ICC महिला T20 विश्वचषक 2026 : चं वेळापत्रक जाहीर, 'या' दिवशी होणार भारत पाकिस्तान सामना
महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चं आज वेळापत्रक जाहीर झालं आहे.
Published : February 24, 2026 at 2:37 PM IST
मुंबई : मुंबई :आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (आयसीसी) महिलांच्या टी-20 विश्वचषक 2026 चं संपूर्ण वेळापत्रक जाहीर केलं आहे. ही स्पर्धा इंग्लंडमध्ये 12 जून ते 5 जुलै 2026 या कालावधीत होणार आहे. हा स्पर्धेचा 10 वा सीझन असून, यात 12 संघ सहभागी होणार आहेत. भारताचा पहिलाच सामना कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानविरुद्ध होणार असून, भारतीय महिला संघाला वनडे विश्वचषकानंतर टी-20 ट्रॉफी जिंकण्याची संधी आहे. स्पर्धेत दोन गटांत विभागणी झाली असून, प्रत्येक गटातून दोन अव्वल संघ सेमीफायनलसाठी पात्र ठरतील. अंतिम सामना 5 जुलैला लॉर्ड्सवर होईल.
Save the dates 🗓️— ICC (@ICC) February 24, 2026
With all 12 teams locked in, presenting the full fixture list for ICC Women’s #T20WorldCup 2026 🏆
Details ➡️ https://t.co/ZijM7mQU38 pic.twitter.com/rH9LyzEo6B
गट आणि संघ :
गट 1 (ग्रुप A):ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका, भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश, नेदरलँड्स
गट 2 (ग्रुप B): वेस्ट इंडिज, इंग्लंड, न्यूझीलंड, श्रीलंका, आयर्लंड, स्कॉटलंड
बांगलादेश, आयर्लंड, स्कॉटलंड आणि नेदरलँड्स हे संघ गेल्या महिन्यात नेपाळमध्ये झालेल्या पात्रता फेरीतून क्वालिफाय झाले आहेत. ही स्पर्धा 33 सामन्यांची असून, एका दिवशी तीन सामने खेळवले जातील. भारतीय वेळेनुसार पहिला सामना दुपारी 3 वाजता, दुसरा संध्याकाळी 7 वाजता आणि तिसरा रात्री 11 वाजता होणार आहे.
भारतीय महिला क्रिकेट संघाचं टी-20 विश्वचषक 2026 वेळापत्रक (Women T20 World Cup 2026 Schedule)
भारतीय महिला संघ गट A मध्ये आहे. सर्व सामने संध्याकाळी 7 वाजता (स्थानिक वेळेनुसार) सुरू होणार आहेत.
|तारीख
|सामना
|स्थान (Venue)
|वेळ (स्थानिक)
|भारतीय वेळेनुसार (अंदाजे)
|14 जून 2026
|भारत विरुद्ध पाकिस्तान
|एजबेस्टन (Edgbaston)
|संध्याकाळी 7 वाजता
|रात्री 11:30 वाजता
|17 जून 2026
|भारत विरुद्ध नेदरलँड्स
|हेडिंग्ले (Headingley)
|संध्याकाळी 7 वाजता
|रात्री 11:30 वाजता
|21 जून 2026
|भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
|हॅम्पशायर बाउल (Bristol)
|संध्याकाळी 7 वाजता
|रात्री 11:30 वाजता
|25 जून 2026
|भारत विरुद्ध बांगलादेश
|ओल्ड ट्राफर्ड (Old Trafford)
|संध्याकाळी 7 वाजता
|रात्री 11:30 वाजता
|28 जून 2026
|भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया
|लॉर्ड्स (Lord's)
|संध्याकाळी 7 वाजता
|रात्री 11:30 वाजता
भारताचा पहिला सामना पाकिस्तानविरुद्ध एजबेस्टनवर होणार असून, हा सामना चाहत्यांसाठी विशेष असेल. त्यानंतर नेदरलँड्स, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश आणि शेवटी ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध लॉर्ड्सवर सामना असं आव्हानात्मक वेळापत्रक आहे.
स्पर्धेची सुरुवात आणि महत्त्वाचे सामने: स्पर्धेचा पहिला सामना 12 जूनला यजमान इंग्लंड आणि श्रीलंका यांच्यात एजबेस्टनवर होईल. 13 जूनला स्कॉटलंड वि. आयर्लंड, ऑस्ट्रेलिया वि. दक्षिण आफ्रिका आणि वेस्ट इंडिज वि. न्यूझीलंड असे सामने आहेत. 14 जूनला बांगलादेश वि. नेदरलँड्स आणि भारत वि. पाकिस्तान हा दिवस भारतीय क्रिकेटप्रेमींसाठी रोमांचक असेल. सेमीफायनल 30 जून आणि 2 जुलैला द ओव्हलवर तर अंतिम सामना 5 जुलैला लॉर्ड्सवर होईल.
आयसीसी महिला टी-20 विश्वचषक 2026 चं संपूर्ण वेळापत्रक : ही स्पर्धा इंग्लंडमध्ये 12 जून ते 5 जुलै 2526 दरम्यान खेळवली जाईल. एकूण 33 सामने, 7 मैदाने आणि 12 संघ सहभागी होती. वेळ BST (British Summer Time) नुसार आहे.
|तारीख
|दिवस
|सामना
|मैदान (Venue)
|वेळ (BST)
|टिप्पणी / गट
|12 जून 2026
|शुक्रवार
|इंग्लंड विरुद्ध श्रीलंका
|एजबेस्टन (Edgbaston)
|18:30
|उद्घाटन सामना, गट B
|13 जून 2026
|शनिवार
|स्कॉटलंड विरुद्ध आयर्लंड
|ओल्ड ट्राफर्ड (Old Trafford)
|10:30
|गट B
|13 जून 2026
|शनिवार
|ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका
|ओल्ड ट्राफर्ड
|14:30
|गट A
|13 जून 2026
|शनिवार
|वेस्ट इंडिज विरुद्ध न्यूझीलंड
|हॅम्पशायर बाउल (Rose Bowl)
|18:30
|गट B
|14 जून 2026
|रविवार
|बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स
|एजबेस्टन
|10:30
|गट A
|14 जून 2026
|रविवार
|भारत विरुद्ध पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|14:30
|गट A (महत्त्वाचा सामना)
|16 जून 2026
|मंगळवार
|न्यूझीलंड विरुद्ध श्रीलंका
|हॅम्पशायर बाउल
|14:30
|गट B
|16 जून 2026
|मंगळवार
|इंग्लंड विरुद्ध आयर्लंड
|हॅम्पशायर बाउल
|18:30
|गट B
|17 जून 2026
|बुधवार
|ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध बांगलादेश
|हेडिंग्ले (Headingley)
|10:30 BST
|गट A
|17 जून 2026
|बुधवार
|भारत विरुद्ध नेदरलँड्स
|हेडिंग्ले
|14:30 BST
|गट A
|17 जून 2026
|बुधवार
|दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध पाकिस्तान
|एजबेस्टन
|18:30 BST
|गट A
|18 जून 2026
|गुरुवार
|वेस्ट इंडिज विरुद्ध स्कॉटलंड
|हेडिंग्ले
|18:30 BST
|गट B
|19 जून 2026
|शुक्रवार
|न्यूझीलंड विरुद्ध आयर्लंड
|हॅम्पशायर बाउल
|18:30 BST
|गट B
|20 जून 2026
|शनिवार
|ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध नेदरलँड्स
|हॅम्पशायर बाउल
|10:30 BST
|गट A
|20 जून 2026
|शनिवार
|पाकिस्तान विरुद्ध बांगलादेश
|हॅम्पशायर बाउल
|14:30 BST
|गट A
|20 जून 2026
|शनिवार
|इंग्लंड विरुद्ध स्कॉटलंड
|हेडिंग्ले
|18:30 BST
|गट B
|21 जून 2026
|रविवार
|वेस्ट इंडिज विरुद्ध श्रीलंका
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राऊंड
|10:30 BST
|गट B
|21 जून 2026
|रविवार
|दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध भारत
|ओल्ड ट्राफर्ड
|14:30 BST
|गट A
|23 जून 2026
|मंगळवार
|न्यूझीलंड विरुद्ध स्कॉटलंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राऊंड
|10:30 BST
|गट B
|23 जून 2026
|मंगळवार
|श्रीलंका विरुद्ध आयर्लंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राऊंड
|14:30 BST
|गट B
|23 जून 2026
|मंगळवार
|ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध पाकिस्तान
|हेडिंग्ले
|18:30 BST
|गट A
|24 जून 2026
|बुधवार
|इंग्लंड विरुद्ध वेस्ट इंडिज
|लॉर्ड्स (Lord's)
|18:30 BST
|गट B
|25 जून 2026
|गुरुवार
|भारत विरुद्ध बांगलादेश
|ओल्ड ट्राफर्ड
|14:30 BST
|गट A
|25 जून 2026
|गुरुवार
|दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध नेदरलँड्स
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राऊंड
|18:30 BST
|गट A
|26 जून 2026
|शुक्रवार
|श्रीलंका विरुद्ध स्कॉटलंड
|ओल्ड ट्राफर्ड
|18:30 BST
|गट B
|27 जून 2026
|शनिवार
|पाकिस्तान विरुद्ध नेदरलँड्स
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राऊंड
|10:30 BST
|गट A
|27 जून 2026
|शनिवार
|वेस्ट इंडिज विरुद्ध आयर्लंड
|ब्रिस्टल काउंटी ग्राऊंड
|14:30 BST
|गट B
|27 जून 2026
|शनिवार
|इंग्लंड विरुद्ध न्यूझीलंड
|द ओव्हल (The Oval)
|18:30 BST
|गट B
|28 जून 2026
|रविवार
|दक्षिण आफ्रिका विरुद्ध बांगलादेश
|लॉर्ड्स
|10:30 BST
|गट A
|28 जून 2026
|रविवार
|ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध भारत
|लॉर्ड्स
|14:30 BST
|गट A
|30 जून 2023
|मंगळवार
|सेमीफायनल 1
|द ओव्हल
|14:30 BST
|नॉकआऊट
|2 जुलै 2026
|गुरुवार
|सेमीफायनल 2
|द ओव्हल
|18:30 BST
|नॉकआऊट
|5 जुलै 2026
|रविवार
|अंतिम सामना
|लॉर्ड्स
|14:30 BST
|फायनल
महिला क्रिकेटसाठी मैलाचा दगड : ही स्पर्धा महिला क्रिकेटसाठी महत्त्वाची ठरेल. 12 संघांची ही सर्वात मोठी स्पर्धा असून, भारतानं गेल्या काही वर्षांत महिला क्रिकेटमध्ये प्रगती केली आहे. हरमनप्रीत कौरच्या नेतृत्वाखालील संघ टी-20 विश्वचषक जिंकण्याच्या इराद्यानं मैदानात उतरेल. ऑस्ट्रेलिया, इंग्लंड आणि दक्षिण आफ्रिका यांसारखे मजबूत संघ असल्यानं स्पर्धा रंगतदार होईल.
हे वाचलंत का :