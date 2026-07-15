2027 पासून वनडे वर्ल्ड कपमध्ये ऐतिहासिक बदल; ICC नं घेतले मोठे निर्णय
आयसीसीनं 2027 च्या पुरुष वनडे विश्वचषक स्पर्धेच्या स्वरुपात एक मोठा आणि आश्चर्यकारक बदल केला आहे.
Published : July 15, 2026 at 5:02 PM IST
ODI World Cup 2027 : आयसीसीनं 2027 च्या पुरुष वनडे विश्वचषक स्पर्धेच्या स्वरुपात एक मोठा आणि आश्चर्यकारक बदल केला आहे. एडिनबर्ग इथं झालेल्या आयसीसीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेनंतर (AGM) या नवीन नियमांची घोषणा करण्यात आली. या बदलाचा मुख्य उद्देश स्पर्धेचे सुरुवातीचे सामने अधिक रोमांचक आणि आव्हानात्मक बनवणं हा आहे, जेणेकरुन कोणताही संघ सुरुवातीच्या टप्प्यांना हलक्यात घेणार नाही.
ICC have revamped the format of its marquee men's events to enhance competitive structure and elevate sporting standards.https://t.co/MbpROsVn4w— ICC (@ICC) July 15, 2026
विश्वचषकातील नवीन स्वरुप : दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया इथं आयोजित या भव्य स्पर्धेत एकूण 14 संघ सहभागी होतील. मात्र, मुख्य गट फेरी सुरु होण्यापूर्वीच एक मोठा उलथापालथ अपेक्षित आहे. आयसीसी एक नवीन सुपर सिरीज फेरी सुरु करत आहे, ज्यामध्ये सर्वात कमी मानांकन असलेले तीन संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील. या फेरीतून दोन संघ थेट बाहेर पडतील आणि केवळ एक संघ मुख्य गट फेरीत प्रवेश करेल. सुपर सिरीजचा टप्पा पार केल्यानंतर, स्पर्धेत एकूण 12 संघ शिल्लक राहतील. या 12 संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागलं जाईल. या फेरीत खरी लढाई रंगणार आहे, कारण पुढं जाण्यासाठी संघांना आपले सर्वोत्तम प्रयत्न करावे लागतील.
🚨 NEW WORLD CUP FORMAT 🚨— Cricbuzz (@cricbuzz) July 15, 2026
The ICC has approved a new format for the 14-team Men's ODI World Cup.
A new 'Super Series' round will precede the group stage, before a seven-team 'Super 7' decides the semifinalists. pic.twitter.com/N3sS2nUXm2
सुपर 7 फेरीची रंगत वाढणार : गट फेरीनंतर, स्पर्धा सुपर 7 फेरीत प्रवेश करेल, जे या विश्वचषकाचं आणखी एक नवीन आकर्षण आहे. प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ थेट या फेरीत प्रवेश करतील. प्रत्येक गटातील पुढील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या संघाची सातव्या स्थानासाठी निवड केली जाईल. अखेरीस, या सुपर 7 फेरीतील अव्वल चार संघ थेट उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील.
कसा रंगणार थरार : या नवीन स्वरुपाचं संपूर्ण गणित क्रिकेट चाहत्यांसाठी अत्यंत मनोरंजक असेल. पहिल्या फेरीत पात्र ठरलेल्या 14 संघांपैकी, सर्वात कमी मानांकन असलेल्या तीन संघांमध्ये सुपर सिरीज राऊंड-रॉबिन पद्धतीनं खेळवली जाईल. याचा अर्थ असा की, हे तीन संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील आणि जी टीम ही मालिका जिंकेल ती स्पर्धेत पुढं जाईल. उर्वरित दोन संघ स्पर्धेतून बाहेर होतील. यानंतर, खरी रंगत सुरु होईल, म्हणजेच दुसरी फेरी, ज्यामध्ये एकूण 30 सामने खेळले जातील. सुपर सिरीज जिंकलेला संघ आणि 11 विद्यमान मुख्य संघांसह एकूण 12 संघ स्पर्धेत सहभागी होतील. त्यांची प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागणी केली जाईल आणि प्रत्येक संघ आपल्या गटातील इतर संघांविरुद्ध एक सामना खेळेल. या गट फेरीच्या शेवटी, प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ (एकूण सहा संघ) पुढं जातीलच, पण प्रत्येक गटातील सातव्या क्रमांकाच्या संघालाही पात्र होण्याची संधी मिळेल.
निवडलेले सात संघ तिसऱ्या फेरीत, म्हणजेच सुपर 7 टप्प्यात प्रवेश करतील, जिथं एकूण 21 अत्यंत चुरशीचे सामने खेळले जातील. या फेरीत, सर्व सात संघ एकमेकांविरुद्ध प्रत्येकी एक सामना खेळतील, ज्यानंतर एक गुणतालिका तयार केली जाईल. या गुणतालिकेतील अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. उपांत्य फेरीचं वेळापत्रकही खूप सोपं आणि रोमांचक असेल. गुणतालिकेत पहिल्या क्रमांकावर असलेला संघ चौथ्या क्रमांकावरील संघाशी सामना करेल, तर दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकावरील संघ दुसऱ्या उपांत्य फेरीत एकमेकांविरुद्ध खेळतील.
हेही वाचा :