर अवलंबून राहत रविवारी बांगलादेशला मोठ्या फरकानं नमवावं लागंल असतं. उपांत्य फेरीपूर्वी भारताचा अखेरचा साखळी सामना रविवारी नवी मुंबईच्या याच डी.वाय. स्टेडियमवर बांगलादेशसोबत होईल. यात टीम इंडिया आपला हाच फॉर्म पुढच्या सामन्यातही कायम ठेवेल, असा विश्वास क्रिकेटप्रेमींनी व्यक्त केलाय.
ICC womens CWC 2025
क्रिकेट स्टेडियमबाहेरील दृश्य (Source- ETV Bharat Reporter)

क्रिकेटप्रेमींमध्ये आनंदाचं वातावरण- भारतीय संघानं विजय मिळविल्याचा आनंद सर्व क्रिकेटप्रेमींच्या चेहऱ्यावर झळकत होता. एका क्रिकेटप्रेमीनं म्हटलं, काही अपेक्षा आणि आशेनं आलो होती. ती सर्व आशा आणि अपेक्षा आपल्या फलंदाजांनी पूर्ण केलीय. त्यांना आमचा नेहमीच सपोर्ट राहील. त्यांनी देशासाठी विश्वचषक जिंकून आणावा. विश्वचषकात दमदार खेळी करणाऱ्या स्मृती मानधनाच्या कामगिरीनं क्रिकेटप्रेमी खूष आहेत. या क्रिकेटप्रेमीनं म्हटलं, स्मृती मानधाना ही आमची आवडीची खेळाडू आहे. ती मैदानात असल्यानंतर जिंकण्याची खात्री असते. तिची चौकार आणि षटकार मारण्याची अनोखी पद्धत आहे. क्रिकेटप्रेमीनं भारतीय संघाला विश्वचषक जिंकण्याकरिता शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यानं म्हटलं, न्यूझीलंडविरुद्धचा सामना पाहताना खूप मजा आली. पैसा वसूल झाला. अंतिम फेरीसाठी भारतीय संघाला शुभेच्छा आहेत.

