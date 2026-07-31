3 देशांतील 12 शहरात होणार 2027 वनडे विश्वचषकाचा रणसंग्राम; ICC नं केली घोषणा
आयसीसी पुरुष वनडे विश्वचषक 2027ची तयारी आता अधिक वेगानं सुरु झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) 30 जुलै रोजी स्पर्धेच्या 12 अधिकृत ठिकाणांची घोषणा केली.
Published : July 31, 2026 at 10:59 AM IST
ICC ODI World Cup 2027 : आयसीसी पुरुष वनडे विश्वचषक 2027 ची तयारी आता अधिक वेगानं सुरु झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (ICC) 30 जुलै रोजी स्पर्धेच्या 12 अधिकृत ठिकाणांची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, 24 वर्षांनंतर क्रिकेट विश्वचषक आफ्रिकेत परत येत आहे. यावेळी दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबिया संयुक्तपणे या प्रतिष्ठित स्पर्धेचं आयोजन करतील. जोहान्सबर्ग इथं आयोजित एका भव्य समारंभात यजमान शहरांची घोषणा करण्यात आली. विश्वचषक सामन्यांचं आयोजन करण्यासाठी दक्षिण आफ्रिकेतील आठ, झिम्बाब्वेतील तीन आणि नामिबियाची राजधानी विंडहोक यांची निवड करण्यात आली आहे.
The 12 venues that will be used at next year's @cricketworldcup have been locked in 🤩#CWC27— ICC (@ICC) July 31, 2026
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24 वर्षांनंतर आफ्रिकेत होणार विश्वचषक : यापूर्वी, 2003 मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि केनिया यांनी संयुक्तपणे वनडे विश्वचषकाचं आयोजन केलं होतं. आता, 2027 मध्ये ही स्पर्धा आफ्रिकेच्या भूमीवर परत येईल, पण यावेळी केनियाऐवजी नामिबिया यजमान देशांपैकी एक असेल. नामिबिया आपल्या इतिहासात प्रथमच वरिष्ठ आयसीसी स्पर्धेचं आयोजन करणार आहे. आयसीसीचे अध्यक्ष जय शाह यांनी सांगितलं की, यजमान शहरांचं आणि स्पर्धेच्या ब्रँडचं अनावरण हे 2027 विश्वचषक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यांनी सांगितलं की, ही स्पर्धा जगभरातील क्रिकेट चाहत्यांना एकत्र आणेल आणि क्रिकेटच्या सर्वात मोठ्या जागतिक स्पर्धांपैकी एक असलेल्या या स्पर्धेबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढवेल.
A star-studded evening in Johannesburg as the #CWC27 venues were announced 🤩— ICC (@ICC) July 30, 2026
More ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/Y4n55Tyttr
नवीन स्वरुपात होणार 57 सामने : आयसीसीनं आधीच पुष्टी केली आहे की 2027 विश्वचषकात 14 संघ सहभागी होतील आणि एकूण 57 सामने खेळले जातील. यावेळी, ही स्पर्धा नवीन तीन-टप्प्यांच्या स्वरुपात आयोजित केली जाईल. प्रथम, 12 व्या ते 14 व्या क्रमांकावर असलेले तीन संघ सुपर सिरीजमध्ये खेळतील, ज्यात राऊंड-रॉबिन सामने असतील आणि विजेता संघ पुढील टप्प्यात जाईल. त्यानंतर 12 संघांना प्रत्येकी सहा संघांच्या दोन गटांमध्ये विभागलं जाईल, ज्यात सर्व संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील. प्रत्येक गटातील अव्वल तीन संघ, तसंच सातव्या क्रमांकावरील सर्वोत्तम संघ सुपर 7 टप्प्यात प्रवेश करतील. सुपर 7 मध्ये एकूण 21 सामने असतील. त्यानंतर अव्वल चार संघ उपांत्य फेरीसाठी पात्र ठरतील. सुपर 7 मधील प्रथम क्रमांकाचा संघ चौथ्या क्रमांकाच्या संघाशी सामना करेल, तर दुसऱ्या उपांत्य फेरीत दुसऱ्या आणि तिसऱ्या क्रमांकाचे संघ एकमेकांविरुद्ध खेळतील.
𝐒𝐨𝐮𝐭𝐡 𝐀𝐟𝐫𝐢𝐜𝐚 🇿🇦 𝐙𝐢𝐦𝐛𝐚𝐛𝐰𝐞 🇿🇼 𝐍𝐚𝐦𝐢𝐛𝐢𝐚 🇳🇦— ICC (@ICC) July 30, 2026
Three nations. One heartbeat. 1️⃣2️⃣ venues. One unforgettable #CWC27 in sight 🏆
For more details and to register your interest for the event ➡️ https://t.co/QLxDyjmGjC pic.twitter.com/1jyOQcjiaN
2027 वनडे विश्वचषकाची सर्व 12 ठिकाणं :
दक्षिण आफ्रिका -
- वॉन्डरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग)
- सेंचुरियन (त्शवाने)
- न्यूलँड्स क्रिकेट ग्राउंड (केपटाऊन)
- किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डर्बन)
- सेंट जॉर्ज पार्क (गकबेर्हा)
- मांगाउंग ओव्हल (ब्लोमफॉन्टेन)
- बोलँड पार्क (पर्ल)
- बफेलो पार्क (कुगोम्पो सिटी, पूर्वीचं नाव ईस्ट लंडन)
Destiny awaits across South Africa, Zimbabwe and Namibia at #CWC27 🤩 pic.twitter.com/lPjnozfZiT— ICC (@ICC) July 30, 2026
झिम्बाब्वे -
- हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे)
- क्वीन्स स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो)
- फाले मोसी-ओआ-तुन्या आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम (व्हिक्टोरिया फॉल्स)
नामिबिया -
- नामिबिया क्रिकेट ग्राउंड (विंडहोक)
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