टीम इंडियासाठी महिला विश्वचषकात 'करो या मरो'ची परिस्थिती, न्यूझीलंडविरूद्धच्या सामन्यात मोठा विजय अनिवार्य
सलग तीन पराभव झाल्यानंतर टीम इंडियाला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी आता उर्वरित दोन्ही सामन्यांत मोठ्या फरकानं विजय मिळवावा लागणार आहे.
Published : October 22, 2025 at 3:56 PM IST|
Updated : October 22, 2025 at 5:04 PM IST
मुंबई : आयसीसी महिला क्रिकेट विश्वचषक 2025 चं सह-यजमानपद भूषवणाऱ्या टीम इंडियासाठी आत 'करो या मरो'ची परिस्थिती निर्माण झालीय. सलग तीन पराभव झाल्यानंतर हरमनप्रीतच्या टीम इंडियाला उपांत्य फेरीत पोहोचण्यासाठी आता उर्वरित दोन्ही सामन्यांत मोठ्या फरकानं विजय मिळवावा लागणार आहे.
टीम इंडियाला गरज मोठ्या विजयाची : उपांत्य फेरीत सध्या दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडनं आपली जागा पक्की केलीय. तर चौथ्या जागेसाठी भारतासह, न्यूझीलंड आणि श्रीलंकाही प्रयत्नशील आहे. पाकिस्तान आणि बांगलादेश उपांत्य फेरीच्या स्पर्धेतून पडले आहेत. साखळी फेरीत श्रीलंकेनं बांगलादेशला हरवताच, बांगलादेशला टॉप-फोरमध्ये स्थान मिळवणं अशक्य झालंय. सह-यजमान श्रीलंकेची टॉप-फोरमध्ये स्थान मिळवण्याची शक्यता फारच धुसर आहे. कारण अखेरच्या सामन्यात त्यांनी आव्हान संपलेल्या पाकिस्तानल हरवलं. तरी ते सहा गुणांपर्यंतच मजल मारू शकतील. मात्र भारत आणि न्यूझीलंडकडे उर्वरित दोन्ही सामने जिंकून आठ गुणांसह उपांत्य फेरी गाठण्याची संधी आहे. विश्वचषकात अद्याप एकही विजय न मिळवलेल्या पाकिस्तानला दक्षिण आफ्रिकेनं पराभूत करत रिटर्नचं तिकीट हातात दिलंय.
दोन्ही संघांसाठी अस्तित्त्वाची लढाई : नवी मुंबईच्या डी.वाय. पाटील स्टेडियमवर गुरूवारी होणारा भारत विरूद्ध न्यूझीलंड सामना दोन्ही संघांसाठी अत्यंत महत्वाचा आहे. कारण जिंकणाऱ्या संघासाठी उपांत्य फेरीच्या आशा कायम राहतील तर, हरणाऱ्या संघाचं विश्वचषकातील आव्हान तिथंच संपुष्टात येईल. भारताला उपांत्य फेरी गाठण्यासाठी गुरूवारी न्यूझीलंड आणि रविवारी बांगलादेशला मोठ्या फरकानं नमवावं लागेल. तर न्यूझीलंडसाठीही भारत आणि त्यानंतर रविवारी इंग्लंडला नमवावं लागेल. इंग्लंडनं यंदाच्या विश्वचषकात अद्याप पराभव पाहिलेला नाही. जर भारत आणि न्यूझीलंड यांनी दोनपैकी एक विजय मिळवला, तर मात्र चौथ्या जागेचा फैसला नेट रनरेटवर होईल. जमेची बाजू म्हणजे सलग तीन सामने गमावले असले तरी भारताचा नेट रनरेट सध्या चांगला आहे. सेमीफायनलमध्ये स्थान निश्चित करण्यासाठी भारताला न्यूझीलंडला मोठ्या फरकानं हरवावं लागेल, तरच नेट रनरेटही चांगला राहील.
जबरदस्त सुरूवातीनंतर टीम इंडिया गडबडली : हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्त्वात टीम इंडियानं मायभूमीत विश्वचषकाची सुरुवात तर दमदार केली होती. श्रीलंका आणि पाकिस्तानला नमवल्यानंर दक्षिण आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड विरूद्ध टीम इंडियाला सलग तीन पराभवांचा सामना करावा लागला. इंग्लंविरूद्ध हाता-तोंडाशी आलेला विजयाचा घास अखेरच्या षटकांत फलंदाजांनी केलेल्या हाराकिरीमुळं हिरावला गेला. अवघ्या चार धावांनी मिळालेला हा पराभव टीम इंडियासह करोडो क्रिकेट रसिकांच्याही चांगलाच जिव्हारी लागला. कारण थोडक्यात हुकलेल्या या संधीनं टीम इंडियाचं मायदेशात होणाऱ्या विश्वचषकातील आव्हान धोक्यात आलंय.
पराभवनंतरही टीमला लाभलेली जमेची बाजू : इंग्लंड विरूद्धच्या या पराभवातही जमेची बाजू म्हणजे टीममधील तीन मोठ्या खेळाडूंचं गरजेच्यावेळी फॉर्मात येणं. कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि उपकर्णधार स्मृती मनधानाची फलंदाजी लयीत येणं. या दोन्ही फलंदाजांनी ऐन गरजेच्यावेळी 125 धावांची भागिदारी रचून विजयाच्या आशा पल्लवित केल्या. या दोघींनी इंग्लंडविरूद्ध मधल्या ओव्हर्समध्ये वन डे क्रिकेटला साजेसं क्रिकेट खेळून टीममध्ये आपलं स्थान काय आहे?, याचं उत्तर दिलं. तर दिप्ती शर्माची अष्टपैलू खेळी ही टीमसाठी हुकमी एक्का आहे. 4 विकेट्स आणि मधल्या फळीत टीमला गरज असताना अर्धशतकी खेळी साकारत दिप्तीनं टीमला विजयाच्या अगदी जवळ नेलं होतं. या तिघींचे प्रयत्न अखेर तोकडे जरी पडले असले तरी त्यांचा हा जबरदस्त फॉर्म न्यूझीलंडविरूद्धच्या सामन्यात टीम इंडियासाठी सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे, हे मात्र नक्की.
